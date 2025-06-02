وفيات الأردن.. الاثنين 2-6-2025

وفيات الأردن.. الاثنين 2-6-2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله اليوم الأثنين الموافق 2/6 / 2025 كل من :
نوال سالم مسعود حؤبش
- كفاح صبحي عبدالله نصار
- هالة حسن محمد عياش
- حاكمة عبيد ابو خوصة
- ضياء غسان شريف سالم
- فيوليت أمين جبران منير
- مرنا مخابيل سليمان حجازين
- عبيدة عبدالرزاق مصلح الشربجي
- فاروق عمر عودة اللداوي
- أحمد محمد أحمد عياش
- جوانا منور البطيحان السلايطة
- منتهى أحمد كروان
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