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"سوي هب" تتعاون مع "سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية" لتعزيز بيئة الأصول الافتراضية في دبي
(MENAFN- Konnexions Communications) يهدف هذا التعاون إلى تطوير التعليم والمواهب والتنمية الاقتصادية في مجال الويب 3 بالمنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2025: أعلنت سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعاونها مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بهدف تطوير مستقبل الويب 3 في دبي. وقد وقع الطرفان اتفاقية تعاون تركز على دعم الشركات الناشئة، وتطوير المواهب المحلية، وتقديم الرؤى التي تسهم في الارتقاء بمجال الأصول الافتراضية في المنطقة.
يجسد هذا التعاون رؤية مشتركة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال ابتكار الأصول الافتراضية. تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي والتي تأسست في عام 2022، مهام تنظيم ورقابة الأصول الافتراضية ضمن الإمارة. ومن جانبها تلتزم سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من مؤسسة سوي، بدعم مطوري وبناة منظومة الويب 3. وسيعمل الطرفان معاً على مبادرات تهدف إلى تسهيل إجراءات الامتثال للشركات الناشئة، وتقديم الدعم الاستشاري، وإنتاج رؤى توجيهية لسياسات الأصول الافتراضية المستقبلية بالمنطقة.
من اليسار إلى اليمين: الدكتور كوستاس تشالكياس، المؤسس المشارك ورئيس قسم التشفير لدى ميستن لابي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي
تتضمن الشراكة عدة مبادرات، أهمها:
• دعم تعليمي في مجالي التنظيم والترخيص: استضافة ورش عمل وتوجيه مشترك للشركات الناشئة التي تتعامل مع نظام الترخيص في دبي، بما في ذلك الجلسات الاستشارية والمواد التعليمية لتوجيه المؤسسين والمشاركين.
• تطوير المنظومة: ستقدم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الدعم لمركز سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرائد في الابتكار ومقره دبي، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة ومشاركات استراتيجية مع الشركاء الحكوميين، بالإضافة إلى استكشاف مشترك لفرص الدراسة والبحث.
• تنمية المواهب: تطوير برامج مشتركة بهدف توسيع الخبرة الفنية المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للسوق.
• تحليل البيانات الاقتصادية: تبادل البيانات مجهولة الهوية لتقييم نمو القطاع وتأثيره على التوظيف والاستثمار والمساهمات الاقتصادية.
بالإضافة إلى الفعاليات والموارد المشتركة للمؤسسين، ستقوم سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسهيل التواصل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والمشاريع القائمة ضمن المنظومة، وذلك بتقديم رؤى تساهم في تطوير السياسات الاقتصادية. وسيستكشف الطرفان إمكانية إعداد أبحاث ومنشورات مشتركة تتمحور حول تطور القطاع بالمجمل.
وعن هذه الخطوة صرح كريستوف لوكوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلاً: "تؤمن سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية إقامة شراكات استراتيجية وداعمة بين الجهات التنظيمية والمؤسسين. ويُعد تعاوننا مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تقدماً جوهرياً، ويتماشى مع التزام سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراسخ بالمساهمة في وضع معيار عالمي للابتكار في الأصول الافتراضية، والشفافية التنظيمية، والنمو المستدام في هذه المنطقة".
لمعرفة المزيد عن مبادرات سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرص الشراكة، يرجى زيارة suihub.org.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2025: أعلنت سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعاونها مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بهدف تطوير مستقبل الويب 3 في دبي. وقد وقع الطرفان اتفاقية تعاون تركز على دعم الشركات الناشئة، وتطوير المواهب المحلية، وتقديم الرؤى التي تسهم في الارتقاء بمجال الأصول الافتراضية في المنطقة.
يجسد هذا التعاون رؤية مشتركة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال ابتكار الأصول الافتراضية. تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي والتي تأسست في عام 2022، مهام تنظيم ورقابة الأصول الافتراضية ضمن الإمارة. ومن جانبها تلتزم سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من مؤسسة سوي، بدعم مطوري وبناة منظومة الويب 3. وسيعمل الطرفان معاً على مبادرات تهدف إلى تسهيل إجراءات الامتثال للشركات الناشئة، وتقديم الدعم الاستشاري، وإنتاج رؤى توجيهية لسياسات الأصول الافتراضية المستقبلية بالمنطقة.
من اليسار إلى اليمين: الدكتور كوستاس تشالكياس، المؤسس المشارك ورئيس قسم التشفير لدى ميستن لابي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي
تتضمن الشراكة عدة مبادرات، أهمها:
• دعم تعليمي في مجالي التنظيم والترخيص: استضافة ورش عمل وتوجيه مشترك للشركات الناشئة التي تتعامل مع نظام الترخيص في دبي، بما في ذلك الجلسات الاستشارية والمواد التعليمية لتوجيه المؤسسين والمشاركين.
• تطوير المنظومة: ستقدم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الدعم لمركز سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرائد في الابتكار ومقره دبي، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة ومشاركات استراتيجية مع الشركاء الحكوميين، بالإضافة إلى استكشاف مشترك لفرص الدراسة والبحث.
• تنمية المواهب: تطوير برامج مشتركة بهدف توسيع الخبرة الفنية المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للسوق.
• تحليل البيانات الاقتصادية: تبادل البيانات مجهولة الهوية لتقييم نمو القطاع وتأثيره على التوظيف والاستثمار والمساهمات الاقتصادية.
بالإضافة إلى الفعاليات والموارد المشتركة للمؤسسين، ستقوم سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسهيل التواصل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والمشاريع القائمة ضمن المنظومة، وذلك بتقديم رؤى تساهم في تطوير السياسات الاقتصادية. وسيستكشف الطرفان إمكانية إعداد أبحاث ومنشورات مشتركة تتمحور حول تطور القطاع بالمجمل.
وعن هذه الخطوة صرح كريستوف لوكوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلاً: "تؤمن سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية إقامة شراكات استراتيجية وداعمة بين الجهات التنظيمية والمؤسسين. ويُعد تعاوننا مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تقدماً جوهرياً، ويتماشى مع التزام سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراسخ بالمساهمة في وضع معيار عالمي للابتكار في الأصول الافتراضية، والشفافية التنظيمية، والنمو المستدام في هذه المنطقة".
لمعرفة المزيد عن مبادرات سوي هب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرص الشراكة، يرجى زيارة suihub.org.
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