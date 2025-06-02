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سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
(MENAFN- Atteline) كاميرا إف إكس 2 الجديدة تتمتع بالمزايا التشغيلية وتصميم سلسلة كاميرات سينما لاين وقدرة فائقة على التقاط صور عالية الدقة ومجهزة بعدسة عينية ذات تصميمٍ مدروس
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 مايو 2025 - أعلنت سوني اليوم عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة كاميرات سينما لاين، وهي كاميرا إف إكس 2 (طراز آي إل إم إي - إف إكس 2). وتوفر الكاميرا الجديدة نافذةً فريدةً إلى عالم كاميرات سينما لاين الواسع، مما يمنح المبدعين المستقلين وطواقم التصوير التي تحتاج إلى كاميرا متعددة الاستخدامات الإمكانات اللازمة للتعبير عن رؤاهم السينمائية القيّمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساجير شامسو، رئيس قسم التصوير الرقمي، سوني الشرق الأوسط وأفريقيا ش.ذ.م.م،: "تأتي الكاميرا الجديدة ثمرة جهودنا المبنية على آراء وملاحظات المستخدمين، حيث زوّدتها العلامة بمجموعةٍ من المزايا الفريدة التي تدعم صناعة الأفلام، بما يشمل عدسة عينية جديدة وتعزيز سهولة استخدامها لمواكبة مختلف احتياجات العملية الإنتاجية. وتهدف العلامة من كاميرا إف إكس 2 إلى مواصلة مسيرة سلسلة كاميرات سينما لاين في التقاط صورٍ تنبض بمشاعرها الأصيلة وتمكين المبدعين في مختلف مجالات إنتاج المحتوى".
مزايا كاميرا إف إكس 2: تصوير سينمائي فريد وإمكانيات عالية لالتقاط الصور الثابتة بإطارٍ كامل
تأتي كاميرا إف إكس 2 بمستشعر إطارٍ كامل يلتقط صوراً مذهلة وتأثيرات بوكيه جميلة، كما في العديد من نظيراتها في سلسلة سينما لاين. كما زوّدت سوني الكاميرا بمستشعر ™Exmor R بإضاءةٍ خلفية فعالة بدقة 33.0 ميجابكسل1، وما يصل إلى أكثر من 15 وقفة من خط العرض الواسع باستخدام منحنى جاما S-Log3، مما يمنحها القدرة على التقاط أدق التفاصيل في البيئات ذات الإضاءة الساطعة والخافتة.
وجهّزت سوني الكاميرا أيضاً بنظام مستشعر الإضاءة Dual Base ISO لمنحنى جاما S-Log3 بقيمتي 800 و4000، لتمنح جودة صورة مثالية في مختلف ظروف الإضاءة. ويمكن توسيع حساسية الأيزو لكاميرا إف إكس 2 للفيديو حتى 102400، مما يجعلها الخيار الأمثل للتصوير في البيئات منخفضة الإضاءة. وتدعم الكاميرا أيضاً العديد من صيغ تصوير الفيديو لتعزيز مرونة عمليّات ما بعد الإنتاج والتصوير بصيغة 4:2:2 10 بت All-Intra، كما تدعم صيغاً مثل XAVC وS-I وDCI وK4 بمعدل 24.00 بكسل، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.
وتتميز كاميرا إف إكس 2 بقدرة التصوير المستمر لمدة تصل إلى 13 ساعة من التسجيل المستمر بدقة K4 بمعدل 60 بت2، بفضل مروحة التبريد الداخلية وهيكلها الذي يعزز من عملية تشتيت الحرارة بفعالية. وتشمل الكاميرا أيضاً إعداداتٍ مختلفة لمعدل الإطارات، مما يسمح بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية بدقة K4 (لتأثير حركة بطيئة بحد أقصى يبلغ مرتين ونصف المرة) وما يصل إلى 120 إطاراً في الثانية بدقة عالية الوضوح (لتأثير حركة بطيئة بحد أقصى يبلغ خمس مرات). وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا التصوير بصيغة Log في أوضاع Cine EI وCine EI Quick وFlexible ISO، مما يعزز تعدد استخدامات الكاميرا بما يناسب احتياجات الإنتاج المختلفة. وفي خطوةٍ تعزز الإمكانات السينمائية للكاميرا، يمكن للمبدعين استيراد ما يصل إلى 16 جدول بحث وعرضها على الكاميرا خلال تصوير الفيديو، مما يتيح لهم مراقبة الألوان بمنتهى الدقة في مواقع التصوير.
