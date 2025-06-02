وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم

وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم
وقال لاتنيك في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد: "اليوم لا أرى أنه سيكون هناك أي تمديد، وفي الحقيقة أعتقد أن هذا هو الموعد الأقصى وأن الرئيس يعتزم فقط تحديد نسبة الرسوم التي ستفرض على أولئك الذين لن يتمكنوا من عقد الصفقة".
وأعرب لاتنيك عن قناعته بأن ترامب سيعقد "صفقات رائعة" حول التجارة مع الدول الأخرى خلال الأيام القادمة، التي ستتيح للسلع الأمريكية الوصول إلى الأسواق وستسمح بفرض الرسوم التي ستضمن "المعاملة العادلة" للولايات المتحدة في العالم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم على معظم دول العالم. وفي وقت لاحق علق تطبيقها لمدة 90 يوما لإجراء مفاوضات حول الصفقات التجارية المحتملة مع العديد من الأطراف، بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما.
RT
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