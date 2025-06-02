  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مطار عمّان المدني يعود للحياة .. والنقل العام جزء من الخطة

مطار عمّان المدني يعود للحياة .. والنقل العام جزء من الخطة

2025-06-02 06:10:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اجتماعًا في مقر الوزارة، ضم كلاً من هيئة تنظيم الطيران المدني، وشركة المطارات الأردنية، ومديرية إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعادة ترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني.
وأكدت التهتموني خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للحصول على ترخيص المطار، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بشكل يخدم الأهداف الوطنية في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وقالت الوزيرة إن مطار عمّان المدني يشكل مرفقًا حيويًا يدعم منظومة النقل الجوي في المملكة، مشددة على ضرورة العمل الجاد مع الشركاء المعنيين لتأهيله وتشغيله وفق أعلى درجات السلامة والكفاءة، مشيرة إلى أن المطار يمثل فرصة لتوسيع خدمات الطيران المحلية والإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون مع أمانة عمّان الكبرى لتوفير خطوط نقل عام منتظمة من وإلى المطار، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والموظفين، ويعزز من تكامل خدمات النقل بين مختلف أنماطه.
وأكدت التهتموني أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات التشغيلية والفنية، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة والمرافق المساندة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مراحل تنفيذ المشروع وصولاً إلى إعادة التشغيل الفعلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الفنية الدورية التي تعقدها وزارة النقل لمتابعة سير العمل في المشروعات الاستراتيجية ضمن قطاع الطيران، لا سيما ما يتعلق بتطوير مطار عمّان المدني كمركز لخدمة حركة الطيران منخفض التكاليف والطيران الإقليمي، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم خدمات الشحن الجوي مستقبلًا.

MENAFN02062025000208011052ID1109624693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث