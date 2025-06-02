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احتفل بعيد الأضحى مع الحلّاب: مائدة من النكهات والتقاليد والضيافة الأصيلة
(MENAFN- Tactics PR) في هذا العيد المبارك، ارتقِ باحتفالك مع تجربة طعام تجمع بين أصالة التقاليد وجودة المطاعم الراقية، تُقدَّم إليك بكل حب واعتزاز في منزلك أو مكان مناسبتك. يدعوك الحلّاب للاحتفاء بعيد الأضحى من خلال خدمات الضيافة الراقية المصممة بعناية، والتي تجسد دفء الضيافة اللبنانية بكل تفاصيلها.
منذ عام 2002، يُعد الحلّاب بين أفضل الوجهات في دبي بفضل مطبخه اللبناني الأصيل وخدمته المتميزة وسيرته العريقة في التميز. وها هو اليوم يقدّم خدمات ضيافة العيد ليجلب لك نفس جودة تجربة المطعم، سواء كنت تستضيف تجمعًا عائليًا أو سهرة أنيقة أو فعالية رسمية.
لمَ قد تختار الحلّاب للاحتفال بالعيد؟
يقدّم الحلّاب مجموعة واسعة من قوائم الطعام الجاهزة ومحطات الطهي المباشر وخيارات حسب الطلب، لتناسب كل من أسلوب الاحتفال وحجمه: تتضمن قائمة الطعام:
● باقات جاهزة أنيقة مثل القوائم البرونزية والفضية والياقوتية والذهبية، والتي تتضمن وجبات متكاملة من المَزَّات والمشاوي وأطباق الأرز الشرقي والحلويات العربية التقليدية.
● بوفيهات إفطار واستقبال مميزة، مثالية للمناسبات الصباحية أو الاحتفالات الخفيفة.
● محطات طهي مباشر، تشمل الشاورما والسوشي والساج والباستا والدجاج المشوي، ومحطات الحلوى مثل حلاوة الجبن والكنافة بالجبن – لتضيف عنصري المشهد والطعم إلى أي مناسبة.
● إضافات فاخرة، مثل ألواح اللحوم الباردة والأجبان الفاخرة والسلطات المخصصة والأطباق البحرية والأطباق الرئيسية بإشراف الشيف مثل المنسف أو الخروف المحشي أو الفريكة بالدجاج.
يضمن الحلّاب مستوى من الجودة والانتظام والانتعاش يصعب على أي جهة ضيافة أخرى مضاهاته وذلك بفضل تشغيله لأربعة مطاعم متكاملة الخدمات على مدار الساعة. من إعداد القوائم المصممة بعناية إلى تجهيز الطاولات بالكامل وتوفير طاقم الضيافة، يتولى فريق الحلّاب إدارة كل التفاصيل نيابةً عنك.
كل قائمة قابلة للتخصيص بما يتماشى مع طابع مناسبتك وتفضيلاتك الشخصية. فسواء كنت ترغب في وليمة لبنانية تقليدية أو تجربة طعام مبتكرة تمزج بين النكهات، يقدّم فريق الحلّاب تجربة راقية بتنفيذ احترافي.
في هذا العيد، دع فريق الطهاة وخبراء تنظيم الفعاليات في الحلّاب يتكفّلون بكل التفاصيل، لتتفرّغ أنت لصنع أجمل الذكريات مع أحبائك.
منذ عام 2002، يُعد الحلّاب بين أفضل الوجهات في دبي بفضل مطبخه اللبناني الأصيل وخدمته المتميزة وسيرته العريقة في التميز. وها هو اليوم يقدّم خدمات ضيافة العيد ليجلب لك نفس جودة تجربة المطعم، سواء كنت تستضيف تجمعًا عائليًا أو سهرة أنيقة أو فعالية رسمية.
لمَ قد تختار الحلّاب للاحتفال بالعيد؟
يقدّم الحلّاب مجموعة واسعة من قوائم الطعام الجاهزة ومحطات الطهي المباشر وخيارات حسب الطلب، لتناسب كل من أسلوب الاحتفال وحجمه: تتضمن قائمة الطعام:
● باقات جاهزة أنيقة مثل القوائم البرونزية والفضية والياقوتية والذهبية، والتي تتضمن وجبات متكاملة من المَزَّات والمشاوي وأطباق الأرز الشرقي والحلويات العربية التقليدية.
● بوفيهات إفطار واستقبال مميزة، مثالية للمناسبات الصباحية أو الاحتفالات الخفيفة.
● محطات طهي مباشر، تشمل الشاورما والسوشي والساج والباستا والدجاج المشوي، ومحطات الحلوى مثل حلاوة الجبن والكنافة بالجبن – لتضيف عنصري المشهد والطعم إلى أي مناسبة.
● إضافات فاخرة، مثل ألواح اللحوم الباردة والأجبان الفاخرة والسلطات المخصصة والأطباق البحرية والأطباق الرئيسية بإشراف الشيف مثل المنسف أو الخروف المحشي أو الفريكة بالدجاج.
يضمن الحلّاب مستوى من الجودة والانتظام والانتعاش يصعب على أي جهة ضيافة أخرى مضاهاته وذلك بفضل تشغيله لأربعة مطاعم متكاملة الخدمات على مدار الساعة. من إعداد القوائم المصممة بعناية إلى تجهيز الطاولات بالكامل وتوفير طاقم الضيافة، يتولى فريق الحلّاب إدارة كل التفاصيل نيابةً عنك.
كل قائمة قابلة للتخصيص بما يتماشى مع طابع مناسبتك وتفضيلاتك الشخصية. فسواء كنت ترغب في وليمة لبنانية تقليدية أو تجربة طعام مبتكرة تمزج بين النكهات، يقدّم فريق الحلّاب تجربة راقية بتنفيذ احترافي.
في هذا العيد، دع فريق الطهاة وخبراء تنظيم الفعاليات في الحلّاب يتكفّلون بكل التفاصيل، لتتفرّغ أنت لصنع أجمل الذكريات مع أحبائك.
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