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'احتفل بعيد الأضحى بوليمة متوسطية في ‘باب البحر
(MENAFN- Tactics PR) يدعو مطعم باب البحر ضيوفه في عيد الأضحى للاستمتاع بغداء مريح ينبض بنكهات البحر الأبيض المتوسط وروحه. يقع المطعم في وسط مدينة دبي، ويوفّر أجواء أنيقة وهادئة مثالية لتجمعات الطاولات الطويلة وولائم منتصف النهار خلال عطلة العيد.
القائمة غنيّة بالأطباق التي تناسب أجواء الموسم، مع التركيز على الوفرة والمشاركة تماشيًا مع روح العيد. ترتكز التجربة على محطة عرض الأسماك الطازجة، حيث يمكن للضيوف استعراض تشكيلة ملوّنة من الصيد الطازج – بما فيها أسماك القاروص والدنيس والنهاش الأحمر. يُدعى الضيوف لاختيار نوع السمك المفضل لديهم وطريقة طهيه – سواءً مشوي أو مقلي أو صواني في الفرن مع توابل متوسطية، ليضفوا لمستهم الخاصة على الوجبة. تضفي هذه التجربة التفاعلية، المستوحاة من الأسواق البحرية، طابعًا احتفاليًا وعرضًا بصريًا مميزًا على الغداء.
سيجد عشّاق المأكولات البحرية متعة خاصة في طبق فتّة الروبيان المكوّن من طبقات من الباذنجان المقلي والزبادي الكريمي والخبز المقرمش، فيما يعتبر الروبيان المشوي بالحجم الكبير –يُقدّم بالنصف كيلو– من الخيارات المفضلة لدى الضيوف.
يقدّم طبق مشاوي الطاووق المشكّل تشكيلة غنيّة من الدجاج المتبّل والكباب والبطاطس المقلية وصلصة الثوم، بينما يمكن لعشاق الأطباق الفاخرة الاستمتاع بطبق لوبستر لينغويني المحضّر في بيسك الكركند مع الطماطم والثوم والبقدونس.
تتوفر قائمة الغداء طوال اليوم خلال عطلة عيد الأضحى، سواء كنت تجمع العائلة بعد الصلاة أو تستمتع برفقة الأصدقاء، فإن باب البحر يجسد روح الضيافة المتوسطية، حيث تلتقي الأطباق الشهية بالمشاركة وأسلوب الحياة الهادئ على المائدة. لا قوائم ثابتة ولا قيود – ليس هناك سوى طعام رائع وضيافة ودودة. يمكنك حجز مقاعد داخل الصالة أو في التراس.
للحجوزات ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على: (04) 456 2881
📍 مبنى 29، شارع محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، الإمارات
📍 الإحداثيات: 25.1912، 55.2724
القائمة غنيّة بالأطباق التي تناسب أجواء الموسم، مع التركيز على الوفرة والمشاركة تماشيًا مع روح العيد. ترتكز التجربة على محطة عرض الأسماك الطازجة، حيث يمكن للضيوف استعراض تشكيلة ملوّنة من الصيد الطازج – بما فيها أسماك القاروص والدنيس والنهاش الأحمر. يُدعى الضيوف لاختيار نوع السمك المفضل لديهم وطريقة طهيه – سواءً مشوي أو مقلي أو صواني في الفرن مع توابل متوسطية، ليضفوا لمستهم الخاصة على الوجبة. تضفي هذه التجربة التفاعلية، المستوحاة من الأسواق البحرية، طابعًا احتفاليًا وعرضًا بصريًا مميزًا على الغداء.
سيجد عشّاق المأكولات البحرية متعة خاصة في طبق فتّة الروبيان المكوّن من طبقات من الباذنجان المقلي والزبادي الكريمي والخبز المقرمش، فيما يعتبر الروبيان المشوي بالحجم الكبير –يُقدّم بالنصف كيلو– من الخيارات المفضلة لدى الضيوف.
يقدّم طبق مشاوي الطاووق المشكّل تشكيلة غنيّة من الدجاج المتبّل والكباب والبطاطس المقلية وصلصة الثوم، بينما يمكن لعشاق الأطباق الفاخرة الاستمتاع بطبق لوبستر لينغويني المحضّر في بيسك الكركند مع الطماطم والثوم والبقدونس.
تتوفر قائمة الغداء طوال اليوم خلال عطلة عيد الأضحى، سواء كنت تجمع العائلة بعد الصلاة أو تستمتع برفقة الأصدقاء، فإن باب البحر يجسد روح الضيافة المتوسطية، حيث تلتقي الأطباق الشهية بالمشاركة وأسلوب الحياة الهادئ على المائدة. لا قوائم ثابتة ولا قيود – ليس هناك سوى طعام رائع وضيافة ودودة. يمكنك حجز مقاعد داخل الصالة أو في التراس.
للحجوزات ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على: (04) 456 2881
📍 مبنى 29، شارع محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، الإمارات
📍 الإحداثيات: 25.1912، 55.2724
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