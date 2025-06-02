تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
(MENAFN- Al-Bayan) ">تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهماً 08ر551 نقطة ، أو 45ر1%، ليصل إلى 02ر37414 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).
كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 90ر27 نقطة، أو 0ر1 %، ليصل إلى 67ر2773 نقطة.
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