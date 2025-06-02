"طيران الإمارات" تحث المصنعين على تحمل مسؤولية تأخر التوريد

MENAFN - Al-Bayan) ">عبر رئيس ((طيران الإمارات))، تيم كلارك، أمس، عن خيبة أمله إزاء المشكلات المزمنة المرتبطة بإمدادات قطاع الطيران، وحث شركات صناعة الطائرات على تحمل مسؤولية تأخر التوريد.

ولدى شركتي ((بوينغ)) و((إيرباص)) الرائدتين في تصنيع الطائرات تأخيرات تمتد لشهور، بل لسنوات في تسليم الطائرات الجديدة، ما يحبط شركات الطيران، التي ترغب في تحديث أسطولها إلى طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وإطلاق خدمات جديدة.

وقال تيم كلارك، في مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): ((سئمت من رؤية القلق بشأن سلسلة التوريد: أنتم (الشركات المصنعة) سلسلة التوريد)).

وطلبت ((طيران الإمارات)) شراء 205 طائرات من طراز ((بوينغ 777 إكس))، والتي لم تحصل بعد على تصريح من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم طائرات ((بوينغ 777 إكس)) في عام 2026، أي بعد ست سنوات من الموعد المحدد.

وقال كلارك في اجتماع ((إياتا)) إنه يرى ((بصيصاً من الأمل)) بشأن تصريح الحصول على الطائرات الجديدة، وإن ((بوينغ)) تبدي تفاؤلاً حذراً بشأن تعافيها خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركة.

وقالت مصادر لـ((رويترز))، الأسبوع الماضي، إن ((إيرباص)) تحذر شركات الطيران من أنها ستنتظر ثلاث سنوات أخرى من التأخير في التسليم، للعمل على حل المشاكل المتراكمة في سلسلة التوريد.

تأثيرات الرسوم

في غضون ذلك، قال كلارك، إن ((طيران الإمارات)) لم تشهد تحولاً حتى الآن في أنماط الطلب نتيجة حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقع كلارك أن تتحمل شركة ((جنرال إلكتريك إيروسبيس))، المصنعة لمحركات بعض طائرات طيران الإمارات، جزءاً كبيراً من تأثير الرسوم الجمركية في هوامش ربحها.

وسبق أن عبر كلارك عن إحباطه من مورد محركاتها الآخر، شركة ((رولز رويس)) البريطانية، لأن بعض طُرز المحركات واجهت مشاكل في الصيانة عند تشغيلها في أشد مناخات العالم حرارة. وقال كلارك، أمس، إن الفرص لا تزال قائمة لـ((رولز رويس)) في منطقة الخليج إذا استطاعت تقديم الأداء المطلوب.

((أيرباص A380))

إلى ذلك، تعتزم ((طيران الإمارات)) تشغيل أسطولها من طائرات ((إيرباص A380)) ذات الطابقين حتى نهاية العقد المقبل، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إطالة عمر هذا الطراز الذي كان حجر الأساس في تعزيز مكانة الشركة كأكبر ناقل جوي دولي على مستوى العالم.

وأوضح تيم كلارك، خلال المؤتمر الصحفي في نيودلهي، أنَّ الناقلة ستطلق تحديثاً إضافياً على كبائن الدرجة الأولى في طائرات ((A380)) قبل تقاعدها نهاية العقد المقبل. وتعمل ((طيران الإمارات)) على استثمار مليارات الدولارات في تحديث أسطول طائرات ((A380)) سعياً منها لتمديد عمر الطائرات العملاقة.

وكانت شركة ((إيرباص)) قد أعلنت في أوائل 2019، وقف إنتاج الطائرة بسبب ضعف الطلب، حيث تبقى ((طيران الإمارات)) المشتري الرئيس بكميات كبيرة لهذا الطراز بأسطول يتجاوز 100 طائرة.

وبحسب بلومبرغ؛ فإنّ العديد من شركات الطيران الأخرى قامت، في المقابل، بتخفيض أساطيلها أو استبدالها بطرازات أصغر مثل إيرباص ((A350 - 1000)) أو ((بوينغ 777)). وذكرت بلومبرغ أنَّ كلارك يدفع باتجاه إطالة عمر طائرات ((A380)) لعدم وجود بديل واضح حالياً؛ ولم تطلب ((طيران الإمارات)) طراز ((A350 - 1000)) بسبب انتقاد كلارك لجودة محركاته التي تصنعها شركة ((رولز رويس))؛ كما أشار إلى أنَّ طراز ((بوينغ 777)) لن يتوفّر إلا خلال العام 2026.

وقال كلارك: إنّ شركة ((بوينغ تقدّم رسائل أكثر وضوحاً بشأن تسليم طائرات ((777 إكس))، التي تعد الجيل الجديد من طائراتها واسعة البدن الشهيرة، مع توقع بدء الخدمة في الأساطيل العالمية ربما في خريف العام المقبل)).

وتأتي طائرات ((A380)) المحدثة بتصميم رباعي الدرجات يشمل الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية المميزة، والدرجة الاقتصادية. وجهزت ((طيران الإمارات)) الدرجة الأولى في طائراتها الأصلية بمزايا فاخرة مثل كبائن خاصة.