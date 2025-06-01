التعليم العالي تطلق خدمتين لتيسير خدمات معادلة الشهادات عبر تطبيق سهل
-
إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني بعد دفع الرسوم الرمزية
الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة
آلاء خليفة
أعلنت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق «سهل» الحكومي، بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال بأهمية تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت مذكور في تصريح صحافي أن وزارة التعليم العالي تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويعزز كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، وقد أطلقت الوزارة عبر تطبيق «سهل» خدمتين جديدتين تخدمان قطاعا واسعا من المواطنين والمقيمين، الأولى تتيح للكويتيين والخليجيين تقديم طلب معادلة شهادة علمية (طلب جديد) بكل سهولة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، أما الخدمة الثانية، فهي مخصصة للاستعلام عن حالة طلبات المعادلة السابقة، لأي شخص سبق له التقديم عبر النظام.
وأوضحت مذكور أن الوزارة أتاحت من خلال التطبيق أيضا إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني بعد دفع الرسوم الرمزية البالغة (500 فلس)، مؤكدة أن هذا النموذج أصبح رسميا ومعتمدا من وزارة التعليم العالي، وتم تعميمه على كل الجهات الحكومية في الدولة، ليعتد به في جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالشهادات العلمية.
وأضافت مذكور أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق خدمة إضافية ستتيح قريبا إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني للأشخاص الذين سبق لهم الحصول على معادلة من الوزارة، ويرغبون في الحصول على النسخة الإلكترونية الجديدة المعتمدة.
وشددت في ختام تصريحها على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التعليم العالي بتقديم خدمات ذكية، متطورة، وشاملة، تعكس مدى الحرص على تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
جلف أويل الشرق الأوسط تفوز بجائزة منتج العام 2025
النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
هل نجرؤ على أن نكون حاضنة للتجريب التنظيمي؟
سعر البيتكوين اليوم وتحليل مستجدات العملة الرقمية الأكثر تقلبًا
اليوسف: تسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة المسافرين وإنجاز معاملاتهم بكل يُسر