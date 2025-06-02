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لاين للاستثمار والعقارات تشعل الأجواء بكرنفال الصيف للتسوق الأكبر في الإمارات – جوازكم إلى الجوائز!
(MENAFN- Coral Coast PR) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م، الذراع المتخصصة بتطوير وإدارة المراكز التجارية التابعة لمجموعة اللولو العالمية القابضة، رسمياً عن إنطلاق كرنفال الصيف للتسوق المنتظر، وهي حملة تسويقية تمتد لمدة شهر كامل من 30 مايو إلى 29 يونيو 2025، وسيغيّر تجربة التسوق عبر 12 مركزاً تجارياً في أبوظبي، العين، ومنطقة الظفرة.
يهدف كرنفال الصيف للتسوق إلى الاحتفاء بالمجتمع والثقافة والتجارة من خلال تقديم تجربة تسوق غامرة تجمع بين العروض الحصرية، الفعاليات الثقافية، والسحوبات الكبرى التي قد تغيّر حياة الفائزين. يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة تسجيل إيصالاتهم والدخول في سحب الرقمي للفوز بسيارات شيفروليه سبارك EUV الجديدة التي تقدمها شركة بن حمودة للسيارات، الشريك الرئيسي للحملة.
إضافةً إلى ذلك، يحصل المتسوقون على "جواز التسوق" الذي يتضمن عروضاً حصرية من المراكز التجارية المشاركة. وأثناء استكشاف خيارات التسوق والترفيه، يمكنهم جمع خمسة أختام من مواقع مختلفة للدخول في سحب على رحلات سفر شاملة مقدمة من شركة نكس وورلد للسفر والسياحة.
وقد صرح السيد/ واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، قائلاً: "إن كرنفال الصيف للتسوق لا يمثّل مجرد احتفال بموسم الصيف، بل يعكس التزامنا بتقديم تجارب حيوية ومجزية للمجتمعات التي نخدمها. من خلال المزج بين فعاليات ثقافية عالمية، وجوائز قيّمة، وترفيه عائلي، نطمح إلى تعزيز مكانتنا كقوة رائدة في قطاع التجزئة الإقليمي."
سيتميّز كل مركز تجاري مشارك بموضوع ثقافي مختلف يُقدّم للزوار لمحة عن ثقافات متنوعة من أنحاء العالم. في الوحدة مول، الراحة مول، ومشرف مول سيسلطون الضوء على المهرجانات الأوروبية، بينما سيحتفي الفوعة مول والفلاح سنترال مول بالتراث الإماراتي والخليجي. وسيُقدّم الخالدية مول أجواء مستوحاة من الحضارة المصرية، بينما يستعرض مركز مدينة زايد التجاري التقاليد الصينية. وستُظهر فرسان سنترال مول وبراري أوتليت مول الثقافة الشرق أوسطية، بينما سيقدّم مزيد مول والظفرة مول مزيجاً من التجارب الآسيوية والشرق أوسطية.
وأعرب السيد/ بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار والعقارات: "كرنفال الصيف للتسوق يجسد رؤيتنا لتحويل المراكز التجارية إلى وجهات مجتمعية متكاملة. من خلال دمج الجوائز المذهلة، والعروض الثقافية العالمية، والأنشطة الترفيهية الجذابة، نهدف إلى خلق تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي. هذه المبادرة تركز على بناء علاقات متينة، وإثراء اللحظات اليومية، ومنح زوارنا أسباباً للعودة إلينا."
من جانبه، أضاف السيد/ أيمن البيجاوي، مدير المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة للسيارات: "نفخر بشراكتنا مع لاين للاستثمار والعقارات لكرنفال الصيف للتسوق لهذا العام، وهي مبادرة تجمع المجتمعات والابتكار في تجارب العملاء. كجزء من هذه الحملة، نعرض سيارة شيفروليه سبارك EUV الكهربائية الجديدة بالكامل من بن حمودة للسيارات، وهي سيارة تجسد مستقبل التنقل الذكي والمستدام. بفضل أدائها الخالي من الانبعاثات، وتصميمها العصري، وتقنياتها المتطورة، تعكس سبارك EUV التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا."
وقال السيد/ محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة نكس وورلد للسفر والسياحة: " سعداء بشراكتنا مع لاين للاستثمار والعقارات لكرنفال الصيف للتسوق وتجدد التزامنا المشترك بإثراء المجتمعات من خلال تجارب غامرة قائمة على القيمة. في نكس وورلد، نصنع رحلات تربط الناس، والثقافات، والأحلام. ولهذا السبب، تتماشى هذه المبادرة تماماً مع رؤيتنا لتقديم تجارب سفر لا تُنسى، وملهمة على مستوى عالمي."
