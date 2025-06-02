  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفيات الأردن.. الاثنين 2-6-2025

وفيات الأردن.. الاثنين 2-6-2025

2025-06-02 03:00:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله اليوم الأثنين الموافق 2/6 / 2025 كل من :

نوال سالم مسعود حؤبش

- كفاح صبحي عبدالله نصار

- هالة حسن محمد عياش

- حاكمة عبيد ابو خوصة

- ضياء غسان شريف سالم

- فيوليت أمين جبران منير

- مرنا مخابيل سليمان حجازين

- عبيدة عبدالرزاق مصلح الشربجي

- فاروق عمر عودة اللداوي

- أحمد محمد أحمد عياش

- جوانا منور البطيحان السلايطة

- منتهى أحمد كروان

MENAFN02062025000151011027ID1109623587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث