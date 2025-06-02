إنزاغي يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي قريبا

إنزاغي يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي قريبا
وبحسب تقارير صحفية، فإن إنزاغي أمام مفترق طرق حاسم: إما تمديد عقده مع إنتر حتى عام 2027، أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مقابل عقد يمتد لثلاثة مواسم، وبراتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، ما يعكس جدية الهلال في التعاقد معه.
وعقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها إنتر أمام باريس سان جيرمان (0-5) في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة ميونيخ، التقى إنزاغي بإدارة النادي على مأدبة إفطار، حيث ناقشوا مجريات اللقاء دون التطرق إلى مستقبله.
ورغم أن مصادر مقربة من المدرب تؤكد أنه لم يحسم قراره بعد، تشير الأجواء إلى أن كفة البقاء في ميلانو لا تزال الأرجح، خاصة أن زوجته تُفضل الاستقرار في إيطاليا وترفض الانتقال إلى العاصمة السعودية، وهو ما قد يؤثر على موقفه النهائي.
وعند سؤاله عن احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي عقب خسارة النهائي الأوروبي، اختار إنزاغي عدم التعليق، مؤكدا أنه "ليس في الحالة المناسبة للحديث الآن".
ومع ذلك، تفيد تقارير بأن المدرب الإيطالي يعيد النظر بجدية في العرض السعودي، فيما يواصل الهلال انتظار الرد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تطور جديد، كشفت تقارير عن محادثات أجراها إنزاغي مؤخرا مع ناديي توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين بشأن احتمال تدريبه لأحد الفريقين في الموسم المقبل.
وزادت التكهنات حول رحيل المدرب بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بخماسية، التي حرمت إنتر من التتويج باللقب القاري.
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