وتعكس هذه المبادرة التزام لاين للاستثمار والعقارات المستمر بالابتكار داخل منظومة المراكز التجارية من خلال استراتيجيات تسويقية متقدمة وتجارب تسوق تفاعلية.
يهدف كرنفال الصيف للتسوق إلى الاحتفاء بالمجتمع والثقافة والتجارة من خلال تقديم تجربة تسوق غامرة تجمع بين العروض الحصرية، الفعاليات الثقافية، والسحوبات الكبرى التي قد تغيّر حياة الفائزين. يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة تسجيل إيصالاتهم والدخول في سحب الرقمي للفوز بسيارات شيفروليه سبارك EUV الجديدة التي تقدمها شركة بن حمودة للسيارات، الشريك الرئيسي للحملة.
إضافةً إلى ذلك، يحصل المتسوقون على "جواز التسوق" الذي يتضمن عروضاً حصرية من المراكز التجارية المشاركة. وأثناء استكشاف خيارات التسوق والترفيه، يمكنهم جمع خمسة أختام من مواقع مختلفة للدخول في سحب على رحلات سفر شاملة مقدمة من شركة نكس وورلد للسفر والسياحة.
وقد صرح السيد/ واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، قائلاً: "إن كرنفال الصيف للتسوق لا يمثّل مجرد احتفال بموسم الصيف، بل يعكس التزامنا بتقديم تجارب حيوية ومجزية للمجتمعات التي نخدمها. من خلال المزج بين فعاليات ثقافية عالمية، وجوائز قيّمة، وترفيه عائلي، نطمح إلى تعزيز مكانتنا كقوة رائدة في قطاع التجزئة الإقليمي."
سيتميّز كل مركز تجاري مشارك بموضوع ثقافي مختلف يُقدّم للزوار لمحة عن ثقافات متنوعة من أنحاء العالم. في الوحدة مول، الراحة مول، ومشرف مول سيسلطون الضوء على المهرجانات الأوروبية، بينما سيحتفي الفوعة مول والفلاح سنترال مول بالتراث الإماراتي والخليجي. وسيُقدّم الخالدية مول أجواء مستوحاة من الحضارة المصرية، بينما يستعرض مركز مدينة زايد التجاري التقاليد الصينية. وستُظهر فرسان سنترال مول وبراري أوتليت مول الثقافة الشرق أوسطية، بينما سيقدّم مزيد مول والظفرة مول مزيجاً من التجارب الآسيوية والشرق أوسطية.
وأعرب السيد/ بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار والعقارات: "كرنفال الصيف للتسوق يجسد رؤيتنا لتحويل المراكز التجارية إلى وجهات مجتمعية متكاملة. من خلال دمج الجوائز المذهلة، والعروض الثقافية العالمية، والأنشطة الترفيهية الجذابة، نهدف إلى خلق تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي. هذه المبادرة تركز على بناء علاقات متينة، وإثراء اللحظات اليومية، ومنح زوارنا أسباباً للعودة إلينا."
من جانبه، أضاف السيد/ أيمن البيجاوي، مدير المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة للسيارات: "نفخر بشراكتنا مع لاين للاستثمار والعقارات لكرنفال الصيف للتسوق لهذا العام، وهي مبادرة تجمع المجتمعات والابتكار في تجارب العملاء. كجزء من هذه الحملة، نعرض سيارة شيفروليه سبارك EUV الكهربائية الجديدة بالكامل من بن حمودة للسيارات، وهي سيارة تجسد مستقبل التنقل الذكي والمستدام. بفضل أدائها الخالي من الانبعاثات، وتصميمها العصري، وتقنياتها المتطورة، تعكس سبارك EUV التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا."
وقال السيد/ محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة نكس وورلد للسفر والسياحة: " سعداء بشراكتنا مع لاين للاستثمار والعقارات لكرنفال الصيف للتسوق وتجدد التزامنا المشترك بإثراء المجتمعات من خلال تجارب غامرة قائمة على القيمة. في نكس وورلد، نصنع رحلات تربط الناس، والثقافات، والأحلام. ولهذا السبب، تتماشى هذه المبادرة تماماً مع رؤيتنا لتقديم تجارب سفر لا تُنسى، وملهمة على مستوى عالمي."
وتعكس هذه المبادرة التزام لاين للاستثمار والعقارات المستمر بالابتكار داخل منظومة المراكز التجارية من خلال استراتيجيات تسويقية متقدمة وتجارب تسوق تفاعلية.
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