بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة

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بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 6 (كونا) -- توج فريق بيراميدز المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (2 - 1) في إياب نهائي المسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1) ليحرز بيراميدز لقب البطولة الإفريقية الأبرز لأول مرة في تاريخه بنتيجة (3 - 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 24 عبر مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي من تسديدة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ في التمرير من مدافع صنداونز جيران كيكانا ثم أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية متقنة لمدافعه أحمد سامي عقب ركلة ركنية فيما قلص صنداونز الفارق بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 75 عن طريق مهاجمه إيكرام راينيرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحافظ بيراميدز بهذا الفوز على التفوق المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي إذ توج بيراميدز بلقب النسخة الحالية 2025 بعد فوز الأهلي باللقب في النسختين الماضيتين على حساب كل من الوداد المغربي عام 2023 والترجي التونسي عام 2024.
وكان بيراميدز قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة فريق جنوب إفريقي آخر وهو أورلاندو بايرتس في الدور نصف النهائي فيما صعد صنداونز بعد تغلبه على الأهلي في الدور ذاته.
واستمرت سيطرة الأندية المصرية على لقب دوري أبطال إفريقيا حيث توج بيراميدز اليوم باللقب ال19 للفرق المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 ألقاب للزمالك ولقب وحيد لكل من الإسماعيلي وبيراميدز. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1) ليحرز بيراميدز لقب البطولة الإفريقية الأبرز لأول مرة في تاريخه بنتيجة (3 - 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 24 عبر مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي من تسديدة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ في التمرير من مدافع صنداونز جيران كيكانا ثم أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية متقنة لمدافعه أحمد سامي عقب ركلة ركنية فيما قلص صنداونز الفارق بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 75 عن طريق مهاجمه إيكرام راينيرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحافظ بيراميدز بهذا الفوز على التفوق المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي إذ توج بيراميدز بلقب النسخة الحالية 2025 بعد فوز الأهلي باللقب في النسختين الماضيتين على حساب كل من الوداد المغربي عام 2023 والترجي التونسي عام 2024.
وكان بيراميدز قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة فريق جنوب إفريقي آخر وهو أورلاندو بايرتس في الدور نصف النهائي فيما صعد صنداونز بعد تغلبه على الأهلي في الدور ذاته.
واستمرت سيطرة الأندية المصرية على لقب دوري أبطال إفريقيا حيث توج بيراميدز اليوم باللقب ال19 للفرق المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 ألقاب للزمالك ولقب وحيد لكل من الإسماعيلي وبيراميدز. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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