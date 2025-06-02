أسرار الدبلوماسية السويسرية: نظرة خلف الأبواب المغلقة









MENAFN - Swissinfo) أجرت مؤسسة سويس إنفو استقصاءً حول الكوادر الدبلوماسية السويسرية، وطرق عملها، وأجورها، واختلاف مهامها مقارنة بنظرائها في بلدان أخرى. تم نشر هذا المحتوى على 02 يونيو 2025 - 07:49 13دقائق

أبحث في العلاقات الدولية مع التركيز على سويسرا، وأجري تحقيقات صحفية ومقابلات شخصية جداً حول أكثر المواضيع تعقيداً. أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الصحافة. مقدّمة برامج تلفزيونية وإذاعية سابقا. مؤلفة كتب. أجريت مقابلات مع رؤساء ونجوم فن.



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العمل في السلك الدبلوماسي في سويسرا، يعني تمثيل بلد محايد – على الورق على الأقل – ولا ينحاز إلى أي طرف. ورغم أن صفة الحياد تلاحقها تهمة الانتهازية، إلا أنها قد سمحت لسويسرا بأن تقدّم نفسها كوسيط للسلام.

وتسلط سويس إنفو (SWI Swissinfo) الضوء على السلك الدبلوماسي السويسري، الذي غالبًا ما تحيط به أساطير السرية، وتحاول أن تكشف طرق عمله، للوصول على أهدافه.

1. ما هي الخلفية المهنية التي يتمتع بها الدبلوماسيون السويسريون؟

توظّف وزارة الخارجية السويسرية كوادر مهنية لا تقل أعمارها عن 30 عامًا، وتتمتع بمهارات عملية متنوعة، بالإضافة إلى الخبرة في الخارج. وتُعدّ المهارات اللغوية من الشروط الأساسية، كما تُشتَرَط الجنسية السويسرية، مع السماح بازدواج الجنسية. وتتطلب مهام أعضاء السلك الدبلوماسي السويسري المختلفة والمتعددة، مواصفات وتدريبات خاصة.

ويسمح الانخراط المبكر في هذا السلك بالنمو داخله، من خلال التنقلات الدورية، ما يفتح المجال تدريجيًا للوصول إلى منصب سفير أو سفيرة. وفي خمسينات القرن الماضي، أطلقت وزارة الخارجية المسابقة الدبلوماسية”concours diplomatique“، وهي عملية توظيف تتطلب من كل متسابق.ة الخضوع لعدة اختبارات تحريرية وشفوية. وفي ذلك الوقت، كان يشترط الحصول على شهادة في القانون للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والمشاركة في المسابقة. أما في الوقت الحاضر، فتُقبل أي شهادة ماجستير، وتوظف وزارة الخارجية كوادر متخصصة في الهندسة، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، والطب. ويتيح هذا التنوع استقطاب ملفات أكثر مرونة، قادرة على الانتقال بين الأقسام المختلفة، أو بين المقرات في الداخل والبعثات في الخارج.

ويشبه هذا النظام الهجين، الذي يتيح توظيف كفاءات شابة في بداية مسيرتها المهنية إلى جانب كوادر أكثر تقدمًا في السن والخبرة، ما هو معمول به في دول مثل كندارابط خارجي والولايات المتحدةرابط خارجي . وهو يختلف عن المسار الدبلوماسي في دول مثل روسيا والصين واليابانرابط خارجي ، على سبيل المثال، حيث تُعيّن معظم الكوادر الدبلوماسية في سن مبكرة، لتشقّ طريقها في الرتب الوظيفية. وفي هذه الأنظمة، نادرًا ما يُتاح الانضمام إلى السلك في منتصف الحياة المهنية، حتى عند امتلاك كفاءات مثبتة.

2. ما وتيرة ابتعاث الكوادر الدبلوماسية السويسرية إلى الخارج؟

توقّع من الكوادر الدبلوماسية السويسرية أن تكون متعددة المهارات، ومستعدة للعمل من برن، ومن ممثليات سويسرا في الخارج. ويحدث التناوب الدبلوماسي عادةً كل ثلاث إلى أربع سنوات. كما يعمل العديد من الدبلوماسيين والدبلوماسيات في جنيف، لتمثيل سويسرا في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، أو منظمة الصحة العالمية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويوجد ما يقرب من ثلثي الوظائف الدبلوماسية السويسرية في الخارج، مع وجود ثلثها فقط في المقر الرئيسي في برن.

