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مطار الشارقة يودّع ضيوف الرحمن المغادرين إلى الأراضي المقدسة
(MENAFN- Saharapr) ودّع مطار الشارقة صباح اليوم أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام 1446 هـ، وسط استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة.
توفير تجربة سفر سلسة بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين
وقد شهدت صالة المغادرين في المطار توافد الحجاج، حيث استقبلهم فريق عمل متخصص من موظفي المطار لتوفير تجربة سفر سلسة ومرنة بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات وشركات الطيران. وحرصًا على راحة الحجاج، تم تخصيص منطقة لاستراحتهم داخل المطار، إلى جانب تعزيز الطواقم التشغيلية وفرق الدعم للتوجيه والمساعدة داخل المرافق، بالإضافة إلى تفعيل عدد من المناضد ونقاط الخدمة وتسجيل الحقائب والبوابات الذكية لإنجاز الإجراءات بسرعة ودقة.
كما تم توفير مجموعة إضافية من عربات نقل الأمتعة لضمان سهولة التحميل والمناولة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية وإرشادات مبسطة بلغات متعددة، فضلاً عن تقديم الضيافة العربية والهدايا التذكارية للحجاج، في لفتة تعبّر عن عمق البعد الإنساني والرعاية التي يوليها المطار لضيوف الرحمن.
توفير الرعاية الصحية الوقائية
تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي، عبر مركز مطار الشارقة الطبي وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على توفير الرعاية الصحية الوقائية للحجاج، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لضمان سلامتهم طوال فترة السفر، بما يشمل إعداد وتوزيع كُتيب "الدليل الصحي للحجاج"، الذي يتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات والتوجيهات المهمة التي تُغطي مختلف مراحل الرحلة إلى بيت الله الحرام، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج.
واعظ ديني
وفي مُبادرة تعكس حرص الهيئة على تهيئة الحجاج دينيًا وروحيًا، جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لتوفير واعظ ديني للحجاج للإجابة عن الاستفسارات الفقهية وتقديم الإرشادات المتعلقة بأداء المناسك على الوجه الصحيح.
الإشادة بحسن التنظيم وسرعة الإجراءات
ومن جانبهم، عبّر الحجاج عن امتنانهم للخدمات المقدمة في مطار الشارقة، مشيدين بحسن التنظيم، وسرعة إنجاز الإجراءات، والدعم المقدم من مختلف الفرق، ما أضفى على رحلتهم أجواء من الراحة والطمأنينة.
وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي العمل على تطوير خدماتها المبتكرة وتبني أحدث الأجهزة التكنولوجية التي تضمن انسيابية العمليات، لا سيما في المواسم الاستثنائية، كموسم الحج، الذي يتطلب تكاملاً بين الكفاءة التشغيلية والعناية بالبعد الإنساني، بما يعكس التزام إمارة الشارقة بدورها المجتمعي والحضاري.
توفير تجربة سفر سلسة بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين
وقد شهدت صالة المغادرين في المطار توافد الحجاج، حيث استقبلهم فريق عمل متخصص من موظفي المطار لتوفير تجربة سفر سلسة ومرنة بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات وشركات الطيران. وحرصًا على راحة الحجاج، تم تخصيص منطقة لاستراحتهم داخل المطار، إلى جانب تعزيز الطواقم التشغيلية وفرق الدعم للتوجيه والمساعدة داخل المرافق، بالإضافة إلى تفعيل عدد من المناضد ونقاط الخدمة وتسجيل الحقائب والبوابات الذكية لإنجاز الإجراءات بسرعة ودقة.
كما تم توفير مجموعة إضافية من عربات نقل الأمتعة لضمان سهولة التحميل والمناولة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية وإرشادات مبسطة بلغات متعددة، فضلاً عن تقديم الضيافة العربية والهدايا التذكارية للحجاج، في لفتة تعبّر عن عمق البعد الإنساني والرعاية التي يوليها المطار لضيوف الرحمن.
توفير الرعاية الصحية الوقائية
تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي، عبر مركز مطار الشارقة الطبي وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على توفير الرعاية الصحية الوقائية للحجاج، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لضمان سلامتهم طوال فترة السفر، بما يشمل إعداد وتوزيع كُتيب "الدليل الصحي للحجاج"، الذي يتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات والتوجيهات المهمة التي تُغطي مختلف مراحل الرحلة إلى بيت الله الحرام، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج.
واعظ ديني
وفي مُبادرة تعكس حرص الهيئة على تهيئة الحجاج دينيًا وروحيًا، جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لتوفير واعظ ديني للحجاج للإجابة عن الاستفسارات الفقهية وتقديم الإرشادات المتعلقة بأداء المناسك على الوجه الصحيح.
الإشادة بحسن التنظيم وسرعة الإجراءات
ومن جانبهم، عبّر الحجاج عن امتنانهم للخدمات المقدمة في مطار الشارقة، مشيدين بحسن التنظيم، وسرعة إنجاز الإجراءات، والدعم المقدم من مختلف الفرق، ما أضفى على رحلتهم أجواء من الراحة والطمأنينة.
وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي العمل على تطوير خدماتها المبتكرة وتبني أحدث الأجهزة التكنولوجية التي تضمن انسيابية العمليات، لا سيما في المواسم الاستثنائية، كموسم الحج، الذي يتطلب تكاملاً بين الكفاءة التشغيلية والعناية بالبعد الإنساني، بما يعكس التزام إمارة الشارقة بدورها المجتمعي والحضاري.
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