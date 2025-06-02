شهداء وجرحى جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

شهداء وجرحى جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة
خبرني - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين الفلسطينيين قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غرب رفح، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة 35 آخرين.
ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة رفح، وأخرى في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.
ودمرت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أنصار بدير البلح وسط القطاع، باستهدافه بثلاثة صواريخ.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق القريبة المحيطة بدوار الصفطاوي شمال غرب غزة.
استشهد 4 بينهم طفلة وأصيب العشرات، مساء الأحد، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشنت الطائرات غارات عدة على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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