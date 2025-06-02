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عيد الفطر يعزز أسواق الإمارات بنسبة إشغال فنادق تبلغ 95٪ ومبيعات تصل إلى 10 مليارات دولار
(MENAFN- Golin Mena)
مع اقتراب عطلة عيد الفطر كل عام، تظهر أنماط موسمية مألوفة في أسواق الأسهم الإماراتية. يبدأ المستثمرون بالتركيز على أسهم قطاعات الأغذية والتجزئة والضيافة، متوقعين زيادة موسمية في الإنفاق والنشاط الاقتصادي
غالبًا ما ترتفع ثقة المستهلك وتبلغ ذروتها خلال فترة العيد، ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في الإمارات هذا العام إلى 10 مليارات دولار. هذا النمو ليس مجرد تقدير، بل تدعمه الأرقام. فعلى سبيل المثال، تشهد مجموعة أغذية – إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات – زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات الأساسية مثل التمر والدقيق والمياه المعبأة خلال الفترات الدينية في الإمارات. في عام 2023، سجلت الشركة نتائج قوية في الربع الثاني قبل أن تنخفض الإيرادات في الربع الثالث، نتيجة لانتهاء فترة الطلب المرتبط بالعيد. هذا التذبذب الموسمي أصبح سمة معتادة في أرباح "أغذية"، ويأخذه المستثمرون بالحسبان بشكل متزايد
ووفقاً لجوش غيلبرت، فإن متاجر التجزئة تستفيد أيضًا من موجة التسوق التي تسبق العيد. تعلن جمعيات تعاونية كبرى مثل "الاتحاد التعاونية" عن زيادة في عدد الزوار والمبيعات قبل العيد. وعلى الرغم من إدراجها في السوق منذ عام 2022 فقط، فقد حظيت باستجابة إيجابية من السوق. كما أن مجموعة لولو – المدرجة حديثًا في سوق أبوظبي – استغلت موسم العيد عبر الحملات الترويجية والتوسعات في المتاجر. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذه الموسمية تدعم الزخم الإيجابي في القطاع، لا سيما عندما تتزامن مع استقرار اقتصادي أوسع
أما أسهم الضيافة، فلها قصة مماثلة. فالعيد يُعد موسم ذروة للسفر والترفيه، وغالبًا ما تحقق شركات الفنادق أداءً قوياً خلاله. فندق "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADNH) يسجل عادةً نسب إشغال مرتفعة في هذه الفترة، ولم يكن هذا العام استثناءً – حيث تجاوزت نسب الإشغال 95٪ في بعض الإمارات خلال العيد. وتُترجم هذه القفزات في الطلب إلى تحسن في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مما يدعم تحركات أسعار الأسهم خلال هذا الوقت من العام
وقد ساعدت الظروف الاقتصادية القوية في الإمارات على دعم هذا الاتجاه الموسمي في الأسواق. فارتفاع أسعار النفط عزز الإنفاق الحكومي وثقة المستهلكين، كما ساهم التعافي من جائحة كوفيد-19 في تعزيز السياحة وسوق العمل، مما أدى إلى زيادة الطلب خلال العيد. ومع مساهمة السياحة بنسبة تقارب 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تدفق الزوار خلال العيد يدعم مباشرة مبيعات التجزئة وإشغال الفنادق. كما ظل إنفاق الأسر مرناً، خاصة في المناسبات الثقافية المهمة مثل العيد. وهذا المشهد الكلي يعزز فرص نمو أرباح القطاعات المرتبطة بالمستهلكين خلال هذه الفترة، مما ينعكس غالبًا على أداء الأسهم
ومع اقتراب عيد الفطر من كل عام، تشهد الأسواق الإماراتية تحولًا موسميًا متوقعًا. يركز المستثمرون بشكل أكبر على القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، حيث ترتفع توقعاتهم بزيادة في الإنفاق والسفر. وتتجه الأنظار نحو أسهم الأغذية والتجزئة والضيافة، حيث من المرجح أن تكون الأكثر استفادة من الطلب خلال العطلة. في هذه الفترة، تأخذ الاتجاهات القطاعية الأولوية على العوامل الاقتصادية العامة
خلال الأسابيع المحيطة بالعيد، يرتفع استهلاك المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مع استعداد العائلات للاحتفال، ما يعود بالنفع المباشر على شركات الأغذية وتجار التجزئة المدرجين في الأسواق الإماراتية. تسجل شركة "أغذية" – المدرجة في سوق أبوظبي – طلبًا قويًا على المنتجات الأساسية مثل الدقيق والمياه، خاصة التمر، وهو من العناصر التقليدية في رمضان والعيد. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في أحد الفصول، مدفوعة بمبيعات قوية في هذه المنتجات الأساسية
