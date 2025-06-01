  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة

بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة

2025-06-01 11:18:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 6 (كونا) -- توج فريق بيراميدز المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (2 - 1) في إياب نهائي المسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1) ليحرز بيراميدز لقب البطولة الإفريقية الأبرز لأول مرة في تاريخه بنتيجة (3 - 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 24 عبر مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي من تسديدة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ في التمرير من مدافع صنداونز جيران كيكانا ثم أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية متقنة لمدافعه أحمد سامي عقب ركلة ركنية فيما قلص صنداونز الفارق بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 75 عن طريق مهاجمه إيكرام راينيرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحافظ بيراميدز بهذا الفوز على التفوق المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي إذ توج بيراميدز بلقب النسخة الحالية 2025 بعد فوز الأهلي باللقب في النسختين الماضيتين على حساب كل من الوداد المغربي عام 2023 والترجي التونسي عام 2024.
وكان بيراميدز قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة فريق جنوب إفريقي آخر وهو أورلاندو بايرتس في الدور نصف النهائي فيما صعد صنداونز بعد تغلبه على الأهلي في الدور ذاته.
واستمرت سيطرة الأندية المصرية على لقب دوري أبطال إفريقيا حيث توج بيراميدز اليوم باللقب ال19 للفرق المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 ألقاب للزمالك ولقب وحيد لكل من الإسماعيلي وبيراميدز. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص


MENAFN01062025000071011013ID1109623171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث