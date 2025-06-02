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سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
(MENAFN- OZON MARKETING) عُمَان، 01 يونيو 2025: أعلنت سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز نوعي في سلطنة عُمَان، بحصولها على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" من هيئة الخدمات المالية. ويخول هذا الترخيص شركة سيغنا للرعاية الصحية إصدار وإدارة وثائق التأمين الصحي ضمن إطار العمل الجديد للتأمين الصحي الذي أطلقته السلطنة.
وتُعد سيغنا للرعاية الصحية أول شركة تأمين صحي عالمية تحصل على هذا الترخيص، ومن بين نخبة محدودة من الجهات التي نالت اعتماد الهيئة لتحظى على ترخيص الفئة "أ" في السوق العماني. ويجسد هذا الإنجاز ثقة الهيئة التنظيمية في سيغنا للرعاية الصحية، وقدرتها على تلبية أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والامتثال والجودة في تقديم خدمات التأمين الصحي. كما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في دعم تطوير قطاع تأمين صحي شامل وموثوق وذي جودة عالية في سلطنة عُمَان.
وفي هذا السياق، صرّح رائد اللبكي، المدير العام لشركة سيغنا للرعاية الصحية في الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات والسعودية): "الحصول على ترخيص الفئة "أ" لا يمثل فقط إنجازاً تنظيمياً، بل يعد ـتأكيداً واضحاً على التزامنا الراسخ تجاه سلطنة عُمَان، والمساهمة في إحداث أثر إيجابي مستدام في مشهد الرعاية الصحية المتغير في السلطنة."
وأضاف: "في الوقت الذي تواصل فيه سلطنة عُمَان تنفيذ تطورات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة، فإننا في سيغنا للرعاية الصحية فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التقدم. وانطلاقاً من خبرتنا العالمية وتجذرنا العميق في السوق المحلي، نواصل سعينا لدعم رؤية السلطنة في بناء منظومة رعاية صحية أكثر استدامة وموثوقية وشمولية بما يعود بالنفع على الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام."
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حضور سيغنا للرعاية الصحية الراسخ في سلطنة عُمَان، والذي بدأ منذ عام 2017 عقب استحواذها على محفظة التأمين الصحي الإقليمية لشركة زيورخ. ومنذ ذلك الحين، أنشأت سيغنا للرعاية الصحية فرعاً مرخصاً بالكامل في مسقط، وشكلت فريقاً محلياً يتمتع بكفاءة عالية، كما أطلقت منتجات تأمينية مصممة خصيصاً للسوق العماني مثل برنامج .Cigna Choice ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع جهات محلية موثوقة مثل شركة ميدنت للرعاية الصحية، واعتماد أدوات رقمية مبتكرة، تقدم سيغنا للرعاية الصحية حلولاً متكاملة وشاملة للتأمين الصحي، تتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية، وتخدم المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية.
ومن جهته علق عبدالله الحتمي، المدير العام لشركة سيغنا للرعاية الصحية في عُمَان: "نعتز بالثقة التي أولتها لنا هيئة الخدمات المالية بمنحنا هذا الترخيص، حيث يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا بالمساهمة في بناء نظام صحي مستدام وشامل وموثوق يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إن فريقنا المحلي على أتم الاستعداد لتقديم حلول سيغنا للرعاية الصحية الرائدة في مجال التأمين الصحي، ودعم المنصات الوطنية مثل «ضماني» بما يُسهم في تعزيز التكامل والشفافية وتسريع تقديم الخدمات بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية ومديري الخدمات ضمن منظومة القطاع الصحي."
ومع تطور مشهد الرعاية الصحية في السلطنة، عبر مبادرات محورية مثل تدشين المنصة الوطنية الرقمية للتأمين الصحي "ضماني" والتطبيق المتوقع للتأمين الصحي الإلزامي، تواصل سيغنا للرعاية الصحية التزامها بالاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية في عُمَان، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والصحية الطويلة الأمد للسلطنة.
وتُعد سيغنا للرعاية الصحية أول شركة تأمين صحي عالمية تحصل على هذا الترخيص، ومن بين نخبة محدودة من الجهات التي نالت اعتماد الهيئة لتحظى على ترخيص الفئة "أ" في السوق العماني. ويجسد هذا الإنجاز ثقة الهيئة التنظيمية في سيغنا للرعاية الصحية، وقدرتها على تلبية أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والامتثال والجودة في تقديم خدمات التأمين الصحي. كما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في دعم تطوير قطاع تأمين صحي شامل وموثوق وذي جودة عالية في سلطنة عُمَان.
وفي هذا السياق، صرّح رائد اللبكي، المدير العام لشركة سيغنا للرعاية الصحية في الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات والسعودية): "الحصول على ترخيص الفئة "أ" لا يمثل فقط إنجازاً تنظيمياً، بل يعد ـتأكيداً واضحاً على التزامنا الراسخ تجاه سلطنة عُمَان، والمساهمة في إحداث أثر إيجابي مستدام في مشهد الرعاية الصحية المتغير في السلطنة."
وأضاف: "في الوقت الذي تواصل فيه سلطنة عُمَان تنفيذ تطورات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة، فإننا في سيغنا للرعاية الصحية فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التقدم. وانطلاقاً من خبرتنا العالمية وتجذرنا العميق في السوق المحلي، نواصل سعينا لدعم رؤية السلطنة في بناء منظومة رعاية صحية أكثر استدامة وموثوقية وشمولية بما يعود بالنفع على الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام."
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حضور سيغنا للرعاية الصحية الراسخ في سلطنة عُمَان، والذي بدأ منذ عام 2017 عقب استحواذها على محفظة التأمين الصحي الإقليمية لشركة زيورخ. ومنذ ذلك الحين، أنشأت سيغنا للرعاية الصحية فرعاً مرخصاً بالكامل في مسقط، وشكلت فريقاً محلياً يتمتع بكفاءة عالية، كما أطلقت منتجات تأمينية مصممة خصيصاً للسوق العماني مثل برنامج .Cigna Choice ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع جهات محلية موثوقة مثل شركة ميدنت للرعاية الصحية، واعتماد أدوات رقمية مبتكرة، تقدم سيغنا للرعاية الصحية حلولاً متكاملة وشاملة للتأمين الصحي، تتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية، وتخدم المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية.
ومن جهته علق عبدالله الحتمي، المدير العام لشركة سيغنا للرعاية الصحية في عُمَان: "نعتز بالثقة التي أولتها لنا هيئة الخدمات المالية بمنحنا هذا الترخيص، حيث يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا بالمساهمة في بناء نظام صحي مستدام وشامل وموثوق يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إن فريقنا المحلي على أتم الاستعداد لتقديم حلول سيغنا للرعاية الصحية الرائدة في مجال التأمين الصحي، ودعم المنصات الوطنية مثل «ضماني» بما يُسهم في تعزيز التكامل والشفافية وتسريع تقديم الخدمات بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية ومديري الخدمات ضمن منظومة القطاع الصحي."
ومع تطور مشهد الرعاية الصحية في السلطنة، عبر مبادرات محورية مثل تدشين المنصة الوطنية الرقمية للتأمين الصحي "ضماني" والتطبيق المتوقع للتأمين الصحي الإلزامي، تواصل سيغنا للرعاية الصحية التزامها بالاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية في عُمَان، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والصحية الطويلة الأمد للسلطنة.
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