ويمكن لصنّاع الأفلام أيضاً إنشاء بيئات سينمائية داخل الكاميرا بمنتهى السهولة والسرعة، مع اختيار وضع الصورة S-Cinetone™ كإعدادٍ افتراضي، بالإضافة إلى مجموعة من إعدادات Picture Profile وCreative Look المسبقة. وتوفر الكاميرا وظيفة desqueeze display التي تدعم عدسات أنامورفيك مقاس 1.3x و2.0x لمنح إعدادات إطارٍ دقيقة.
تعزيز الراحة في حالة الاستخدام الفردي
تتميز كاميرا إف إكس 2 بنفس التصميم المدمج والمسطح العلوي لكاميرات إف إكس 3 وإف إكس 30 من سلسلة سينما لاين من سوني، مما يعزز توافقها ومواءمتها لمختلف الإعدادات. وتمنح نقاط التثبيت المدمجة (برغي ميكانيكي بقطر 1/4 بوصة، و20 سناً في البوصة، وبطول 3 بوصات) الكاميرا مظهراً عديم الإطار، إلى جانب قدرة تركيبها على حامل ثلاثي القوائم لتعزيز مرونة التجهيز والإعداد. وبدوره، يعزز المقبض العلوي من طراز إكس إل آر - إتش 1 سلاسة التنقل والتحكم، خاصة أثناء التصوير المحمول باليد أو الديناميكي. وتمثل الكاميرا الخيار الأفضل للمصورين الذين يعتمدون نمط التصوير الفردي أو الإنتاجات المعتمدة على طواقم التصوير الصغيرة، بفضل هيكلها خفيف الوزن والمحمول بقياس 129.7 × 77.8 × 103.7 مم (العرض × الارتفاع × العمق) ووزن حوالي 679 جراماً.
وتضم الكاميرا مزايا تركيز متقدمة مصممة لتحسين مستويات الدقة والإبداع، حيث يوفر نظام التركيز البؤري التلقائي بالتعرف في الوقت الحقيقي الجديد أداءً سريعاً وموثوقاً، مع دقة محسّنة للأجسام البشرية، رغم أن ميزة التعرف الذكي على الأهداف تشمل الحيوانات والطيور والمركبات والحشرات، مع توفر وضع تلقائي للتعرف عليها بسهولة. ولتعزيز مزايا التحكم، تتضمن الكاميرا أدوات مثل تعويض التغيّر البؤري، ومساعد التركيز البؤري التلقائي، وسرعة وحساسية انتقال التركيز البؤري التلقائي القابلة للتخصيص، مما يمنح المبدعين مرونةً أعلى في ضبط التركيز بدقة للحصول على صور سينمائية ومعبرة.
وتأتي الكاميرا مع وضعَي Active Mode وDynamic Active Mode، ويمثلان إضافةً جديدة إلى سلسلة كاميرات سينما لاين، حيث صممتهما سوني لضمان تجربة تصوير باليد عالية السلاسة والثبات.
وتقوم ميزة التأطير التلقائي في الكاميرا بقص وتتبع الهدف تلقائياً لإبقائه في موضعٍ بارز عندما تكون الكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي القوائم، مما ينتج لقطات تبدو وكأنها مُصوّرة من قبل مصور محترف. وتحافظ وظيفة تثبيت التأطير تلقائياً على الهدف في الموضع نفسه داخل الإطار، وهو ما قد يكون مفيداً عندما يتحرك المُصوّر بجانب الهدف على سبيل المثال.
