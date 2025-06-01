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(الطيران المدني) الكويتية: إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر تطبيق (سهل)

(الطيران المدني) الكويتية: إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر تطبيق (سهل)

2025-06-01 11:18:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 6 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد إطلاق خدمة إشعارات التحذيرات الجوية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وقال المتحدث باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن الخدمة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات فورية حول التحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب. (النهاية)

ع ع م


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