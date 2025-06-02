انخفاض أسعار الدولار عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.



وتراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.214.



وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3489 دولار، كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6454 دولار.



وبلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الأيام التي تلت فرض الرسوم في الثاني من نيسان الماضي.



بترا