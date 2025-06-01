التعليم العالي تطلق خدمتين لتيسير خدمات معادلة الشهادات عبر تطبيق سهل



إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني بعد دفع الرسوم الرمزية الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة



آلاء خليفة

أعلنت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق «سهل» الحكومي، بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال بأهمية تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكدت مذكور في تصريح صحافي أن وزارة التعليم العالي تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويعزز كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، وقد أطلقت الوزارة عبر تطبيق «سهل» خدمتين جديدتين تخدمان قطاعا واسعا من المواطنين والمقيمين، الأولى تتيح للكويتيين والخليجيين تقديم طلب معادلة شهادة علمية (طلب جديد) بكل سهولة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، أما الخدمة الثانية، فهي مخصصة للاستعلام عن حالة طلبات المعادلة السابقة، لأي شخص سبق له التقديم عبر النظام.

وأوضحت مذكور أن الوزارة أتاحت من خلال التطبيق أيضا إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني بعد دفع الرسوم الرمزية البالغة (500 فلس)، مؤكدة أن هذا النموذج أصبح رسميا ومعتمدا من وزارة التعليم العالي، وتم تعميمه على كل الجهات الحكومية في الدولة، ليعتد به في جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالشهادات العلمية.

وأضافت مذكور أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق خدمة إضافية ستتيح قريبا إمكانية استخراج نموذج المعادلة الإلكتروني للأشخاص الذين سبق لهم الحصول على معادلة من الوزارة، ويرغبون في الحصول على النسخة الإلكترونية الجديدة المعتمدة.

وشددت في ختام تصريحها على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التعليم العالي بتقديم خدمات ذكية، متطورة، وشاملة، تعكس مدى الحرص على تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.