منها تخفيف الاكتئاب والالتهابات.. 7 فوائد صحية لليانسون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُستخدم اليانسون منذ قرون كتوابل طبيعية في إعداد الحلويات والمشروبات، إلى جانب مكانته الراسخة في الطب الشعبي. ويتميّز بنكهته القوية وينتمي إلى فصيلة النباتات نفسها التي تضم الجزر والكرفس والبقدونس.



وفيما يلي 7 فوائد صحية مثبتة علميًا لبذور اليانسون:

غني بالعناصر الغذائية

يحتوي على الحديد والمنغنيز، وهما ضروريان لتكوين الدم ومكافحة الأكسدة.

قد يخفف من أعراض الاكتئاب

أظهرت دراسات فعالية مستخلص اليانسون في تقليل أعراض الاكتئاب، خاصة ما بعد الولادة.

يساعد في الوقاية من قرحة المعدة

يقلل إفراز حمض المعدة، مما يخفف الحموضة ويمنع التقرحات.

يمتلك خصائص مضادة للميكروبات

فعال ضد أنواع من البكتيريا والفطريات بفضل مركب "الأنيثول".

يقلل من أعراض سن اليأس

قد يساعد في تقليل "الهبّات الساخنة" ويقي من هشاشة العظام.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهر تأثيرًا إيجابيًا في خفض السكر وتحسين وظائف البنكرياس في دراسات حيوانية.

يقلل الالتهابات

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، قد يقي من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري.



⚠️ الآثار الجانبية:

آمن بشكل عام، لكن قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

يُنصح بالحذر لمن يعانون من حالات صحية مرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي.

سكاي نيوز