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تهديدات ترامب تتسبب بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً .. تفاصيل

تهديدات ترامب تتسبب بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً .. تفاصيل

2025-06-02 01:04:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأميركية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3309.89 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3333.30 دولاراً، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأعلن ترامب، الجمعة، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيّرة في صراعهما، وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا، بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من أكتوبر.
وعلى صعيد البيانات ، شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 بالمئة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.04 دولاراً للأونصة
هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1054.28 دولاراً
استقر البلاديوم عند 970.79 دولاراً
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