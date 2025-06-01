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ولي العهد البحريني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع الولايات المتحدة

ولي العهد البحريني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع الولايات المتحدة

2025-06-01 11:18:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 6 (كونا) -- أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاحد أن ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستويات متقدمة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متميزة تشهد على الدوام تطورا وتناميا في كافة المجالات لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لولي العهد البحريني مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بحثا خلاله المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين منها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وأكد ولي عهد البحرين دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما يدعم مسارات التنمية.
وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع


MENAFN01062025000071011013ID1109623167

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