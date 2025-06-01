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مصر تطلق مشروع بناء مدينة ضخمة غرب القاهرة في الدلتا الجديدة

مصر تطلق مشروع بناء مدينة ضخمة غرب القاهرة في الدلتا الجديدة

2025-06-01 11:18:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 6 (كونا) -- كشفت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن مشروع لبناء مدينة سكنية ضخمة صديقة للبيئة على ضفاف فرع جديد لنهر النيل بغرب العاصمة القاهرة في خطوة غير مسبوقة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الوزراء المصرية بأن المدينة الجديدة تحمل اسم "جريان" وستنفذ على خمس سنوات على مساحة 8ر6 ملاين متر مربع وتأتي ضمن "مشروع الدلتا الجديدة" في مصر.
وتعد "الدلتا الجديدة" الحلقة الأحدث في سلسلة المشروعات العمرانية الضخمة التي تنفذها مصر وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الواقع في شرق القاهرة.
وجاء هذا البيان عقب توقيع عقد الشراكة لإطلاق المدينة الجديدة التي ذكر أنها ستكون بمحور الشيخ زايد بتحالف استراتيجي للدولة الممثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال التطوير العقاري وهي شركات "نيشنز أوف سكاي" و"بالم هيلز" و"ماونتن فيو".
وعقب التوقيع أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في البيان بهذا المشروع المهم مؤكدا أنه "نموذج متميز في التطوير العقاري ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة".
وتابع مدبولي "نشهد اليوم توقيع عقد أول مشروع عقاري في الدلتا الجديدة وهو مشروع مدينة جريان المستهدف تنفيذه خلال خمس سنوات".
وقال "نتحدث عن مشروع مستدام وذكي وبيئي يستفيد من أحد الأفرع الخارجة من نهر النيل لخدمة منطقة الدلتا الجديدة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المشروع سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذه المدينة منوها بأن هذا المشروع "جزء فقط من منظومة عمرانية كبيرة جدا ستتضمن فيما بعد مدنا وقرى تخدم كل المستويات وتشمل الشباب ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة".
ونقل البيان عن ممثل شركة "نيشنز أوف سكاي" في توقيع العقد تامر نبيل القول إن المشروع يمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية العمرانية في مصر ويجسد الرؤية الطموحة للدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع الرقعة العمرانية والزراعية في منطقة غرب القاهرة.
وأضاف أن "مدينة جريان" أول مدينة متكاملة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل بمحور الشيخ زايد ضمن مشروع الدلتا الجديدة وبشراكة استراتيجية بين الدولة وشركة نيشنز أوف سكاي وشركتي "بالم هيلز" و"ماونتن فيو" في تحالف غير مسبوق يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية العمرانية والاقتصادية ويضمن أن تكون المدينة استثنائية على صعيد الفكر التطويري والتنفيذي ولتوفير تجربة مميزة لعملاء المدينة.
وأوضح أن "المشروع يرتكز على رؤية هندسية فريدة بتنفيذ تفريعة جديدة من نهر النيل تمتد من فرع رشيد إلى قلب محور الشيخ زايد في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة".
واضاف نبيل ان هذا المجرى المائي صمم ليحاكي النهر الطبيعي بعروض تتراوح بين 60 إلى نحو 240 مترا مع ضمان تدفق مستمر ونقاء للمياه وتحقيق للاستدامة البيئية.
كما نقل البيان عن ممثل شركة "بالم هيلز" ياسين منصور القول إن الدولة المصرية أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة مشيرا الى المشروع يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار ويرفع من معدل النمو الاقتصادي.
وقال نخطط لإنشاء مشروع عالمي بمدينة "جريان" على مساحة 361 فدانا بواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترات.
وتقع "مدينة جريان" غرب القاهرة على مساحة تقارب 8ر6 ملايين متر مربع وتصل التكلفة والعوائد الاستثمارية المتوقعة للمشروع إلى نحو تريليون و500 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 76ر49 جنيها مصريا) وتحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة وفق بيان الحكومة المصرية.
كما تشمل مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون متر مربع تلبي متطلبات الحياة العصرية ومنها مراكز تجارية وفنادق عالمية وجامعات دولية ومستشفى ومدينة إعلامية وأندية رياضية عالمية.
وتحتل المسطحات المائية حوالي 20 في المئة تقريبا من مساحة المدينة في حين تمثل المساحات الخضراء نحو 30 في المئة من المخطط العام مما يعكس تناغما فريدا من نوعه بحسب البيان. (النهاية) ع ف ف / ه س ص

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