من جهة أخرى، تستفيد سلاسل التجزئة مثل "الاتحاد التعاونية" (DFM) من زيادة الزوار والعروض الترويجية. غالبًا ما تطلق المتاجر حملات عيدية مع خصومات كبيرة، وتشهد المراكز التجارية أعلى معدلات الزيارة والمبيعات خلال هذا الوقت من العام. ويؤدي توقع هذه المبيعات القوية إلى ارتفاع أسهم هذا القطاع وزيادة نشاط التداول قبل العيد، حيث يسعى المستثمرون لاقتناص فرص النمو في أرباح الشركات
ارتفاع السياحة يعزز أسهم الضيافة
يُعد عيد الفطر أيضًا موسمًا مزدهرًا للسياحة والسفر في الخليج. العديد من العائلات تستغل عطلة العيد لقضاء إجازات داخلية أو سفر إقليمي، مما يرفع نسب إشغال الفنادق والإنفاق الترفيهي. في عيد الفطر 2025، وصلت نسب إشغال الفنادق في بعض الإمارات إلى ذروتها – حيث سجلت إمارة عجمان نسبة 95.8٪ في ليلة العيد. وترتفع السياحة الخليجية الداخلية خلال العيد، مما يعزز أداء شركات الضيافة والترفيه. وتجذب وجهات مثل الإمارات السياح من دول الخليج المجاورة، ما يرفع إيرادات الفنادق ومبيعات التجزئة والإنفاق العام
هذا الاتجاه ينعكس مباشرة على أداء شركات مثل "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADX: ADNH) وغيرها من مشغلي الضيافة المدرجين، الذين غالباً ما يسجلون إشغالات أعلى وزيادة في الإيرادات خلال العيد. حتى أسهم المطاعم تشهد تداولًا نشطًا في هذه الفترة، حيث يتوقع المستثمرون أن تؤدي خطط السفر وتناول الطعام خارج المنزل إلى نتائج فصلية قوية
وتُلاحظ هذه الأنماط الموسمية بوضوح في الأسواق. ففي كل عيد، يُعيد المستثمرون توجيه محافظهم نحو الشركات المستفيدة من الإنفاق الاحتفالي، ويظهر ذلك في الأداء قصير الأجل للأسهم. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسهم القطاع الاستهلاكي في دبي بأكثر من 2٪ في إحدى جلسات التداول السابقة للعيد. وعلى الرغم من تراجع السيولة خلال أسبوع العيد، إلا أن الاهتمام بأسهم مثل "أغذية" و"الاتحاد التعاونية" و"ADNH" عادةً ما يرتفع قبله، مع سعي المتداولين للاستفادة من محفزات الطلب الموسمية
يمثل عيد الفطر محفزًا موسميًا ملحوظًا – وإن كان مؤقتًا – لأسواق الأسهم الإماراتية، حيث تستفيد أسهم الأغذية والتجزئة والضيافة من انتعاش موسمي في ثقة المستثمرين ونشاط التداول
مع اقتراب عطلة عيد الفطر كل عام، تظهر أنماط موسمية مألوفة في أسواق الأسهم الإماراتية. يبدأ المستثمرون بالتركيز على أسهم قطاعات الأغذية والتجزئة والضيافة، متوقعين زيادة موسمية في الإنفاق والنشاط الاقتصادي
غالبًا ما ترتفع ثقة المستهلك وتبلغ ذروتها خلال فترة العيد، ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في الإمارات هذا العام إلى 10 مليارات دولار. هذا النمو ليس مجرد تقدير، بل تدعمه الأرقام. فعلى سبيل المثال، تشهد مجموعة أغذية – إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات – زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات الأساسية مثل التمر والدقيق والمياه المعبأة خلال الفترات الدينية في الإمارات. في عام 2023، سجلت الشركة نتائج قوية في الربع الثاني قبل أن تنخفض الإيرادات في الربع الثالث، نتيجة لانتهاء فترة الطلب المرتبط بالعيد. هذا التذبذب الموسمي أصبح سمة معتادة في أرباح "أغذية"، ويأخذه المستثمرون بالحسبان بشكل متزايد
ووفقاً لجوش غيلبرت، فإن متاجر التجزئة تستفيد أيضًا من موجة التسوق التي تسبق العيد. تعلن جمعيات تعاونية كبرى مثل "الاتحاد التعاونية" عن زيادة في عدد الزوار والمبيعات قبل العيد. وعلى الرغم من إدراجها في السوق منذ عام 2022 فقط، فقد حظيت باستجابة إيجابية من السوق. كما أن مجموعة لولو – المدرجة حديثًا في سوق أبوظبي – استغلت موسم العيد عبر الحملات الترويجية والتوسعات في المتاجر. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذه الموسمية تدعم الزخم الإيجابي في القطاع، لا سيما عندما تتزامن مع استقرار اقتصادي أوسع
أما أسهم الضيافة، فلها قصة مماثلة. فالعيد يُعد موسم ذروة للسفر والترفيه، وغالبًا ما تحقق شركات الفنادق أداءً قوياً خلاله. فندق "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADNH) يسجل عادةً نسب إشغال مرتفعة في هذه الفترة، ولم يكن هذا العام استثناءً – حيث تجاوزت نسب الإشغال 95٪ في بعض الإمارات خلال العيد. وتُترجم هذه القفزات في الطلب إلى تحسن في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مما يدعم تحركات أسعار الأسهم خلال هذا الوقت من العام
