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أسوس تغيّر مفهوم الجيل القادم من حوسبة الأعمال بإطلاق جهاز ExpertCenter P400 AiO
(MENAFN- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي 2025: أعلنت أسوس عن إطلاق جهاز ExpertCenter P400 AiO (P440VA)، وهو حل متكامل يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق في هيكل بحجم عملي صغير. يتميز الجهاز بشاشة لمس مقاس 24 بوصة وبدقة FHD مع تغطية كاملة لطيف ألوان sRGB بنسبة 100% ونسبة تصل إلى 93% لحجم الشاشة. وعند دمج هذه المواصفات مع صوت Dolby® Atmos ، يقدم الجهاز تجربة غامرة ومدهشة للوسائط المتعددة.
كما يدمج ExpertCenter P400 AiO تقنية ASUS AI ExpertMeet لتحسين تجارب مؤتمرات الفيديو، مما يضيف قيمة حقيقية للشركات التي تعتمد على التعاون الافتراضي. ويتيح التوافق مع قاعدة تثبيتVESA والشكل الانسيابي للجهاز مرونة فائقة في مختلف بيئات العمل الحديثة، في حين تضمن مزايا الأمان على مستوى الشركات – من خلال ASUS ExpertGuardian والاتصال المتكامل، موثوقية عالية في بيئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يمتاز الجهاز بأرفع تصميم على الإطلاق، حيث أصبح أنحف بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق، ما يجعله أكثر أجهزة أسوس المتكاملة أناقةً وتوفيرًا للمساحة. كما يضم مجموعة واسعة من المنافذ، من بينها منفذ HDMI®-in اختياري يتيح توصيل أجهزة الحاسوب المحمولة لاستخدام الشاشة الأكبر. ويشمل الجهاز أيضًا قاعدة قابلة لتعديل الارتفاع تتيح الإمالة والدوران وضبط الارتفاع للحصول على أفضل زاوية مشاهدة سواءً أثناء الجلوس أو الوقوف.
أداء رائد في فئته
صُمم جهاز ExpertCenter P400 AiO من أسوس لينجز مختلف المهام بكفاءة عالية ويوفر أدوات الإدارة المبسطة لتقليل عبء الأعمال الإدارية. يعتمد الجهاز على معالج يصل إلى Intel® Core™ i7، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR5 تصل إلى 64 جيجابايت وقرص تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت – الأمر الذي يمنحه قوة معالجة استثنائية.
كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من الاتصال فائق السرعة بفضل تقنية Wi-Fi 7 التي توفر سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بتقنية Wi-Fi 6.
كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تم تصميم ExpertCenter P400 AiO للاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما في ذلك ASUS AI ExpertMeet الذي يرتقي بمستوى الاجتماعات من خلال تقنيات إلغاء الضجيج بالذكاء الاصطناعي ويستخدم كاميرا ذكية. كما تقدم ميزة AI Meeting Minutes وظيفة تحويل الصوت إلى نص لتسجيل وقائع الاجتماعات تلقائيًا، مع إمكانية تلخيص النقاط الرئيسية والتعرف على المتحدثين المختلفين.
شاشة مبهرة
يتميز ExpertCenter P400 AiO من أسوس بشاشة FHD مقاس 24 بوصة، بتصميم نحيف من الحافة إلى الحافة ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 93%. وتوفر الشاشة زوايا مشاهدة واسعة تبلغ 178 درجة، وتغطي طيف ألوان sRGB بالكامل بنسبة 100%، مما يعرض الألوان بواقعية وحيوية. كما أنها مزودة بطبقة مضادة للوهج، وشهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق، مما يضمن راحة العين أثناء الاستخدام الطويل. كما إن الجهاز مزود بكاميرا قابلة للسحب تتيح للمستخدمين إخفاءها بالكامل عند عدم الاستخدام بفضل تصميم سهل بالدفع والسحب، مما يوفر مزيدًا من الخصوصية وراحة البال.
الأمان على مستوى الأعمال
بفضل مجموعة متقدمة من ميزات الأمان، يوفر ExpertCenter P400 AiO حماية شاملة للبيانات الشخصية عبر تقنيات ASUS ExpertGuardian، بما في ذلك نظام BIOS المؤسسي، وهو متوافق مع معيار NIST SP 800-155، مع دعم تحديثات النظام وتعريفات أسوس لمدة 5 سنوات. كما يدعم الجهاز تسجيل الدخول البيومتري عبر FIDO لحماية البيانات الحساسة من التهديدات البرمجية والمادية.
