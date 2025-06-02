ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

MENAFN - Al-Bayan) ">اختير عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد دوره البارز في تتويج ناديه باللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتزع بي إس جي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية، مساء السبت، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي الإلكتروني إلى أن مجموعة الرقابة الفنية بالاتحاد الأوروبي اختارت ديمبلي كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم 2024 / 2025 بعدما سجل 8 أهداف في مشوار تتويج فريقه.

وترك ديمبلي البالغ من العمر 28 عاما بصمة مؤثرة حيث سجل هدفا في عودة درامية لفريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4 / 2 في مرحلة الدوري بعد تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين إضافة إلى هاتريك في مرمى شتوتجارت بالجولة الثامنة، وهدفي الفوز في معقل فريقي ليفربول وأرسنال بالأدوار الإقصائية.

كما اختير زميله، ديزيريه دوي، كأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد دوره البارز أيضا في الإنجاز التاريخي لسان جيرمان، حيث سجل هدفين في شباك إنتر ميلان بالمباراة النهائية.

ونال لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الشاب جائزة أفضل هدف في موسم دوري أبطال أوروبا، والذي سجله بعد مجهود فردي وانطلاقة بمهارة رائعة خلال التعادل مع إنتر ميلان بنتيجة 3 / 3 في ذهاب مباراة الدور قبل النهائي.

واعتلى يامال بهذه الجائزة قائمة تضم 10 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم منها هدف آخر له جاء في المركز التاسع، عندما هز شباك بنفيكا في مباراة انتهت بفوز برشلونة 3 / 1 في إياب دور الـ16.