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أين تسافر في عيد الأضحى: ويجو تكشف عن أبرز الوجهات للمسافرين من الإمارات
(MENAFN- Wego) دبي، الإمارات العربية المتحدة – ٢ يونيو 2025: كشفت ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الوجهات التي يتطلع إليها المسافرون من الإمارات مع اقتراب عطلة عيد الأضحى. وتُظهر بيانات البحث على منصة ويجو إقبالا ملحوظا على التخطيط المبكر للسفر.
باكو، أذربيجان
مدينة تجمع بين سحر الماضي وحداثة الحاضر، تواصل باكو جذب المسافرين من الإمارات بما تتميز به من طابع فريد وأسعار معقولة. ويتمتع مواطنو دولة الإمارات بإمكانية الدخول بدون تأشيرة لمدة 90 يوما، ما يجعلها وجهة مثالية للرحلات العفوية. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 274.37 دولارا أمريكيا، وتقدّم باكو مزيجا مميزا يجمع بين التاريخ، والضيافة، والرفاهية العصرية بأسعار مناسبة.
بانكوك، تايلاند
تُعد بانكوك من الوجهات المفضلة للمقيمين في الإمارات، لما تقدّمه من مزيج حيوي يجمع بين الثقافة، وأطعمة الشوارع، والحياة النابضة. من المعابد الهادئة إلى الأسواق الصاخبة، تلبي العاصمة التايلاندية أذواق جميع المسافرين. ويمكن لمواطني دولة الإمارات دخول تايلاند بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما، ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 449.08 دولارا أمريكيا، وتُعتبر خيارا متوازنا لعطلة مليئة بالنشاط والتجارب المتنوعة.
تبليسي، جورجيا
بمناظرها الخلابة، وأجوائها الدافئة، وأزقتها المرصوفة، تأسر تبليسي زوارها بسحر المدينة القديمة، وثقافة النبيذ، والطبيعة الجبلية. ويستفيد المسافرين من الإمارات من الدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى عام كامل، ما يجعلها وجهة مفضلة سواء للإقامات القصيرة أو الطويلة. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 374.58 دولارا أمريكيا، مما يجعلها خيارا غنيا ثقافيا وبأسعار مناسبة.
كاتماندو، نيبال
للمهتمين بالطبيعة والتراث توفّر كاتماندو ملاذا هادئا وساحرا في آنٍ واحد. ويمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي الحصول على تأشيرة عند الوصول، ما يوفّر دخولا سريعا وسلسا إلى البلاد. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 283.03 دولارا أمريكيا، تُعد كاتماندو خيارا مثاليا لعطلة عيد هادئة.
بالي، إندونيسيا
تقدّم بالي تجربة سفر حالمة وسط الطبيعة الاستوائية الخلابة والمعابد الروحانية و الهدوء الساحلي. ويستفيد مواطنو دولة الإمارات من إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول، ما يجعل الدخول إلى هذا الفردوس الإندونيسي سلساً. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 563.89 دولارا أمريكيا، ما يجعلها خيارا مثاليا للمسافرين الباحثين عن مزيج متوازن من المغامرة والاسترخاء، خاصة للرحلات الطويلة.
بوكيت، تايلاند
تُعتبر بوكيت وجهة مثالية للباحثين عن الاسترخاء وسط الفخامة، تتميز هذه الجزيرة بشواطئها المشمسة، ومنتجعاتها الراقية، بأجوائها الهادئة. ويمكن لمواطني الإمارات دخول تايلاند بدون تأشيرة لمدة 30 يوما، ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 623.70 دولارا أمريكيا، وتجمع الجزيرة بين الراحة والسحر في تجربة عطلة متكاملة.
لندن، المملكة المتحدة
للمسافرين الراغبين في قضاء عطلة عيد غنية بالثقافة والأناقة الحضرية، لا تزال لندن خيارا كلاسيكيا مفضلاً. يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول المملكة المتحدة دون تأشيرة باستخدام تصريح السفر الإلكتروني (ETA). ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 815.55 دولارا أمريكيا، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الأجواء العالمية والتجارب الراقية.
يريفان، أرمينيا
وجهة قريبة من الإمارات وغنية بالثقافة، تُعد يريفان خيارا مثالياً لعطلة سريعة وميسورة التكلفة. ويتمتع مواطنو دولة الإمارات بإمكانية السفر بدون تأشيرة، فيما يبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 232.00 دولارا أمريكيا فقط، مما يجعل العاصمة الأرمنية وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن تجربة مميزة بميزانية محدودة.
وبدوره قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تُعد عطلة العيد من الفترات الأساسية للسفر لدى المقيمين في الإمارات، ونلاحظ تحولاً واضحا نحو وجهات توفّر ما هو أكثر من الاسترخاء فقط. أصبح المسافرون يبحثون عن تجارب غامرة، وعمق ثقافي، وسهولة في إجراءات السفر. وتبرز مدن مثل باكو، تبليسي، ويريفان كوجهات مفضلة لما تقدّمه من توازن مثالي بين الأسعار المناسبة، وسهولة الوصول، والسحر الثقافي، مما يجعلها مثالية للرحلات العفوية والعطلات ذات الطابع العميق."
