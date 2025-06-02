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دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تفتح باب التقديم لبرنامج الإقامة السنوي مع "آرت أومي"
(MENAFN- HBKU Media) الدوحة، 1 يونيو 2025 : أعلنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبرنامج إقامة الكتَّاب السنوي بالتعاون مع مؤسسة "آرت أومي". وتمثل هذه السنة خامس تعاون بين الجهتين، حيث يتم اختيار كاتب عربي واحد من أي مكان في العالم للمشاركة في هذا البرنامج المرموق الذي يُقام في بلدة غينت بولاية نيويورك الأمريكية. ويتيح البرنامج فرصة استثنائية للكاتب الطموح للانغماس في بيئة أدبية ملهمة، وصقل مهاراته بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.
وقال بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر: "ننتظر هذا التعاون السنوي مع آرت أومي بشغفٍ دائمٍ. فتعزيز النمو الإبداعي والتبادل الثقافي من خلال الأدب هو في صميم رسالتنا، ونسعى باستمرار إلى تمكين الكتّاب العرب ومساعدتهم في إيصال أفكارهم ورؤاهم وقصصهم الفريدة إلى العالم".
وقد شاركت الكاتبة القطرية كمّام المعاضيد، مؤلفة سلسلة "نداء السحر" الخيالية الموجهة للقرَّاء اليافعين والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في البرنامج لعام 2024 بعد دورة تقديم تنافسية. وقالت كمّام المعاضيد: "وفرت لي إقامة آرت أومي المساحة والعزلة التي أحتاجها للتعمق في الكتابة، كما منحتني فرصة للتأمل في عملي ومسيرتي المستقبلية. وكان التواجد بين كتّاب من مختلف الخلفيات مصدر إلهام، تبادلنا الأفكار، وتشاركنا التحديات، واحتفلنا بالنجاحات. لقد منحتني تلك التجربة الثقة في صوتي ككاتبة، والإيمان بالقصص التي أرويها. كانت فترة من النمو الإبداعي وتعزيز الإيمان بالقدرة على الإنجاز."
يمكن للمهتمين التقديم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، حيث يُطلب من المتقدمين تعبئة نموذج التقديم وإرفاق بيان الغرض من المشاركة، إلى جانب نموذج من أعمالهم الأدبية. ويُشترط أن يكون لدى المتقدمين مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية، حيث تُعقد جميع الورش والأنشطة باللغة الإنجليزية، مع السماح بالكتابة بأي لغة يختارها الكاتب في مشروعه الخاص.
يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 21 يونيو 2025 عبر الموقع الرسمي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر.
وقال بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر: "ننتظر هذا التعاون السنوي مع آرت أومي بشغفٍ دائمٍ. فتعزيز النمو الإبداعي والتبادل الثقافي من خلال الأدب هو في صميم رسالتنا، ونسعى باستمرار إلى تمكين الكتّاب العرب ومساعدتهم في إيصال أفكارهم ورؤاهم وقصصهم الفريدة إلى العالم".
وقد شاركت الكاتبة القطرية كمّام المعاضيد، مؤلفة سلسلة "نداء السحر" الخيالية الموجهة للقرَّاء اليافعين والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في البرنامج لعام 2024 بعد دورة تقديم تنافسية. وقالت كمّام المعاضيد: "وفرت لي إقامة آرت أومي المساحة والعزلة التي أحتاجها للتعمق في الكتابة، كما منحتني فرصة للتأمل في عملي ومسيرتي المستقبلية. وكان التواجد بين كتّاب من مختلف الخلفيات مصدر إلهام، تبادلنا الأفكار، وتشاركنا التحديات، واحتفلنا بالنجاحات. لقد منحتني تلك التجربة الثقة في صوتي ككاتبة، والإيمان بالقصص التي أرويها. كانت فترة من النمو الإبداعي وتعزيز الإيمان بالقدرة على الإنجاز."
يمكن للمهتمين التقديم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، حيث يُطلب من المتقدمين تعبئة نموذج التقديم وإرفاق بيان الغرض من المشاركة، إلى جانب نموذج من أعمالهم الأدبية. ويُشترط أن يكون لدى المتقدمين مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية، حيث تُعقد جميع الورش والأنشطة باللغة الإنجليزية، مع السماح بالكتابة بأي لغة يختارها الكاتب في مشروعه الخاص.
يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 21 يونيو 2025 عبر الموقع الرسمي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر.
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