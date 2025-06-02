إنزاغي يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي قريبا

MENAFN - Amman Net) >يترقب الوسط الرياضي قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بشأن مستقبله في ظل تلقيه عرضا مغريا من الهلال السعودي تزامنا مع تحضيرات النادي للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إنزاغي أمام مفترق طرق حاسم: إما تمديد عقده مع إنتر حتى عام 2027، أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مقابل عقد يمتد لثلاثة مواسم، وبراتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، ما يعكس جدية الهلال في التعاقد معه.

وعقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها إنتر أمام باريس سان جيرمان (0-5) في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة ميونيخ، التقى إنزاغي بإدارة النادي على مأدبة إفطار، حيث ناقشوا مجريات اللقاء دون التطرق إلى مستقبله.

ورغم أن مصادر مقربة من المدرب تؤكد أنه لم يحسم قراره بعد، تشير الأجواء إلى أن كفة البقاء في ميلانو لا تزال الأرجح، خاصة أن زوجته تُفضل الاستقرار في إيطاليا وترفض الانتقال إلى العاصمة السعودية، وهو ما قد يؤثر على موقفه النهائي.

وعند سؤاله عن احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي عقب خسارة النهائي الأوروبي، اختار إنزاغي عدم التعليق، مؤكدا أنه "ليس في الحالة المناسبة للحديث الآن".

ومع ذلك، تفيد تقارير بأن المدرب الإيطالي يعيد النظر بجدية في العرض السعودي، فيما يواصل الهلال انتظار الرد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تطور جديد، كشفت تقارير عن محادثات أجراها إنزاغي مؤخرا مع ناديي توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين بشأن احتمال تدريبه لأحد الفريقين في الموسم المقبل.

وزادت التكهنات حول رحيل المدرب بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بخماسية، التي حرمت إنتر من التتويج باللقب القاري.