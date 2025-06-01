قتيل في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان

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قتيل في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 6 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاحد مقتل شخص جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.
وقالت عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي مستهدفا سيارة على طريق (دبل) التابعة لقضاء بنت جبيل ادت الى مقتل شخص.
وكان مركز عمليات الطوارئ اعلن في وقت سابق اليوم اصابة مواطن بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال على سيارة في بلدة (بيت ليف) التابعة لقضاء بنت جبيل.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
وقالت عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي مستهدفا سيارة على طريق (دبل) التابعة لقضاء بنت جبيل ادت الى مقتل شخص.
وكان مركز عمليات الطوارئ اعلن في وقت سابق اليوم اصابة مواطن بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال على سيارة في بلدة (بيت ليف) التابعة لقضاء بنت جبيل.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
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