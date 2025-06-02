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فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية

فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية

2025-06-02 01:04:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة ماركا الشمالية، وتحديداً في حي العبداللات، فجر اليوم الإثنين الموافق 2 -06- 2025، حادثة اندلاع حريق في إحدى المركبات الكهربائية، وذلك أثناء عملية شحنها، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان من المركبة.
ووفق ما وثقته عدسة أحد المواطنين، فقد شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من المركبة، حيث أشار لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن سلك الشاحن كان لا يزال موصولاً بالسيارة لحظة اندلاع الحريق.
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى الموقع، بعد أن قام بإبلاغهم بشكل مباشر، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المركبات المجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية.


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