ويشمل الجهاز أيضًا اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في McAfee+ Premium لحماية الشركات من التهديدات المتزايدة.
كما يدمج ExpertCenter P400 AiO تقنية ASUS AI ExpertMeet لتحسين تجارب مؤتمرات الفيديو، مما يضيف قيمة حقيقية للشركات التي تعتمد على التعاون الافتراضي. ويتيح التوافق مع قاعدة تثبيتVESA والشكل الانسيابي للجهاز مرونة فائقة في مختلف بيئات العمل الحديثة، في حين تضمن مزايا الأمان على مستوى الشركات – من خلال ASUS ExpertGuardian والاتصال المتكامل، موثوقية عالية في بيئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يمتاز الجهاز بأرفع تصميم على الإطلاق، حيث أصبح أنحف بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق، ما يجعله أكثر أجهزة أسوس المتكاملة أناقةً وتوفيرًا للمساحة. كما يضم مجموعة واسعة من المنافذ، من بينها منفذ HDMI®-in اختياري يتيح توصيل أجهزة الحاسوب المحمولة لاستخدام الشاشة الأكبر. ويشمل الجهاز أيضًا قاعدة قابلة لتعديل الارتفاع تتيح الإمالة والدوران وضبط الارتفاع للحصول على أفضل زاوية مشاهدة سواءً أثناء الجلوس أو الوقوف.
أداء رائد في فئته
صُمم جهاز ExpertCenter P400 AiO من أسوس لينجز مختلف المهام بكفاءة عالية ويوفر أدوات الإدارة المبسطة لتقليل عبء الأعمال الإدارية. يعتمد الجهاز على معالج يصل إلى Intel® Core™ i7، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR5 تصل إلى 64 جيجابايت وقرص تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت – الأمر الذي يمنحه قوة معالجة استثنائية.
كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من الاتصال فائق السرعة بفضل تقنية Wi-Fi 7 التي توفر سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بتقنية Wi-Fi 6.
كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تم تصميم ExpertCenter P400 AiO للاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما في ذلك ASUS AI ExpertMeet الذي يرتقي بمستوى الاجتماعات من خلال تقنيات إلغاء الضجيج بالذكاء الاصطناعي ويستخدم كاميرا ذكية. كما تقدم ميزة AI Meeting Minutes وظيفة تحويل الصوت إلى نص لتسجيل وقائع الاجتماعات تلقائيًا، مع إمكانية تلخيص النقاط الرئيسية والتعرف على المتحدثين المختلفين.
شاشة مبهرة
يتميز ExpertCenter P400 AiO من أسوس بشاشة FHD مقاس 24 بوصة، بتصميم نحيف من الحافة إلى الحافة ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 93%. وتوفر الشاشة زوايا مشاهدة واسعة تبلغ 178 درجة، وتغطي طيف ألوان sRGB بالكامل بنسبة 100%، مما يعرض الألوان بواقعية وحيوية. كما أنها مزودة بطبقة مضادة للوهج، وشهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق، مما يضمن راحة العين أثناء الاستخدام الطويل. كما إن الجهاز مزود بكاميرا قابلة للسحب تتيح للمستخدمين إخفاءها بالكامل عند عدم الاستخدام بفضل تصميم سهل بالدفع والسحب، مما يوفر مزيدًا من الخصوصية وراحة البال.
الأمان على مستوى الأعمال
بفضل مجموعة متقدمة من ميزات الأمان، يوفر ExpertCenter P400 AiO حماية شاملة للبيانات الشخصية عبر تقنيات ASUS ExpertGuardian، بما في ذلك نظام BIOS المؤسسي، وهو متوافق مع معيار NIST SP 800-155، مع دعم تحديثات النظام وتعريفات أسوس لمدة 5 سنوات. كما يدعم الجهاز تسجيل الدخول البيومتري عبر FIDO لحماية البيانات الحساسة من التهديدات البرمجية والمادية.
ويشمل الجهاز أيضًا اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في McAfee+ Premium لحماية الشركات من التهديدات المتزايدة.
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