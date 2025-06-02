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بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

2025-06-02 06:10:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، عن أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.


وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.


وأوضح أن السوق سيستأنف العمل لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة، مساء ثاني أيام العيد وهو يوم السبت، مشيرا إلى أن أبوابه ستفتح بالكامل أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من اليوم الثالث للعيد وهو يوم الأحد.

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