وعلى صعيد الصور الثابتة، تتميز الكاميرا بخيار تصوير Log إضافي مع قائمة Log shooting التي أضافتها سوني إلى الكاميرا حديثاً، حيث تتيح هذه الميزة للمبدعين التقاط صور ثابتة عالية الدقة بدقة 33 ميجابكسل محسّنة لتصحيح الألوان في مرحلة ما بعد الإنتاج3. وتوفر كاميرا إف إكس 2 أيضاً تشغيلاً سلساً باستخدام ذراع وضع MOVIE/STILL، مما يسمح بالتبديل السريع بين التصوير الثابت والفيديو. وبناءً على وضع التصوير المحدد، سيتم ضبط عناصر القائمة المعروضة بشكلٍ تلقائي، إلى جانب تسهيل تحديد الوضع بضغطة طويلة على زر Fn، والذي يقوم بإظهار قائمة الأوضاع والتبديل بينها.
مزايا كاميرا إف إكس 2: تصميم مُحدّث ومُحسّن مع الحفاظ على أبرز مزايا كاميرات سوني السينمائية
تقدم الكاميرا الجديدة تجربة تصوير غامرة، إذ تتميز 4عدسة الكاميرا الإلكترونية القابلة للإمالة بدقة قدرها 3.68 مليون نقطة، وهي مزوّدة بزاوية عرض مُحسّنة لإنتاج الفيديو، ومُرفقة بعدسة عين عميقة. كما تشتمل الكاميرا على شاشة لمس LCD متغيرة الزاوية بحجم 3.0 بوصة، مما يسهل عملية التأطير من أي وضعية. وتتموضع أدوات التحكم على اللوحة العلوية وحول المقبض، مدعومةً بمصابيح إشارة للدلالة على حالة التسجيل. وتعرض واجهة المستخدم الرئيسية القابلة للتخصيص BIG6 المعايير الأكثر استخداماً، مثل معدل الإطارات في الثانية، وحساسية الأيزو، وسرعة الغالق (الزاوية/ السرعة)، وإعدادات المظهر المسبقة، وتوازن اللون الأبيض، وحالة فتحة العدسة أو مرشح الكثافة المحايدة. واستجابةً للانتشار المتزايد للمحتوى المصوَّر عمودياً (بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9) والمخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، تعرض كاميرا إف إكس 2 المعلومات عمودياً أيضاً أثناء التصوير. كما يأتي الطراز المزود بمقبض مجهزاً بمنفذين من نوع إكس إل آر/ تي آر إس ومنفذ ستريو صغير بقياس 3.5 ملم للميكروفون، مما يتيح إدخال صوت رقمي احترافي بأربع قنوات وبجودة 24 بت.
وتوفر الكاميرا خيارات واسعة للتوسعة والاتصال، بما في ذلك منفذ HDMI من النوع A القادر على إخراج فيديو بدقة K4 بمعدل 60 إطاراً في الثانية وبتشفير 4:2:2 وبعمق 10 بت، بالإضافة إلى بيانات RAW5 بعمق 16 بت، وذلك بهدف تلبية المتطلبات عالية المستوى للتسجيل والمراقبة. ولضمان نقل البيانات بسلاسة والتحكم عن بُعد، تدعم هذه التقنية شبكة واي فاي مزدوجة النطاق (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز6)، بالإضافة إلى الاتصال السلكي عبر شبكة محلية باستخدام محوّل متوافق7. كما يتيح منفذ USB Type-C®︎ نقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ويدعم توصيل الطاقة عبر USB. كما أن الدعم المدمج للبث عبر USB والشبكة يُتيح تنفيذ البث المباشر وسير عمل الإنتاج عن بُعد بكفاءة8.
