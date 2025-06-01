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قتيل في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان

قتيل في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان

2025-06-01 11:18:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 6 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاحد مقتل شخص جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.
وقالت عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي مستهدفا سيارة على طريق (دبل) التابعة لقضاء بنت جبيل ادت الى مقتل شخص.
وكان مركز عمليات الطوارئ اعلن في وقت سابق اليوم اصابة مواطن بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال على سيارة في بلدة (بيت ليف) التابعة لقضاء بنت جبيل.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

ف ز / م م ج


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