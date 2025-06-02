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أسعار النفط ترتفع عالمياً بعد قرار أوبك .. إليك التفاصيل

أسعار النفط ترتفع عالمياً بعد قرار أوبك .. إليك التفاصيل

2025-06-02 01:04:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، بأكثر من دولار للبرميل، خلال التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.9 بالمئة، الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.09 دولاراً بارتفاع 1.30 دولار أو 2.14 بالمئة عقب انخفاضه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخامان بأكثر من واحد بالمئة على مدى أسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، السبت، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى استعادة حصتها السوقية.
سكاي نيوز


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