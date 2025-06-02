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مطار عمّان المدني يعود للحياة .. والنقل العام جزء من الخطة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اجتماعًا في مقر الوزارة، ضم كلاً من هيئة تنظيم الطيران المدني، وشركة المطارات الأردنية، ومديرية إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعادة ترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني.
وأكدت التهتموني خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للحصول على ترخيص المطار، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بشكل يخدم الأهداف الوطنية في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وقالت الوزيرة إن مطار عمّان المدني يشكل مرفقًا حيويًا يدعم منظومة النقل الجوي في المملكة، مشددة على ضرورة العمل الجاد مع الشركاء المعنيين لتأهيله وتشغيله وفق أعلى درجات السلامة والكفاءة، مشيرة إلى أن المطار يمثل فرصة لتوسيع خدمات الطيران المحلية والإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون مع أمانة عمّان الكبرى لتوفير خطوط نقل عام منتظمة من وإلى المطار، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والموظفين، ويعزز من تكامل خدمات النقل بين مختلف أنماطه.
وأكدت التهتموني أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات التشغيلية والفنية، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة والمرافق المساندة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مراحل تنفيذ المشروع وصولاً إلى إعادة التشغيل الفعلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الفنية الدورية التي تعقدها وزارة النقل لمتابعة سير العمل في المشروعات الاستراتيجية ضمن قطاع الطيران، لا سيما ما يتعلق بتطوير مطار عمّان المدني كمركز لخدمة حركة الطيران منخفض التكاليف والطيران الإقليمي، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم خدمات الشحن الجوي مستقبلًا.
وأكدت التهتموني خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للحصول على ترخيص المطار، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بشكل يخدم الأهداف الوطنية في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وقالت الوزيرة إن مطار عمّان المدني يشكل مرفقًا حيويًا يدعم منظومة النقل الجوي في المملكة، مشددة على ضرورة العمل الجاد مع الشركاء المعنيين لتأهيله وتشغيله وفق أعلى درجات السلامة والكفاءة، مشيرة إلى أن المطار يمثل فرصة لتوسيع خدمات الطيران المحلية والإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون مع أمانة عمّان الكبرى لتوفير خطوط نقل عام منتظمة من وإلى المطار، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والموظفين، ويعزز من تكامل خدمات النقل بين مختلف أنماطه.
وأكدت التهتموني أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات التشغيلية والفنية، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة والمرافق المساندة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مراحل تنفيذ المشروع وصولاً إلى إعادة التشغيل الفعلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الفنية الدورية التي تعقدها وزارة النقل لمتابعة سير العمل في المشروعات الاستراتيجية ضمن قطاع الطيران، لا سيما ما يتعلق بتطوير مطار عمّان المدني كمركز لخدمة حركة الطيران منخفض التكاليف والطيران الإقليمي، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم خدمات الشحن الجوي مستقبلًا.
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