المسؤولية المجتمعية
يتماشى هذا المنتج مع مبادرة سوني الطموحة "الطريق إلى البصمة الصفرية"، إذ يدعم رؤية الشركة لتحقيق بصمة بيئية صفرية بحلول عام 2050. وقد عكست عملية التصنيع هذا الالتزام من خلال الاعتماد على منشآت تعمل بشكلٍ كامل بمصادر الطاقة المتجددة9.
ويتضمن نظام الكاميرا خيارات شاملة لتسهيل الوصول، منها وظيفة قارئ الشاشة10 وتكبير العرض لدعم المستخدمين ضعاف البصر عبر نطاق واسع من عناصر القائمة. وتعزز أدوات التحكم الإضافية سهولة الاستخدام لجميع المصورين، وتشمل:
• التعرف التلقائي للتركيز البؤري في الوقت الحقيقي الذي يقلل من الحاجة إلى التعديلات اليدوية
• عمليات واجهة اللمس المُبسّطة للتنقل المباشر في القائمة
• تصميم الأزرار اللمسية ذات التمييز الواضح
وتضمن هذه العناصر التصميمية الشاملة بقاء أدوات التصوير الاحترافية في متناول المبدعين من جميع القدرات مع الحفاظ على قدرتها التشغيلية الكاملة.
تتوفر كاميرا إف إكس 2 اعتباراً من شهر يوليو، بسعر 10,499 درهم إماراتي للهيكل فقط، أو بسعر 11,999 درهم إماراتي للكاميرا مع مقبض علوي.
لمزيدٍ من المعلومات حول سلسلة كاميرات سينما لاين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: أو متابعتنا عبر حسابنا على: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube.
يتوفر أيضاً مقطع فيديو يقدم لمحة عامة عن كاميرا إف إكس 2 على منصة يوتيوب عبر الرابط:
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نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة.
وإضافة إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
أشواريا أناند
رودر فين أتلاين
دارشيني مكاديا
رودر فين أتلاين
البريد الإلكتروني: ...
ريا ثاراكان
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
البريد الإلكتروني: ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 مايو 2025 - أعلنت سوني اليوم عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة كاميرات سينما لاين، وهي كاميرا إف إكس 2 (طراز آي إل إم إي - إف إكس 2). وتوفر الكاميرا الجديدة نافذةً فريدةً إلى عالم كاميرات سينما لاين الواسع، مما يمنح المبدعين المستقلين وطواقم التصوير التي تحتاج إلى كاميرا متعددة الاستخدامات الإمكانات اللازمة للتعبير عن رؤاهم السينمائية القيّمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساجير شامسو، رئيس قسم التصوير الرقمي، سوني الشرق الأوسط وأفريقيا ش.ذ.م.م،: "تأتي الكاميرا الجديدة ثمرة جهودنا المبنية على آراء وملاحظات المستخدمين، حيث زوّدتها العلامة بمجموعةٍ من المزايا الفريدة التي تدعم صناعة الأفلام، بما يشمل عدسة عينية جديدة وتعزيز سهولة استخدامها لمواكبة مختلف احتياجات العملية الإنتاجية. وتهدف العلامة من كاميرا إف إكس 2 إلى مواصلة مسيرة سلسلة كاميرات سينما لاين في التقاط صورٍ تنبض بمشاعرها الأصيلة وتمكين المبدعين في مختلف مجالات إنتاج المحتوى".
مزايا كاميرا إف إكس 2: تصوير سينمائي فريد وإمكانيات عالية لالتقاط الصور الثابتة بإطارٍ كامل
تأتي كاميرا إف إكس 2 بمستشعر إطارٍ كامل يلتقط صوراً مذهلة وتأثيرات بوكيه جميلة، كما في العديد من نظيراتها في سلسلة سينما لاين. كما زوّدت سوني الكاميرا بمستشعر ™Exmor R بإضاءةٍ خلفية فعالة بدقة 33.0 ميجابكسل1، وما يصل إلى أكثر من 15 وقفة من خط العرض الواسع باستخدام منحنى جاما S-Log3، مما يمنحها القدرة على التقاط أدق التفاصيل في البيئات ذات الإضاءة الساطعة والخافتة.
