موسكو وكييف تشعلان "مزاد المسيرات"

MENAFN - Al-Bayan) ">عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا اليوم دخلت الحرب بينهما منعطفاً خطيراً، حيث شن الجانبان هجمات متبادلة غير مسبوقة في كثافتها ومداها بطائرات مسيّرة.

وأعلنت أوكرانيا فجر أمس، أنها نفذت عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم ((شبكة العنكبوت))، استهدفت قواعد جوية استراتيجية في العمق الروسي، وتحديداً في سيبيريا، على بُعد آلاف الكيلومترات من حدودها. وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية: إنّ كييف تنفذ الأحد ((عملية خاصة واسعة النطاق))، تم التخطيط لها منذ فترة طويلة واستهدفت أربعة مطارات عسكرية في جميع أنحاء روسيا.

وقال جهاز الأمن الأوكراني: إن الهجمات المسيرة أسفرت عن إصابة أكثر من 40 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95 وTu-22، بأضرار، خصوصاً في قاعدة ((بيلايا)) الجوية الواقعة على بعد حوالي 1900 كيلومتر من أوكرانيا.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حول الرواية الأوكرانية، بينما تحدثت وسائل إعلام روسية عن ((حوادث انفجارية قيد التحقيق)) في منشآت عسكرية شرقية.

لكن روسيا ردت بـ ((أكبر هجوم جوي بالطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب))، حيث أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيّرة هجومية، وسبعة صواريخ مجنحة، استهدفت كييف ومدناً رئيسة مثل خاركيف ودنيبرو. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 210 من تلك المسيّرات، وثلاثة صواريخ.

وقالت أوكرانيا: إن هجماتها طالت قواعد جوية، وكذلك مواقع بحرية استراتيجية، أبرزها قاعدة الغواصات النووية في سيفيرومورسك، الميناء الرئيس لأسطول الشمال الروسي.

تفجير جسرين

في غضون ذلك، أفادت لجنة التحقيق الروسية أمس، بتفجير جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، لوكالة ((سبوتنيك))، إنه ((في قسم سكة حديد فيغونيتشي - بيلشينو بمقاطعة بريانسك، ونتيجة انفجار، انهار هيكل جسر السيارات، وسقطت شظاياه على قطار ركاب يمر أسفله، فأصيب أشخاص وماتوا)).

وفي منطقة زيليزنوغورسك بمقاطعة كورسك ((تم تفجير جسر للسكك الحديدية أيضاً، ما تسبب في سقوط قطار عابر فوق طريق سريع))، وأصيب السائق واثنان من مساعديه.

ووفقاً لموسكو، قُتل 7 أشخاص وجُرح 69، نتيجة انهيار جسر في مقاطعة بريانسك غربي روسيا، وكان من بين المصابين 3 أطفال.

وأعلنت المخابرات الأوكرانية عن تفجير قطار لشحن البضائع في منطقة بإقليم زابوريجيا الذي سبق أن ضمته روسيا. وأضافت: إن القطار العسكري الذي كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والذي كان محملاً بخزانات وقود وعربات شحن، خرج عن مساره نتيجة انفجار. وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في تعطيل طريق لوجستي مهم بالنسبة للجيش الروسي في زابوريجيا.

ضربة معسكر

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل 12 من جنوده وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح في ضربة روسية على موقع تدريب. وفي أعقاب ذلك، قال قائد سلاح البر ميخايلو دراباتي إنه قدم استقالته، مؤكداً أنه يشعر بـ((المسؤولية)) إزاء هؤلاء الضحايا، وبعد هجمات دامية مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وأكد الجيش الأحد أنه لم يكن هناك ((أي اجتماع أو تجمّع كبير)) في المكان المستهدف الذي لم يحدّده. وأشار إلى أنّ غالبية الجنود توجّهوا إلى ملجأ للاحتماء من غارات جوية بعد إعلان حالة تأهّب حذّرت من هجوم محتمل.

يأتي هذا فيما أعلنت روسيا أنها سيطرت على قرية في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن قواتها سيطرت على قرية أوليكسييفكا غير البعيدة من الحدود الروسية، وداخل أوكرانيا. وسبق أن أعلنت موسكو السيطرة على قرى عدة في هذه المنطقة، وأمرت أوكرانيا، أمس، بعمليات إجلاء في 11 قرية بالمنطقة.