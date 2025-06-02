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وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات

2025-06-02 06:10:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إفتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا لإستراتيجية الحماية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، أعمال الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات حول الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأغذية العالمي، بمشاركة ممثلين من المؤسسات والوزارات.
وقالت بني مصطفى في كلمتها الإفتتاحية، أن الأردن شكّل نموذجاً في التقدّم والتماسك ومواجهة التحولات والتحديات في ظل أصعب الظروف التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان قادراً على الإستجابة لها وتجاوزها.
وأشارت إلى أن محور صمود هو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إذ يسعى لبناء منظومة وقائية وإستباقية للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى تركيزه على تأسيس بنية تحتية مرنة، وإنشاء آلية تنسيقية موحدة للإستجابة للأزمات، وتطوير نظام إنذار إجتماعي مبكر، وربطها بموازنات خاصة، لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات والصدمات.

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