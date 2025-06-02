نجوم الطرب يحيون حفلات عيد الأضحى في الكويت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد الكويت أجواء فنية مميزة خلال عيد الأضحى، مع سلسلة من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب العربي والخليجي.



أصالة نصري تفتتح الفعاليات يوم السبت 7 يونيو، بباقة من أشهر أغانيها، إلى جانب مفاجأة من ألبومها الجديد المنتظر.



تامر حسني وتامر عاشور يقدمان أول حفل مشترك لهما في الكويت يوم الخميس 13 يونيو، وسط ترقب كبير من جمهور النجمين في الخليج.

أنغام تختتم موسم الحفلات يوم الجمعة 20 يونيو، بحفل يُتوقع أن يكون من أبرز سهرات العيد، تقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها.

يُذكر أن تامر عاشور أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، الذي لاقى نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل وتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.

اليوم السابع