وجهّزت سوني الكاميرا أيضاً بنظام مستشعر الإضاءة Dual Base ISO لمنحنى جاما S-Log3 بقيمتي 800 و4000، لتمنح جودة صورة مثالية في مختلف ظروف الإضاءة. ويمكن توسيع حساسية الأيزو لكاميرا إف إكس 2 للفيديو حتى 102400، مما يجعلها الخيار الأمثل للتصوير في البيئات منخفضة الإضاءة. وتدعم الكاميرا أيضاً العديد من صيغ تصوير الفيديو لتعزيز مرونة عمليّات ما بعد الإنتاج والتصوير بصيغة 4:2:2 10 بت All-Intra، كما تدعم صيغاً مثل XAVC وS-I وDCI وK4 بمعدل 24.00 بكسل، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.
وتتميز كاميرا إف إكس 2 بقدرة التصوير المستمر لمدة تصل إلى 13 ساعة من التسجيل المستمر بدقة K4 بمعدل 60 بت2، بفضل مروحة التبريد الداخلية وهيكلها الذي يعزز من عملية تشتيت الحرارة بفعالية. وتشمل الكاميرا أيضاً إعداداتٍ مختلفة لمعدل الإطارات، مما يسمح بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية بدقة K4 (لتأثير حركة بطيئة بحد أقصى يبلغ مرتين ونصف المرة) وما يصل إلى 120 إطاراً في الثانية بدقة عالية الوضوح (لتأثير حركة بطيئة بحد أقصى يبلغ خمس مرات). وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا التصوير بصيغة Log في أوضاع Cine EI وCine EI Quick وFlexible ISO، مما يعزز تعدد استخدامات الكاميرا بما يناسب احتياجات الإنتاج المختلفة. وفي خطوةٍ تعزز الإمكانات السينمائية للكاميرا، يمكن للمبدعين استيراد ما يصل إلى 16 جدول بحث وعرضها على الكاميرا خلال تصوير الفيديو، مما يتيح لهم مراقبة الألوان بمنتهى الدقة في مواقع التصوير.
ويمكن لصنّاع الأفلام أيضاً إنشاء بيئات سينمائية داخل الكاميرا بمنتهى السهولة والسرعة، مع اختيار وضع الصورة S-Cinetone™ كإعدادٍ افتراضي، بالإضافة إلى مجموعة من إعدادات Picture Profile وCreative Look المسبقة. وتوفر الكاميرا وظيفة desqueeze display التي تدعم عدسات أنامورفيك مقاس 1.3x و2.0x لمنح إعدادات إطارٍ دقيقة.
تعزيز الراحة في حالة الاستخدام الفردي
تتميز كاميرا إف إكس 2 بنفس التصميم المدمج والمسطح العلوي لكاميرات إف إكس 3 وإف إكس 30 من سلسلة سينما لاين من سوني، مما يعزز توافقها ومواءمتها لمختلف الإعدادات. وتمنح نقاط التثبيت المدمجة (برغي ميكانيكي بقطر 1/4 بوصة، و20 سناً في البوصة، وبطول 3 بوصات) الكاميرا مظهراً عديم الإطار، إلى جانب قدرة تركيبها على حامل ثلاثي القوائم لتعزيز مرونة التجهيز والإعداد. وبدوره، يعزز المقبض العلوي من طراز إكس إل آر - إتش 1 سلاسة التنقل والتحكم، خاصة أثناء التصوير المحمول باليد أو الديناميكي. وتمثل الكاميرا الخيار الأفضل للمصورين الذين يعتمدون نمط التصوير الفردي أو الإنتاجات المعتمدة على طواقم التصوير الصغيرة، بفضل هيكلها خفيف الوزن والمحمول بقياس 129.7 × 77.8 × 103.7 مم (العرض × الارتفاع × العمق) ووزن حوالي 679 جراماً.
