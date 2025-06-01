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مصر تطلق مشروع بناء مدينة ضخمة غرب القاهرة في الدلتا الجديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 6 (كونا) -- كشفت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن مشروع لبناء مدينة سكنية ضخمة صديقة للبيئة على ضفاف فرع جديد لنهر النيل بغرب العاصمة القاهرة في خطوة غير مسبوقة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الوزراء المصرية بأن المدينة الجديدة تحمل اسم "جريان" وستنفذ على خمس سنوات على مساحة 8ر6 ملاين متر مربع وتأتي ضمن "مشروع الدلتا الجديدة" في مصر.
وتعد "الدلتا الجديدة" الحلقة الأحدث في سلسلة المشروعات العمرانية الضخمة التي تنفذها مصر وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الواقع في شرق القاهرة.
وجاء هذا البيان عقب توقيع عقد الشراكة لإطلاق المدينة الجديدة التي ذكر أنها ستكون بمحور الشيخ زايد بتحالف استراتيجي للدولة الممثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال التطوير العقاري وهي شركات "نيشنز أوف سكاي" و"بالم هيلز" و"ماونتن فيو".
وعقب التوقيع أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في البيان بهذا المشروع المهم مؤكدا أنه "نموذج متميز في التطوير العقاري ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة".
وتابع مدبولي "نشهد اليوم توقيع عقد أول مشروع عقاري في الدلتا الجديدة وهو مشروع مدينة جريان المستهدف تنفيذه خلال خمس سنوات".
وقال "نتحدث عن مشروع مستدام وذكي وبيئي يستفيد من أحد الأفرع الخارجة من نهر النيل لخدمة منطقة الدلتا الجديدة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المشروع سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذه المدينة منوها بأن هذا المشروع "جزء فقط من منظومة عمرانية كبيرة جدا ستتضمن فيما بعد مدنا وقرى تخدم كل المستويات وتشمل الشباب ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة".
ونقل البيان عن ممثل شركة "نيشنز أوف سكاي" في توقيع العقد تامر نبيل القول إن المشروع يمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية العمرانية في مصر ويجسد الرؤية الطموحة للدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع الرقعة العمرانية والزراعية في منطقة غرب القاهرة.
وأضاف أن "مدينة جريان" أول مدينة متكاملة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل بمحور الشيخ زايد ضمن مشروع الدلتا الجديدة وبشراكة استراتيجية بين الدولة وشركة نيشنز أوف سكاي وشركتي "بالم هيلز" و"ماونتن فيو" في تحالف غير مسبوق يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية العمرانية والاقتصادية ويضمن أن تكون المدينة استثنائية على صعيد الفكر التطويري والتنفيذي ولتوفير تجربة مميزة لعملاء المدينة.
وأوضح أن "المشروع يرتكز على رؤية هندسية فريدة بتنفيذ تفريعة جديدة من نهر النيل تمتد من فرع رشيد إلى قلب محور الشيخ زايد في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة".
واضاف نبيل ان هذا المجرى المائي صمم ليحاكي النهر الطبيعي بعروض تتراوح بين 60 إلى نحو 240 مترا مع ضمان تدفق مستمر ونقاء للمياه وتحقيق للاستدامة البيئية.
كما نقل البيان عن ممثل شركة "بالم هيلز" ياسين منصور القول إن الدولة المصرية أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة مشيرا الى المشروع يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار ويرفع من معدل النمو الاقتصادي.
وقال نخطط لإنشاء مشروع عالمي بمدينة "جريان" على مساحة 361 فدانا بواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترات.
وتقع "مدينة جريان" غرب القاهرة على مساحة تقارب 8ر6 ملايين متر مربع وتصل التكلفة والعوائد الاستثمارية المتوقعة للمشروع إلى نحو تريليون و500 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 76ر49 جنيها مصريا) وتحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة وفق بيان الحكومة المصرية.
كما تشمل مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون متر مربع تلبي متطلبات الحياة العصرية ومنها مراكز تجارية وفنادق عالمية وجامعات دولية ومستشفى ومدينة إعلامية وأندية رياضية عالمية.