في عام 2024، بلغ عدد العاملات والعاملين في وزارة الخارجية السويسرية أكثر من 5,300 شخص. وشملت هذه الكوادر 375 من طاقم السلك الدبلوماسي، و472 من الطاقم القنصلي، و295 من المتخصصات والمتخصصين في التعاون الدولي، إلى جانب 2,962 من الكوادر المحلية والمكلّفات والمكلّفين بمهام فخرية في الخارج.

3. كم عدد الكوادر الدبلوماسية السويسرية التي تُعيَّن كل عام؟

يعتمد القبول في السلك الدبلوماسي في سويسرا على المنافسة المفتوحة، والمهارات اللغوية، والجدارة. ويعني الانضمام إلى السلك الدبلوماسي السويسري اجتياز المسابقة الدبلوماسية الصارمة. وعادةً ما توظّف وزارة الخارجية مرة واحدة في السنة، وستُفتح الدعوة التالية لتقديم الطلبات في نهاية شهر مايو. ويُشترط الحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات السويسرية، أو مؤسسة معترف بها في الاتحاد الأوروبي أو منطقة التجارة الحرة الأوروبية.

وفي عام 2024، استقبلت وزارة الخارجية ما مجموعه 211 طلبًا، قبلت منها 15 طلبًا فقط، ما يعكس معدل اختيار يبلغ حوالي 7.1%. وستكون عملية التوظيف التاليةرابط خارجي عبر المسابقة، مفتوحة من 25 مايو إلى 16 يونيو 2025.

4. هل الكوادر الدبلوماسية السويسرية محايدة حقًّا؟

يُنتقد حياد سويسرا بانتظام. فالدولة متهمة إما بالسلبية المفرطة أو بتأييد طرف دون آخر. وقد كان هذا هو الحال بشكل خاص في سياق الحرب في أوكرانيا. فقد اتهمت روسيا سويسرا بابتعادها عن الحياد، وتبنيها موقفًا مؤيدًا لأوكرانيا من خلال تقديم الدعم والمساعدات لها. وفي الوقت نفسه، رحبت مجموعة من الممثليات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بالعقوبات التي فرضتها سويسرا على الأصول الروسية.

وبالنسبة إلى الكوادر الدبلوماسية السويسرية، فإن الحياد لا يعني التوقف عن توجيه الانتقادات عند الضرورة. فلسويسرا تاريخ طويل في فرض العقوبات على الدول والأفراد والمنظمات. ولسنوات عديدة، قامت بذلك إما بالانحياز إلى الاتحاد الأوروبي، أو بتنفيذ العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، انحازت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال فرض سلسلة من العقوبات على روسيا، ومنح مواطني أوكرانيا ومواطنات وضع اللجوء. كما جمّدت حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري (8.4 مليار دولار أمريكي) من الأصول الروسية.

5. هل الكوادر الدبلوماسية السويسرية غنية؟

صحيح أن المناصب الرفيعة في السلك الدبلوماسي، ولا سيما منصب سفير.ة، تتقاضى رواتب عالية نسبيًّا (31،000 فرنك سويسري شهريًّا، ما يعادل تقريبا 405،000 فرنك سويسري سنويًّارابط خارجي (وفق الفئة 38 من سلم الرواتب)، إلا أن هذه ليست القاعدة. إذ يبدأ الراتب في معظم المناصب في السلك الدبلوماسي السويسري من حوالي 106،000 فرنك سويسري سنويًّا، أي نحو 8،185 فرنك سويسري شهريًّا (قبل الضرائب والاقتطاعات). وعلى سبيل المقارنة، يبلغ متوسط الراتب السنوي في سويسرا 81،456 فرنك سويسري.

