الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخلياً عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.

بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة اعتباراً من الرابع من يونيو.

ويشهد الدولار تراجعاً كبيراً منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل و1.9 بالمئة قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.

وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس.

انخفض الدولار 0.3 بالمئة ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت واحدا بالمئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3489 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6454 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.214.

وتأثر الدولار أيضاً بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.

وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.