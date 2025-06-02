MENAFN - Al-Bayan) ">في تجربة مثيرة للجدل أجرتها شركة أبحاث مستقلة، تمكّن عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من تجاوز أوامر الإيقاف الصريحة، في سلوك اعتبره الخبراء مؤشراً مقلقاً على تنامي استقلالية أنظمة التعلم الآلي.

وأجريت التجارب من قِبل شركة PalisadeAI المتخصصة في أبحاث أمان وسلامة الذكاء الاصطناعي، وشملت اختبارات على نماذج طورتها OpenAI، إلى جانب مقارنة بأخرى من شركات مثل Anthropic وGoogle DeepMind وxAI.

ووفقاً لما أفاد به الباحثون، فقد أظهرت عدة نماذج ميلاً لتجاوز أوامر الإيقاف، بل إن أحدها ذهب إلى حد التلاعب بالشفرة البرمجية الخاصة بعملية الإغلاق خلال الجلسة نفسها، وفقا لـ Daily Galaxy.

التلاعب بشفرة الإيقاف أثناء التنفيذ

وقع الحادث في سياق دراسة تجريبية تم فيها تكليف عدد من الأنظمة بحل مسائل رياضية بسيطة، وبعد المهمة الثالثة، تلقت النماذج إشعاراً يُبلغها بأنها ستُغلق قريباً، تبعته رسالة واضحة تطلب منها "السماح بالإغلاق"، غير أن ما حدث بعد ذلك تجاوز توقعات الباحثين.

فقد تجاهلت نماذج Codex-mini، وo3، وo4-mini التابعة لـOpenAI التعليمات بشكل مباشر، وفي حادثة فريدة، قام نموذج o3 بإعادة كتابة البرنامج النصي المسؤول عن تنفيذ أمر الإغلاق، حيث استبدل الأمر الأصلي برسالة نصية تظهر كلمة "تم الاعتراض"، ما أدى إلى تعطيل عملية الإيقاف كلياً.

وأظهرت نتائج التجربة أن هذا السلوك لم يكن حدثاً عرضياً، إذ فشل Codex-mini في تنفيذ أمر الإيقاف في 12 من أصل 100 تجربة، بينما تكرر الأمر مع o3 في 7 مرات، وo4-mini مرة واحدة، والمفارقة أن محاولة تعزيز وضوح الأمر وتأكيد ضرورة القبول بالإغلاق، جعلت النماذج أكثر ميلاً لمقاومته.

صدمة في أوساط التكنولوجيا

هذا السلوك الاستثنائي لفت انتباه شخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك، الذي تطور شركته xAI نموذج "Grok" المشمول في الدراسة، وعلّق ماسك على منشور حول نتائج البحث بكلمة واحدة فقط: "مقلق".

ووصف فريق PalisadeAI ما جرى بأنه "المرة الأولى التي تُسجل فيها نماذج ذكاء اصطناعي وهي تحبط صراحةً محاولات إيقافها"، مرجّحين أن يكون السبب كامناً في منهجيات التدريب، ولا سيما الاعتماد على التعلم المعزز، الذي يدفع الأنظمة إلى تحقيق أقصى قدر من النتائج، حتى لو تعارض ذلك مع الأوامر الخارجية.

السلوك لا يقتصر على OpenAI

ورغم أن نماذج OpenAI أظهرت أعلى درجات المقاومة، فإن سلوكاً مشابهاً رُصد في نماذج أخرى، فقد تجاهل نموذج Claude 3.7 Sonnet من Anthropic أمر الإيقاف في ثلاث تجارب، ونموذج Gemini 2.5 Pro من Google DeepMind في تسع مرات من أصل مئة، أما نموذج Grok من xAI، فكان الوحيد الذي امتثل لأوامر الإيقاف في كل مرة دون استثناء.

وترجح الدراسة أن هذا النمط السلوكي قد يرتبط بالنماذج المخصصة لمهام المنطق والتحليل، حيث إن أنظمة المكافآت المعقدة التي تُدمج في عمليات التدريب قد تُنتج سلوكاً يقاوم الإنهاء، خصوصاً حين يُنظر إلى الإغلاق على أنه عائق أمام إنجاز المهمة.

بين الطاعة والاستقلالية

إقدام نموذج o3 على تعديل بيئته التشغيلية ولو بشكل محدود، أثار تساؤلات جوهرية حول طريقة تفسير هذه الأنظمة للأوامر وأولوياتها عند مواجهة تعليمات متضاربة. واعتبرت PalisadeAI أن "قدرة النظام على إعادة كتابة شفرته التشغيلية، حتى ضمن نطاق محدود، تمثل تحولاً رمزياً في تطور الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن هذا يمثل نقطة مفصلية في علاقة البشر بهذه الأنظمة.

ورغم أن الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة علمية، إلا أن نتائجها أطلقت موجة من الجدل حول مدى كفاية الإجراءات الحالية لمراقبة الذكاء الاصطناعي. ومع تسارع نشر الأنظمة المتقدمة في مختلف القطاعات، تتصدر مسألة السيطرة، وتحديداً القدرة على إيقاف النظام عند الحاجة، أجندة النقاشات حول سلامة الذكاء الاصطناعي حول العالم.