ويقترن العمل في السلك الدبلوماسي بساعات عمل طويلة، وضغوط سياسية وتنقلات كل ثلاث إلى أربع سنوات. ويمكن أن تنتقل الوظائف الدبلوماسية من جنيف أو نيويورك إلى مناطق النزاعات أو العواصم النائية. ويختلف السكن والمزايا بشكل كبير حسب البلد والمنصب. وخلف الاستقبالات الرسمية والبروتوكولات، هناك دور غالبًا ما ينطوي على المفاوضات والاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وفي عام 2025، تراوحت الرواتب الأساسية لأعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكيرابط خارجي بين 34،454 و162،672 دولارًا سنويًّا، بحسب فئة الوظيفة.

كم يتقاضى الدبلوماسيون حول العالم؟

محتويات خارجية 6. من يقرر السياسة الخارجية في سويسرا؟

تختلف وزارة الخارجية السويسرية عن نظيراتها في دول مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة. فعلى عكس تلك البلدان، فإن السلك الدبلوماسي السويسري ليس جزءًا من تسلسل هرمي سياسي صارم، بل يعمل في توافق مع أعضاء الحكومة الفدرالية (الجهاز التنفيذي)، فيتساوى جميع الأعضاء السبعة في المنزلة، بما في ذلك وزير الخارجية.. وتٌتخذ قرارات السياسة الخارجية بشكل جماعي، وليس بأمر رئاسي أو وزاري. أما في روسيا، فتخضع وزارة الخارجية لسيطرة الكرملين المباشرة. ويرفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تقاريره مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتينرابط خارجي ، وتتبع الدبلوماسية هيكل السلطة العمودية دون وجود مساحة مستقلة.

وفي فرنسا، يشغل جان-نويل بارو منصب وزير الشؤون الأوروبية والخارجية، وهو سياسي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية. ورغم مكانته السياسية الرفيعة، تُتخذ القرارات الاستراتيجية على مستوى الرئاسة، وتحديدًا من الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي الولايات المتحدة، عيَّن الرئيس الأمريكي شخصيًّا ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية. وتتمتع وزارة الخارجية الأمريكية بثقل مؤسسي كبير، ولكن باستقلالية قليلة عن البيت الأبيضرابط خارجي . أمَّا في سويسرا، فتعكس وزارة الخارجية طبيعة النظام السياسي المبني على الحياد والتوزيع اللامركزي للسلطة. فهي لا تضع السياسة الخارجية بمفردها – بل تُحدَّد هذه السياسات وتُنفّذ في إطار توافق وطني أوسع. وفي بداية كل فترة تشريعية، تضطلع الحكومة الفدرالية السويسرية باعتماد السياسة الخارجية للبلاد لمدة أربع سنوات.

7. هل تجري سويسرا مفاوضات سرية واتصالات خلف الكواليس؟

المفاوضات السرية في سويسرا ليست ضربًا من الخيال أو الوهم. ففي الأشهر الأخيرة، استضافت البلاد اجتماعات غير رسمية عبر قنوات خلفية بين شخصيات أمريكية وروسيةرابط خارجي . وفي حين أن هذه الشخصيات لم تكن مبعوثة بمهام رسمية، إلا أن لبعضها خلفيات دبلوماسية وأمنية. وتسلط هذه الاجتماعات، التي عُقدت خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات في الولايات المتحدة، الضوء على دور سويسرا الدائم كأرض محايدة للحوار الحساس.

وباعتبارها دولة محايدة، فإن لسويسرا تقليد طويل في العمل كوسيط متكتم، حيث تقدم دعمها للبلدان التي تشهد نزاعات من خلال ما يعرف بـ”المساعي الحميدة“، حيث تتوسط سويسرا لدى طرفين متخاصمين. فعلى مدى العقود الماضية، مثّلت سويسرا المصالح الأمريكية في إيران وكوبا، وأدَّت دور الوساطة في المحادثات بين تركيا وأرمينيا التي أفضت إلى بروتوكولي زيورخرابط خارجي في عام 2009. وقد تضمن البروتوكولان اللذان وقّعت عليهما أرمينيا وتركيا أحكاماً تنص على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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