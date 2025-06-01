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ولي العهد البحريني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع الولايات المتحدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 6 (كونا) -- أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاحد أن ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستويات متقدمة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متميزة تشهد على الدوام تطورا وتناميا في كافة المجالات لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لولي العهد البحريني مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بحثا خلاله المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين منها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وأكد ولي عهد البحرين دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما يدعم مسارات التنمية.
وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لولي العهد البحريني مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بحثا خلاله المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين منها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وأكد ولي عهد البحرين دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما يدعم مسارات التنمية.
وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
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