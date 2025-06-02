تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهماً 08ر551 نقطة ، أو 45ر1%، ليصل إلى 02ر37414 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 90ر27 نقطة، أو 0ر1 %، ليصل إلى 67ر2773 نقطة.