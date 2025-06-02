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فرنسا .. 5 رصاصات تنهي حياة تونسي على يد جاره الفرنسي

فرنسا .. 5 رصاصات تنهي حياة تونسي على يد جاره الفرنسي

2025-06-02 01:04:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة العدل الفرنسية، أمس الأحد، أن رجلاً فرنسياً قتل جاره التونسي مساء السبت في مدينة بوجيه-سور-أرجينز جنوب شرق البلاد، وأصاب مواطناً تركياً ونشر مقطعي فيديو عنصريين.
وتمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة، بعد تلقيهم بلاغاً من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة.
وأوضح المدعي العام في دراغينيان (جنوب شرق) بيار كوتينييه، أنه تم العثور على عدة أسلحة في سيارته من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس.
وأضاف أن هوية القتيل الذي يُحتمل أن يكون في الخامسة والثلاثين، وتونسي الجنسية، لم تؤكد بعد، أما الضحية الذي أُصيب في يده ويبلغ من العمر 25 عاماً، فهو تركي الجنسية تم نقله إلى المستشفى في بلدة فريجوس القريبة (جنوب شرق).
وأفاد مصدر آخر أن القتيل أُصيب بخمس رصاصات.
وقال المدعي العام في بيان إن المشتبه به وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعي فيديو يتضمنان محتوى عنصرياً وكراهية على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد هجومه.
روسيا اليوم


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