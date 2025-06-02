شهداء وجرحى جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

خبرني - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين الفلسطينيين قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غرب رفح، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة 35 آخرين.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة رفح، وأخرى في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أنصار بدير البلح وسط القطاع، باستهدافه بثلاثة صواريخ.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق القريبة المحيطة بدوار الصفطاوي شمال غرب غزة.

استشهد 4 بينهم طفلة وأصيب العشرات، مساء الأحد، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشنت الطائرات غارات عدة على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.