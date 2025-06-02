  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52

ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52

2025-06-02 06:10:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد شهداء مجازر مراكز توزيع "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيداً و340 مصاباً منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 أيار الماضي.


وأشار المكتب في بيان اليوم الاثنين، الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع "المساعدات" في رفح استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.

MENAFN02062025000208011052ID1109624692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث