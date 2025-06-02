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مجلس التعاون الخليجي يطلق حملة «كل الخليج وطن» لتعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول الخليج
(MENAFN- BPG Group) الكويت – 1 يونيو 2025:
أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»، بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة.
وجاء الإعلان عن الحملة خلال الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي عُقد في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2025، برئاسة معالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وبحضور معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، صرحت معالي المهندسة نورة الفصام قائلةً: "تعكس هذه الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء. ما نشهده اليوم هو تقدّم فعلي في مسار التكامل، يجسّد التزامنا بتمكين المواطن وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويترجم رؤيتنا لمستقبل واعد لاقتصاد خليجي مشترك، يرتكز على الفرص، والاستقرار، والنمو المستدام."
من جانبه، قال معالي الأمين العام السيد جاسم محمد البديوي: "إن حملة «كل الخليج وطن» تجسّد رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – في بناء منظومة خليجية موحدة، قائمة على مبادئ العدالة والمساواة، وتعكس التزاماً راسخاً بتعزيز أواصر الأخوة الخليجية وترسيخ دعائم الوحدة والتكامل بين شعوب دولنا."
وتمتد الحملة على مدى ستة أشهر في جميع دول مجلس التعاون، ضمن خطة إعلامية منسقة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية، واستعراض المكتسبات الفعلية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وفرصهم في إطار التعاون الخليجي الشامل.
أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»، بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة.
وجاء الإعلان عن الحملة خلال الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي عُقد في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2025، برئاسة معالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وبحضور معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، صرحت معالي المهندسة نورة الفصام قائلةً: "تعكس هذه الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء. ما نشهده اليوم هو تقدّم فعلي في مسار التكامل، يجسّد التزامنا بتمكين المواطن وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويترجم رؤيتنا لمستقبل واعد لاقتصاد خليجي مشترك، يرتكز على الفرص، والاستقرار، والنمو المستدام."
من جانبه، قال معالي الأمين العام السيد جاسم محمد البديوي: "إن حملة «كل الخليج وطن» تجسّد رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – في بناء منظومة خليجية موحدة، قائمة على مبادئ العدالة والمساواة، وتعكس التزاماً راسخاً بتعزيز أواصر الأخوة الخليجية وترسيخ دعائم الوحدة والتكامل بين شعوب دولنا."
وتمتد الحملة على مدى ستة أشهر في جميع دول مجلس التعاون، ضمن خطة إعلامية منسقة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية، واستعراض المكتسبات الفعلية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وفرصهم في إطار التعاون الخليجي الشامل.
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