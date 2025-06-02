وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك بأن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم تمديد مهلة الـ 90 يوما التي علق خلالها سريان الرسوم التجارية التي فرضها على العديد من الدول في وقت سابق.

وقال لاتنيك في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد: "اليوم لا أرى أنه سيكون هناك أي تمديد، وفي الحقيقة أعتقد أن هذا هو الموعد الأقصى وأن الرئيس يعتزم فقط تحديد نسبة الرسوم التي ستفرض على أولئك الذين لن يتمكنوا من عقد الصفقة".

وأعرب لاتنيك عن قناعته بأن ترامب سيعقد "صفقات رائعة" حول التجارة مع الدول الأخرى خلال الأيام القادمة، التي ستتيح للسلع الأمريكية الوصول إلى الأسواق وستسمح بفرض الرسوم التي ستضمن "المعاملة العادلة" للولايات المتحدة في العالم.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم على معظم دول العالم. وفي وقت لاحق علق تطبيقها لمدة 90 يوما لإجراء مفاوضات حول الصفقات التجارية المحتملة مع العديد من الأطراف، بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

RT