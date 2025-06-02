نجوم الطرب يحيون حفلات عيد الأضحى في الكويت

نجوم الطرب يحيون حفلات عيد الأضحى في الكويت
أصالة نصري تفتتح الفعاليات يوم السبت 7 يونيو، بباقة من أشهر أغانيها، إلى جانب مفاجأة من ألبومها الجديد المنتظر.
تامر حسني وتامر عاشور يقدمان أول حفل مشترك لهما في الكويت يوم الخميس 13 يونيو، وسط ترقب كبير من جمهور النجمين في الخليج.
أنغام تختتم موسم الحفلات يوم الجمعة 20 يونيو، بحفل يُتوقع أن يكون من أبرز سهرات العيد، تقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها.
يُذكر أن تامر عاشور أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، الذي لاقى نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل وتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.
اليوم السابع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كابسات 2025: فرنسا تقود مستقبل البث والابتكار الإعلامي
20 مشروعا نوعيا لحج هذا العام - جريدة الوطن السعودية
خلال استقبال جلالته رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية.. الملك:حرص دائم على كفالة حرية الرأي والتعبير
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
ترامب يهاجم بوتين وزيلينسكي ويحذر من سقوط روسيا والكرملين يرد الرئيس يدافع عن البلاد
مشاركة نوعية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ملتقى الأرشيف الثاني