وتحتل المسطحات المائية حوالي 20 في المئة تقريبا من مساحة المدينة في حين تمثل المساحات الخضراء نحو 30 في المئة من المخطط العام مما يعكس تناغما فريدا من نوعه بحسب البيان. (النهاية) ع ف ف / ه س ص
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الوزراء المصرية بأن المدينة الجديدة تحمل اسم "جريان" وستنفذ على خمس سنوات على مساحة 8ر6 ملاين متر مربع وتأتي ضمن "مشروع الدلتا الجديدة" في مصر.
وتعد "الدلتا الجديدة" الحلقة الأحدث في سلسلة المشروعات العمرانية الضخمة التي تنفذها مصر وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الواقع في شرق القاهرة.
وجاء هذا البيان عقب توقيع عقد الشراكة لإطلاق المدينة الجديدة التي ذكر أنها ستكون بمحور الشيخ زايد بتحالف استراتيجي للدولة الممثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال التطوير العقاري وهي شركات "نيشنز أوف سكاي" و"بالم هيلز" و"ماونتن فيو".
وعقب التوقيع أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في البيان بهذا المشروع المهم مؤكدا أنه "نموذج متميز في التطوير العقاري ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة".
وتابع مدبولي "نشهد اليوم توقيع عقد أول مشروع عقاري في الدلتا الجديدة وهو مشروع مدينة جريان المستهدف تنفيذه خلال خمس سنوات".
وقال "نتحدث عن مشروع مستدام وذكي وبيئي يستفيد من أحد الأفرع الخارجة من نهر النيل لخدمة منطقة الدلتا الجديدة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المشروع سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذه المدينة منوها بأن هذا المشروع "جزء فقط من منظومة عمرانية كبيرة جدا ستتضمن فيما بعد مدنا وقرى تخدم كل المستويات وتشمل الشباب ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة".
ونقل البيان عن ممثل شركة "نيشنز أوف سكاي" في توقيع العقد تامر نبيل القول إن المشروع يمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية العمرانية في مصر ويجسد الرؤية الطموحة للدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع الرقعة العمرانية والزراعية في منطقة غرب القاهرة.
وأضاف أن "مدينة جريان" أول مدينة متكاملة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل بمحور الشيخ زايد ضمن مشروع الدلتا الجديدة وبشراكة استراتيجية بين الدولة وشركة نيشنز أوف سكاي وشركتي "بالم هيلز" و"ماونتن فيو" في تحالف غير مسبوق يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية العمرانية والاقتصادية ويضمن أن تكون المدينة استثنائية على صعيد الفكر التطويري والتنفيذي ولتوفير تجربة مميزة لعملاء المدينة.
وأوضح أن "المشروع يرتكز على رؤية هندسية فريدة بتنفيذ تفريعة جديدة من نهر النيل تمتد من فرع رشيد إلى قلب محور الشيخ زايد في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة".
واضاف نبيل ان هذا المجرى المائي صمم ليحاكي النهر الطبيعي بعروض تتراوح بين 60 إلى نحو 240 مترا مع ضمان تدفق مستمر ونقاء للمياه وتحقيق للاستدامة البيئية.
كما نقل البيان عن ممثل شركة "بالم هيلز" ياسين منصور القول إن الدولة المصرية أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة مشيرا الى المشروع يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار ويرفع من معدل النمو الاقتصادي.
وقال نخطط لإنشاء مشروع عالمي بمدينة "جريان" على مساحة 361 فدانا بواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترات.
وتقع "مدينة جريان" غرب القاهرة على مساحة تقارب 8ر6 ملايين متر مربع وتصل التكلفة والعوائد الاستثمارية المتوقعة للمشروع إلى نحو تريليون و500 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 76ر49 جنيها مصريا) وتحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة وفق بيان الحكومة المصرية.
كما تشمل مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون متر مربع تلبي متطلبات الحياة العصرية ومنها مراكز تجارية وفنادق عالمية وجامعات دولية ومستشفى ومدينة إعلامية وأندية رياضية عالمية.
وتحتل المسطحات المائية حوالي 20 في المئة تقريبا من مساحة المدينة في حين تمثل المساحات الخضراء نحو 30 في المئة من المخطط العام مما يعكس تناغما فريدا من نوعه بحسب البيان. (النهاية) ع ف ف / ه س ص
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