فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية

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فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة ماركا الشمالية، وتحديداً في حي العبداللات، فجر اليوم الإثنين الموافق 2 -06- 2025، حادثة اندلاع حريق في إحدى المركبات الكهربائية، وذلك أثناء عملية شحنها، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان من المركبة.
ووفق ما وثقته عدسة أحد المواطنين، فقد شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من المركبة، حيث أشار لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن سلك الشاحن كان لا يزال موصولاً بالسيارة لحظة اندلاع الحريق.
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى الموقع، بعد أن قام بإبلاغهم بشكل مباشر، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المركبات المجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية.
ووفق ما وثقته عدسة أحد المواطنين، فقد شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من المركبة، حيث أشار لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن سلك الشاحن كان لا يزال موصولاً بالسيارة لحظة اندلاع الحريق.
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى الموقع، بعد أن قام بإبلاغهم بشكل مباشر، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المركبات المجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية.
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