إذا كنت تبحث عن تجربة سفر مختلفة هذا العيد، تساعدك أدوات ويجو المبتكرة ورؤاها المتعمقة على اكتشاف وجهات خفية خارج المسارات المعتادة، ورحلات صديقة للبيئة، واستراحات بأسعار مناسبة.
باكو، أذربيجان
مدينة تجمع بين سحر الماضي وحداثة الحاضر، تواصل باكو جذب المسافرين من الإمارات بما تتميز به من طابع فريد وأسعار معقولة. ويتمتع مواطنو دولة الإمارات بإمكانية الدخول بدون تأشيرة لمدة 90 يوما، ما يجعلها وجهة مثالية للرحلات العفوية. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 274.37 دولارا أمريكيا، وتقدّم باكو مزيجا مميزا يجمع بين التاريخ، والضيافة، والرفاهية العصرية بأسعار مناسبة.
بانكوك، تايلاند
تُعد بانكوك من الوجهات المفضلة للمقيمين في الإمارات، لما تقدّمه من مزيج حيوي يجمع بين الثقافة، وأطعمة الشوارع، والحياة النابضة. من المعابد الهادئة إلى الأسواق الصاخبة، تلبي العاصمة التايلاندية أذواق جميع المسافرين. ويمكن لمواطني دولة الإمارات دخول تايلاند بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما، ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 449.08 دولارا أمريكيا، وتُعتبر خيارا متوازنا لعطلة مليئة بالنشاط والتجارب المتنوعة.
تبليسي، جورجيا
بمناظرها الخلابة، وأجوائها الدافئة، وأزقتها المرصوفة، تأسر تبليسي زوارها بسحر المدينة القديمة، وثقافة النبيذ، والطبيعة الجبلية. ويستفيد المسافرين من الإمارات من الدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى عام كامل، ما يجعلها وجهة مفضلة سواء للإقامات القصيرة أو الطويلة. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 374.58 دولارا أمريكيا، مما يجعلها خيارا غنيا ثقافيا وبأسعار مناسبة.
كاتماندو، نيبال
للمهتمين بالطبيعة والتراث توفّر كاتماندو ملاذا هادئا وساحرا في آنٍ واحد. ويمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي الحصول على تأشيرة عند الوصول، ما يوفّر دخولا سريعا وسلسا إلى البلاد. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 283.03 دولارا أمريكيا، تُعد كاتماندو خيارا مثاليا لعطلة عيد هادئة.
بالي، إندونيسيا
تقدّم بالي تجربة سفر حالمة وسط الطبيعة الاستوائية الخلابة والمعابد الروحانية و الهدوء الساحلي. ويستفيد مواطنو دولة الإمارات من إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول، ما يجعل الدخول إلى هذا الفردوس الإندونيسي سلساً. ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 563.89 دولارا أمريكيا، ما يجعلها خيارا مثاليا للمسافرين الباحثين عن مزيج متوازن من المغامرة والاسترخاء، خاصة للرحلات الطويلة.
بوكيت، تايلاند
تُعتبر بوكيت وجهة مثالية للباحثين عن الاسترخاء وسط الفخامة، تتميز هذه الجزيرة بشواطئها المشمسة، ومنتجعاتها الراقية، بأجوائها الهادئة. ويمكن لمواطني الإمارات دخول تايلاند بدون تأشيرة لمدة 30 يوما، ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 623.70 دولارا أمريكيا، وتجمع الجزيرة بين الراحة والسحر في تجربة عطلة متكاملة.
لندن، المملكة المتحدة
للمسافرين الراغبين في قضاء عطلة عيد غنية بالثقافة والأناقة الحضرية، لا تزال لندن خيارا كلاسيكيا مفضلاً. يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول المملكة المتحدة دون تأشيرة باستخدام تصريح السفر الإلكتروني (ETA). ويبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 815.55 دولارا أمريكيا، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الأجواء العالمية والتجارب الراقية.
يريفان، أرمينيا
وجهة قريبة من الإمارات وغنية بالثقافة، تُعد يريفان خيارا مثالياً لعطلة سريعة وميسورة التكلفة. ويتمتع مواطنو دولة الإمارات بإمكانية السفر بدون تأشيرة، فيما يبلغ معدل سعر تذكرة الطيران حوالي 232.00 دولارا أمريكيا فقط، مما يجعل العاصمة الأرمنية وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن تجربة مميزة بميزانية محدودة.
وبدوره قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تُعد عطلة العيد من الفترات الأساسية للسفر لدى المقيمين في الإمارات، ونلاحظ تحولاً واضحا نحو وجهات توفّر ما هو أكثر من الاسترخاء فقط. أصبح المسافرون يبحثون عن تجارب غامرة، وعمق ثقافي، وسهولة في إجراءات السفر. وتبرز مدن مثل باكو، تبليسي، ويريفان كوجهات مفضلة لما تقدّمه من توازن مثالي بين الأسعار المناسبة، وسهولة الوصول، والسحر الثقافي، مما يجعلها مثالية للرحلات العفوية والعطلات ذات الطابع العميق."
إذا كنت تبحث عن تجربة سفر مختلفة هذا العيد، تساعدك أدوات ويجو المبتكرة ورؤاها المتعمقة على اكتشاف وجهات خفية خارج المسارات المعتادة، ورحلات صديقة للبيئة، واستراحات بأسعار مناسبة.
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