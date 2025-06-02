  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

2025-06-02 12:06:01
(MENAFN- Al-Bayan) ">تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهماً 08ر551 نقطة ، أو 45ر1%، ليصل إلى 02ر37414 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 90ر27 نقطة، أو 0ر1 %، ليصل إلى 67ر2773 نقطة.

MENAFN02062025000110011019ID1109623288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث