(الطيران المدني) الكويتية: إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر تطبيق (سهل)

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(الطيران المدني) الكويتية: إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر تطبيق (سهل)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 6 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وقال المتحدث باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن الخدمة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات فورية حول التحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب. (النهاية)
ع ع م
وقال المتحدث باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن الخدمة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات فورية حول التحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب. (النهاية)
ع ع م
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