وتضم الكاميرا مزايا تركيز متقدمة مصممة لتحسين مستويات الدقة والإبداع، حيث يوفر نظام التركيز البؤري التلقائي بالتعرف في الوقت الحقيقي الجديد أداءً سريعاً وموثوقاً، مع دقة محسّنة للأجسام البشرية، رغم أن ميزة التعرف الذكي على الأهداف تشمل الحيوانات والطيور والمركبات والحشرات، مع توفر وضع تلقائي للتعرف عليها بسهولة. ولتعزيز مزايا التحكم، تتضمن الكاميرا أدوات مثل تعويض التغيّر البؤري، ومساعد التركيز البؤري التلقائي، وسرعة وحساسية انتقال التركيز البؤري التلقائي القابلة للتخصيص، مما يمنح المبدعين مرونةً أعلى في ضبط التركيز بدقة للحصول على صور سينمائية ومعبرة.
وتأتي الكاميرا مع وضعَي Active Mode وDynamic Active Mode، ويمثلان إضافةً جديدة إلى سلسلة كاميرات سينما لاين، حيث صممتهما سوني لضمان تجربة تصوير باليد عالية السلاسة والثبات.
وتقوم ميزة التأطير التلقائي في الكاميرا بقص وتتبع الهدف تلقائياً لإبقائه في موضعٍ بارز عندما تكون الكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي القوائم، مما ينتج لقطات تبدو وكأنها مُصوّرة من قبل مصور محترف. وتحافظ وظيفة تثبيت التأطير تلقائياً على الهدف في الموضع نفسه داخل الإطار، وهو ما قد يكون مفيداً عندما يتحرك المُصوّر بجانب الهدف على سبيل المثال.
وعلى صعيد الصور الثابتة، تتميز الكاميرا بخيار تصوير Log إضافي مع قائمة Log shooting التي أضافتها سوني إلى الكاميرا حديثاً، حيث تتيح هذه الميزة للمبدعين التقاط صور ثابتة عالية الدقة بدقة 33 ميجابكسل محسّنة لتصحيح الألوان في مرحلة ما بعد الإنتاج3. وتوفر كاميرا إف إكس 2 أيضاً تشغيلاً سلساً باستخدام ذراع وضع MOVIE/STILL، مما يسمح بالتبديل السريع بين التصوير الثابت والفيديو. وبناءً على وضع التصوير المحدد، سيتم ضبط عناصر القائمة المعروضة بشكلٍ تلقائي، إلى جانب تسهيل تحديد الوضع بضغطة طويلة على زر Fn، والذي يقوم بإظهار قائمة الأوضاع والتبديل بينها.
مزايا كاميرا إف إكس 2: تصميم مُحدّث ومُحسّن مع الحفاظ على أبرز مزايا كاميرات سوني السينمائية
تقدم الكاميرا الجديدة تجربة تصوير غامرة، إذ تتميز 4عدسة الكاميرا الإلكترونية القابلة للإمالة بدقة قدرها 3.68 مليون نقطة، وهي مزوّدة بزاوية عرض مُحسّنة لإنتاج الفيديو، ومُرفقة بعدسة عين عميقة. كما تشتمل الكاميرا على شاشة لمس LCD متغيرة الزاوية بحجم 3.0 بوصة، مما يسهل عملية التأطير من أي وضعية. وتتموضع أدوات التحكم على اللوحة العلوية وحول المقبض، مدعومةً بمصابيح إشارة للدلالة على حالة التسجيل. وتعرض واجهة المستخدم الرئيسية القابلة للتخصيص BIG6 المعايير الأكثر استخداماً، مثل معدل الإطارات في الثانية، وحساسية الأيزو، وسرعة الغالق (الزاوية/ السرعة)، وإعدادات المظهر المسبقة، وتوازن اللون الأبيض، وحالة فتحة العدسة أو مرشح الكثافة المحايدة. واستجابةً للانتشار المتزايد للمحتوى المصوَّر عمودياً (بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9) والمخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، تعرض كاميرا إف إكس 2 المعلومات عمودياً أيضاً أثناء التصوير. كما يأتي الطراز المزود بمقبض مجهزاً بمنفذين من نوع إكس إل آر/ تي آر إس ومنفذ ستريو صغير بقياس 3.5 ملم للميكروفون، مما يتيح إدخال صوت رقمي احترافي بأربع قنوات وبجودة 24 بت.
