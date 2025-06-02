المرشح القومي يتقدم على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية في بولندا

المرشح القومي يتقدم على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية في بولندا
وحصل ناوروتسكي البالغ 42 عاماً والمعجب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 51% من الأصوات في استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس استناداً إلى نتائج جزئية من انتخابات الأحد.
وحصل تشاسكوفكسي (53 عاما)، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي وحليف الحكومة الوسطية في البلاد، على 49%.
وكان ناوروتسكي قد أعلن أمام حشد من أنصاره في تجمع انتخابي في وارسو بعد إغلاق مراكز الاقتراع "سنفوز الليلة، سنفوز وسننقذ بولندا".
ومن المتوقع أن تعلن النتيجة النهائية صباح الاثنين.
وفوز ناوروتسكي في حال تأكيده من شأنه أن يعيق برنامج عمل الحكومة التقدمية فيما يتعلق بالإجهاض وحقوق المثليين، وقد يؤدي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون.
كما يمكن أن يؤدي فوزه إلى تقويض العلاقات الوثيقة مع أوكرانيا المجاورة، باعتباره أن ناوروتسكي من منتقدي خطط كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويريد خفض المعونات للاجئين الأوكرانيين
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