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فخر الوطن ينظم حملة حج تكريماً لأبطال خط الدفاع الأول
(MENAFN- Iris Media Press Services) أبوظبي– في إطار مبادراته الرامية إلى تكريم أبطال خط الدفاع الاول وتقدير جهودهم الاستثنائية، أعلن مكتب "فخر الوطن" عن تنظيم حملة خاصة لأداء فريضة الحج في الديار المقدسة هذا العام، يستفيد منها عدد من منتسبي خط الدفاع الأول،
وتُعد هذه المبادرة الإنسانية جزءاً من برنامج متكامل أطلقه المكتب لدعم أبطال خط الدفاع الأول، يشمل خدمات في مجالات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي والتقدير المعنوي، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي على رد الجميل لمن كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف والتحديات.
وأكد المكتب أن حملة الحج تأتي استمراراً لنهج مستدام في تكريم أبطال الوطن، وتعبيراً عن الامتنان العميق لعطائهم الذي سيظل محفوراً في الذاكرة الوطنية، ومحط اهتمام دائم من مختلف الجهات المعنية.
وتُعد هذه المبادرة الإنسانية جزءاً من برنامج متكامل أطلقه المكتب لدعم أبطال خط الدفاع الأول، يشمل خدمات في مجالات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي والتقدير المعنوي، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي على رد الجميل لمن كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف والتحديات.
وأكد المكتب أن حملة الحج تأتي استمراراً لنهج مستدام في تكريم أبطال الوطن، وتعبيراً عن الامتنان العميق لعطائهم الذي سيظل محفوراً في الذاكرة الوطنية، ومحط اهتمام دائم من مختلف الجهات المعنية.
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