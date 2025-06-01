الخليفي التتويج نتاج 14 عاما من الاجتهاد

أكد رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي أن ما تحقق من تتويج مبهر بدوري أبطال أوروبا هو نتاج مجهود سنوات طويلة، مهدياً هذا النصر الكبير إلى صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد الخليفي أن هذا الإنجاز هو نتاج مجهود استمر لأربعة عشر عاما، وهو ما تمت ترجمته بالنتيجة الكبيرة التي تحققت بالفوز بخماسية نظيفة، وهو أكبر فوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن سان جرمان هو ثاني أصغر فريق يصل إلى النهائي في تاريخ دوري الأبطال، وهو ما يدل على أن المشروع يسير في الطريق السليم.

وأوضح الخليفي أن الفريق لديه الآن تشكيلة قوية وشابة، والتي كانت تنقصها الخبرة، لكنهم لعبوا بقوة أمام فريق عريق وكبير وهو إنتر الذي قدم مباراتين تاريخيتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات نشرها الصحافي «فابريزيو رومانو»: «مهمتنا الآن هي الفوز بكأس العالم للأندية، ثم دوري أبطال أوروبا مجددا، هذه هي عقليتنا».

وعن العمل طويل الأمد الذي قامت به إدارة سان جرمان، قال الخليفي إن التخطيط تم منذ سنوات طويلة والعمل ظل بشكل دؤوب مع فريق واعد وصاعد ويمثل مشروعا طموحا للنادي الفرنسي الكبير، مؤكدا أن ما تحقق هو إنجاز للكرة الفرنسية بشكل عام.

وأكد الخليفي أن الفريق «حتى لو كان قد خسر في مرحلة الدوري كان سيكمل مشروعه الطموح ومع نفس المدرب لويس إنريكي، والأهم الآن أن لدينا نجوما يلعبون للفريق وليس فريقا يلعب للنجم».

وقال رئيس باريس سان جرمان: «يجب أن نتحلى بالتواضع رغم الانتصار الكبير الذي تحقق لأن لدينا طريقا طويلا ومشروعا كبيرا يستلزم الكثير من العمل».

وختم الخليفي حديثه بالإشادة بمدرب الفريق لويس إنريكي، مؤكدا أنه شخص يتمتع بمشاعر إنسانية رائعة وينظر إلى الأمور بشكل إيجابي، مشيدا بعقليته في إدارة باريس سان جرمان.

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