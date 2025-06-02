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ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد شهداء مجازر مراكز توزيع "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيداً و340 مصاباً منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 أيار الماضي.
وأشار المكتب في بيان اليوم الاثنين، الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع "المساعدات" في رفح استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.
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