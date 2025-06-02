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ويز إير أبوظبي توسّع عملياتها في مصر بإطلاق المزيد من الرحلات الصيفية
(MENAFN- Four) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 2 يونيو 2025: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن مواصلة جهودها لتوسيع حضورها في جمهورية مصر العربية. وتوفر شركة الطيران شبكة واسعة من الرحلات ميسورة التكلفة من أبوظبي إلى القاهرة والاسكندرية وسوهاج، مما يتيح للمسافرين وصولاً ذكياً ومتميزاً وموثوقاً إلى أبرز الوجهات في المنطقة.
وتمثل مصر سوقاً رئيسياً ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في المناطق ذات إمكانيات النمو العالية، مما يتيح لعدد أكبر من المسافرين فرصة استكشاف الوجهات الثقافية المميزة وبتكاليف تنافسية.
وتسيّر ويز إير أبوظبي في الوقت الحالي أكثر من 19 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي ومدن مصرية متعددة، حيث تربط بين العاصمة الإماراتية وثلاث وجهات فريدة في مصر. وتسهم الشركة في تعزيز مستويات الطلب على السياحة من وإلى دولة الإمارات، منذ افتتاح مسار رحلاتها الأولى إلى مصر.
ونظراً لأعمال الصيانة المقررة في مطار سوهاج الدولي، تعتزم "ويز إير أبوظبي" تحويل عملياتها إلى مطار أسيوط الدولي اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك لضمان استمرارية الخدمة للمسافرين من وإلى صعيد مصر. وقد بدأت الشركة بطرح التذاكر للرحلات الجديدة بأسعار تبدأ من 439 درهماً إماراتياً.
وتوفر الشركة مزيد من المعلومات وإمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني ، أو تطبيق Wizz Air المتاح باللغة العربية على الهواتف المحمولة.
مسار الرحلة عدد الرحلات أسعار الرحلات من أبوظبي (درهم إماراتي) أسعار الرحلات من مصر (دولار أمريكي)
أبوظبي - الاسكندرية 5 رحلات أسبوعياً 259 درهم إماراتي 70.99 دولار أمريكي
أبوظبي- أسيوط
(تبدأ الرحلات من 1 يوليو 2025) 3 رحلات أسبوعياً 439 درهم إماراتي 118.99 دولار أمريكي
أبوظبي - القاهرة (الجيزة) ما يصل إلى 11 رحلة أسبوعية 309 درهم إماراتي 82.99 دولار أمريكي
أبوظبي – سوهاج
(تستمر الرحلات حتى 30 يونيو 2025) 3 رحلات أسبوعياً 439 درهم إماراتي 118.99 دولار أمريكي
*ملاحظة: سيتم نقل الرحلات الجوية السابقة في مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي اعتباراً من 1 يوليو 2025، نتيجة إغلاق المدرج المؤقت في مطار سوهاج.
وتمثل مصر سوقاً رئيسياً ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في المناطق ذات إمكانيات النمو العالية، مما يتيح لعدد أكبر من المسافرين فرصة استكشاف الوجهات الثقافية المميزة وبتكاليف تنافسية.
وتسيّر ويز إير أبوظبي في الوقت الحالي أكثر من 19 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي ومدن مصرية متعددة، حيث تربط بين العاصمة الإماراتية وثلاث وجهات فريدة في مصر. وتسهم الشركة في تعزيز مستويات الطلب على السياحة من وإلى دولة الإمارات، منذ افتتاح مسار رحلاتها الأولى إلى مصر.
ونظراً لأعمال الصيانة المقررة في مطار سوهاج الدولي، تعتزم "ويز إير أبوظبي" تحويل عملياتها إلى مطار أسيوط الدولي اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك لضمان استمرارية الخدمة للمسافرين من وإلى صعيد مصر. وقد بدأت الشركة بطرح التذاكر للرحلات الجديدة بأسعار تبدأ من 439 درهماً إماراتياً.
وتوفر الشركة مزيد من المعلومات وإمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني ، أو تطبيق Wizz Air المتاح باللغة العربية على الهواتف المحمولة.
مسار الرحلة عدد الرحلات أسعار الرحلات من أبوظبي (درهم إماراتي) أسعار الرحلات من مصر (دولار أمريكي)
أبوظبي - الاسكندرية 5 رحلات أسبوعياً 259 درهم إماراتي 70.99 دولار أمريكي
أبوظبي- أسيوط
(تبدأ الرحلات من 1 يوليو 2025) 3 رحلات أسبوعياً 439 درهم إماراتي 118.99 دولار أمريكي
أبوظبي - القاهرة (الجيزة) ما يصل إلى 11 رحلة أسبوعية 309 درهم إماراتي 82.99 دولار أمريكي
أبوظبي – سوهاج
(تستمر الرحلات حتى 30 يونيو 2025) 3 رحلات أسبوعياً 439 درهم إماراتي 118.99 دولار أمريكي
*ملاحظة: سيتم نقل الرحلات الجوية السابقة في مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي اعتباراً من 1 يوليو 2025، نتيجة إغلاق المدرج المؤقت في مطار سوهاج.
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