وقد ساعدت الظروف الاقتصادية القوية في الإمارات على دعم هذا الاتجاه الموسمي في الأسواق. فارتفاع أسعار النفط عزز الإنفاق الحكومي وثقة المستهلكين، كما ساهم التعافي من جائحة كوفيد-19 في تعزيز السياحة وسوق العمل، مما أدى إلى زيادة الطلب خلال العيد. ومع مساهمة السياحة بنسبة تقارب 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تدفق الزوار خلال العيد يدعم مباشرة مبيعات التجزئة وإشغال الفنادق. كما ظل إنفاق الأسر مرناً، خاصة في المناسبات الثقافية المهمة مثل العيد. وهذا المشهد الكلي يعزز فرص نمو أرباح القطاعات المرتبطة بالمستهلكين خلال هذه الفترة، مما ينعكس غالبًا على أداء الأسهم
ومع اقتراب عيد الفطر من كل عام، تشهد الأسواق الإماراتية تحولًا موسميًا متوقعًا. يركز المستثمرون بشكل أكبر على القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، حيث ترتفع توقعاتهم بزيادة في الإنفاق والسفر. وتتجه الأنظار نحو أسهم الأغذية والتجزئة والضيافة، حيث من المرجح أن تكون الأكثر استفادة من الطلب خلال العطلة. في هذه الفترة، تأخذ الاتجاهات القطاعية الأولوية على العوامل الاقتصادية العامة
خلال الأسابيع المحيطة بالعيد، يرتفع استهلاك المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مع استعداد العائلات للاحتفال، ما يعود بالنفع المباشر على شركات الأغذية وتجار التجزئة المدرجين في الأسواق الإماراتية. تسجل شركة "أغذية" – المدرجة في سوق أبوظبي – طلبًا قويًا على المنتجات الأساسية مثل الدقيق والمياه، خاصة التمر، وهو من العناصر التقليدية في رمضان والعيد. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في أحد الفصول، مدفوعة بمبيعات قوية في هذه المنتجات الأساسية
من جهة أخرى، تستفيد سلاسل التجزئة مثل "الاتحاد التعاونية" (DFM) من زيادة الزوار والعروض الترويجية. غالبًا ما تطلق المتاجر حملات عيدية مع خصومات كبيرة، وتشهد المراكز التجارية أعلى معدلات الزيارة والمبيعات خلال هذا الوقت من العام. ويؤدي توقع هذه المبيعات القوية إلى ارتفاع أسهم هذا القطاع وزيادة نشاط التداول قبل العيد، حيث يسعى المستثمرون لاقتناص فرص النمو في أرباح الشركات
ارتفاع السياحة يعزز أسهم الضيافة
يُعد عيد الفطر أيضًا موسمًا مزدهرًا للسياحة والسفر في الخليج. العديد من العائلات تستغل عطلة العيد لقضاء إجازات داخلية أو سفر إقليمي، مما يرفع نسب إشغال الفنادق والإنفاق الترفيهي. في عيد الفطر 2025، وصلت نسب إشغال الفنادق في بعض الإمارات إلى ذروتها – حيث سجلت إمارة عجمان نسبة 95.8٪ في ليلة العيد. وترتفع السياحة الخليجية الداخلية خلال العيد، مما يعزز أداء شركات الضيافة والترفيه. وتجذب وجهات مثل الإمارات السياح من دول الخليج المجاورة، ما يرفع إيرادات الفنادق ومبيعات التجزئة والإنفاق العام
هذا الاتجاه ينعكس مباشرة على أداء شركات مثل "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADX: ADNH) وغيرها من مشغلي الضيافة المدرجين، الذين غالباً ما يسجلون إشغالات أعلى وزيادة في الإيرادات خلال العيد. حتى أسهم المطاعم تشهد تداولًا نشطًا في هذه الفترة، حيث يتوقع المستثمرون أن تؤدي خطط السفر وتناول الطعام خارج المنزل إلى نتائج فصلية قوية
وتُلاحظ هذه الأنماط الموسمية بوضوح في الأسواق. ففي كل عيد، يُعيد المستثمرون توجيه محافظهم نحو الشركات المستفيدة من الإنفاق الاحتفالي، ويظهر ذلك في الأداء قصير الأجل للأسهم. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسهم القطاع الاستهلاكي في دبي بأكثر من 2٪ في إحدى جلسات التداول السابقة للعيد. وعلى الرغم من تراجع السيولة خلال أسبوع العيد، إلا أن الاهتمام بأسهم مثل "أغذية" و"الاتحاد التعاونية" و"ADNH" عادةً ما يرتفع قبله، مع سعي المتداولين للاستفادة من محفزات الطلب الموسمية
يمثل عيد الفطر محفزًا موسميًا ملحوظًا – وإن كان مؤقتًا – لأسواق الأسهم الإماراتية، حيث تستفيد أسهم الأغذية والتجزئة والضيافة من انتعاش موسمي في ثقة المستثمرين ونشاط التداول
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