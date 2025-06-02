بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.
وأوضح أن السوق سيستأنف العمل لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة، مساء ثاني أيام العيد وهو يوم السبت، مشيرا إلى أن أبوابه ستفتح بالكامل أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من اليوم الثالث للعيد وهو يوم الأحد.
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