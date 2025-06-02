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"الشارقة الإسلامي" ينظم "يومًا صحيًا" لتعزيز الوعي بأسلوب حياة متوازن بين الموظفين
(MENAFN- Saharapr) في إطار التزامه بتعزيز صحة ورفاه الموظفين، وحرصه على ترسيخ ثقافة العافية وجودة الحياة ضمن بيئة العمل، نظّم مصرف الشارقة الإسلامي على مدار يومين متتاليين فعاليات "يوم صحي... لأسلوب حياة أفضل" في كل من الفرع الرئيسي في منطقة الخان ومبنى مليحة، وسط أجواء تفاعلية وحضور لافت من موظفي المصرف.
توفير تجربة صحية متكاملة
جاء تنظيم هذه الفعالية من خلال نادي موظفي مصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والشركات المتخصصة، حيث حرص المصرف من خلال هذا التعاون على توفير تجربة صحية متكاملة تُمكن الموظفين من تقييم حالتهم الصحية والحصول على استشارات فورية ومخصصة.
دعم رأس المال البشري وتحفيز الموظفين على تبني أسلوب حياة نشط وصحي
وقال جاسم البلوشي رئيس الإدارة الإستراتيجية بمصرف الشارقة الإسلامي: "نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي أن بيئة العمل الصحية تبدأ من صحة الفرد، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات متجددة تهتم بصحة موظفينا الجسدية والنفسية، حيث تجسّد هذه الفعالية امتدادًا لنهجنا في دعم رأس المال البشري وتحفيز الموظفين على تبني أسلوب حياة نشط وصحي. إن رفاه الموظف بالنسبة لنا ليس خيارًا، بل محورًا أساسيًا في المنظومة التطويرية لبناء بيئة عمل منتجة ومتماسكة."
وأكد أن مثل هذه الأنشطة الصحية تُعد جزءًا لا يتجزأ من التزام المصرف طويل الأمد بمسؤوليته المؤسسية، الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي داخل بيئة العمل، بما يدعم الاستقرار المؤسسي، ويرتقي بجودة الحياة المهنية ويعزز مفاهيم الاستدامة.
فحوصات شاملة
وتنوعت الفحوصات التي أُجريت لتشمل قياس ضغط الدم، وفحص السكري العشوائي، إلى جانب فحوصات الأسنان الشاملة مع طبيب مختص، وتحليل كتلة وتكوين الجسم، واستشارات العظام والعلاج الطبيعي. كما تم تقديم خدمات فحص الشعر والبشرة، إلى جانب استشارات تغذوية وصحية متخصصة، بما يواكب احتياجات الموظفين ويوفر حلولًا عملية لتعزيز نمط حياتهم.
وشملت الفعالية توزيع هدايا رمزية وقسائم فحوصات مجانية، إلى جانب نشر مواد توعوية وإرشادية بعدة لغات، هدفت إلى رفع مستوى الوعي الوقائي وتقديم نصائح عملية تُسهم في تحسين أسلوب الحياة اليومي.
محاضرة "نبض الصحة" لتعزيز الوعي الصحي
وعلى هامش الفعالية الصحية، نُظم المصرف محاضرة توعوية صحية للموظفين تحت عنوان "نبض الصحة" في المبنى الرئيسي للمصرف، قدمها نخبة من الأخصائيين في مجالات القلب والعلاج الطبيعي وجراحة العظام، حيث تناولت المحاضرة أبرز أمراض العصر وسبل الوقاية منها. وتم بثها مباشرة عبر حساب المصرف الرسمي على إنستغرام، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعتها والاستفادة من النصائح الطبية الموثوقة.
توفير تجربة صحية متكاملة
جاء تنظيم هذه الفعالية من خلال نادي موظفي مصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والشركات المتخصصة، حيث حرص المصرف من خلال هذا التعاون على توفير تجربة صحية متكاملة تُمكن الموظفين من تقييم حالتهم الصحية والحصول على استشارات فورية ومخصصة.
دعم رأس المال البشري وتحفيز الموظفين على تبني أسلوب حياة نشط وصحي
وقال جاسم البلوشي رئيس الإدارة الإستراتيجية بمصرف الشارقة الإسلامي: "نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي أن بيئة العمل الصحية تبدأ من صحة الفرد، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات متجددة تهتم بصحة موظفينا الجسدية والنفسية، حيث تجسّد هذه الفعالية امتدادًا لنهجنا في دعم رأس المال البشري وتحفيز الموظفين على تبني أسلوب حياة نشط وصحي. إن رفاه الموظف بالنسبة لنا ليس خيارًا، بل محورًا أساسيًا في المنظومة التطويرية لبناء بيئة عمل منتجة ومتماسكة."
وأكد أن مثل هذه الأنشطة الصحية تُعد جزءًا لا يتجزأ من التزام المصرف طويل الأمد بمسؤوليته المؤسسية، الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي داخل بيئة العمل، بما يدعم الاستقرار المؤسسي، ويرتقي بجودة الحياة المهنية ويعزز مفاهيم الاستدامة.
فحوصات شاملة
وتنوعت الفحوصات التي أُجريت لتشمل قياس ضغط الدم، وفحص السكري العشوائي، إلى جانب فحوصات الأسنان الشاملة مع طبيب مختص، وتحليل كتلة وتكوين الجسم، واستشارات العظام والعلاج الطبيعي. كما تم تقديم خدمات فحص الشعر والبشرة، إلى جانب استشارات تغذوية وصحية متخصصة، بما يواكب احتياجات الموظفين ويوفر حلولًا عملية لتعزيز نمط حياتهم.
وشملت الفعالية توزيع هدايا رمزية وقسائم فحوصات مجانية، إلى جانب نشر مواد توعوية وإرشادية بعدة لغات، هدفت إلى رفع مستوى الوعي الوقائي وتقديم نصائح عملية تُسهم في تحسين أسلوب الحياة اليومي.
محاضرة "نبض الصحة" لتعزيز الوعي الصحي
وعلى هامش الفعالية الصحية، نُظم المصرف محاضرة توعوية صحية للموظفين تحت عنوان "نبض الصحة" في المبنى الرئيسي للمصرف، قدمها نخبة من الأخصائيين في مجالات القلب والعلاج الطبيعي وجراحة العظام، حيث تناولت المحاضرة أبرز أمراض العصر وسبل الوقاية منها. وتم بثها مباشرة عبر حساب المصرف الرسمي على إنستغرام، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعتها والاستفادة من النصائح الطبية الموثوقة.
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