وتوفر الكاميرا خيارات واسعة للتوسعة والاتصال، بما في ذلك منفذ HDMI من النوع A القادر على إخراج فيديو بدقة K4 بمعدل 60 إطاراً في الثانية وبتشفير 4:2:2 وبعمق 10 بت، بالإضافة إلى بيانات RAW5 بعمق 16 بت، وذلك بهدف تلبية المتطلبات عالية المستوى للتسجيل والمراقبة. ولضمان نقل البيانات بسلاسة والتحكم عن بُعد، تدعم هذه التقنية شبكة واي فاي مزدوجة النطاق (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز6)، بالإضافة إلى الاتصال السلكي عبر شبكة محلية باستخدام محوّل متوافق7. كما يتيح منفذ USB Type-C®︎ نقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ويدعم توصيل الطاقة عبر USB. كما أن الدعم المدمج للبث عبر USB والشبكة يُتيح تنفيذ البث المباشر وسير عمل الإنتاج عن بُعد بكفاءة8.
المسؤولية المجتمعية
يتماشى هذا المنتج مع مبادرة سوني الطموحة "الطريق إلى البصمة الصفرية"، إذ يدعم رؤية الشركة لتحقيق بصمة بيئية صفرية بحلول عام 2050. وقد عكست عملية التصنيع هذا الالتزام من خلال الاعتماد على منشآت تعمل بشكلٍ كامل بمصادر الطاقة المتجددة9.
ويتضمن نظام الكاميرا خيارات شاملة لتسهيل الوصول، منها وظيفة قارئ الشاشة10 وتكبير العرض لدعم المستخدمين ضعاف البصر عبر نطاق واسع من عناصر القائمة. وتعزز أدوات التحكم الإضافية سهولة الاستخدام لجميع المصورين، وتشمل:
• التعرف التلقائي للتركيز البؤري في الوقت الحقيقي الذي يقلل من الحاجة إلى التعديلات اليدوية
• عمليات واجهة اللمس المُبسّطة للتنقل المباشر في القائمة
• تصميم الأزرار اللمسية ذات التمييز الواضح
وتضمن هذه العناصر التصميمية الشاملة بقاء أدوات التصوير الاحترافية في متناول المبدعين من جميع القدرات مع الحفاظ على قدرتها التشغيلية الكاملة.
تتوفر كاميرا إف إكس 2 اعتباراً من شهر يوليو، بسعر 10,499 درهم إماراتي للهيكل فقط، أو بسعر 11,999 درهم إماراتي للكاميرا مع مقبض علوي.
لمزيدٍ من المعلومات حول سلسلة كاميرات سينما لاين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: أو متابعتنا عبر حسابنا على: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube.
يتوفر أيضاً مقطع فيديو يقدم لمحة عامة عن كاميرا إف إكس 2 على منصة يوتيوب عبر الرابط:
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نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة.
وإضافة إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
أشواريا أناند
رودر فين أتلاين
دارشيني مكاديا
رودر فين أتلاين
البريد الإلكتروني: ...
ريا ثاراكان
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
البريد الإلكتروني: ...
إخلاء المسؤولية القانونية:
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