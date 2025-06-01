وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوة واشنطن لحوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا

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وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوة واشنطن لحوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 6 (كونا) –- جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاحد دعوة الولايات المتحدة لعقد "حوار مباشر" بين روسيا وأوكرانيا بهدف انهاء النزاع وتحقيق سلام دائم بين البلدين المتنازعين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف "أجري بناء على طلب روسيا".
واكدت ان روبيو "جدد دعوة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم".
وكان ترامب قد صرح للصحفيين في البيت الابيض أول من أمس أن كلا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عنيدان" وذلك في إشارة الى صعوبة التوصل معهما لاتفاق من شأنه انهاء النزاع العسكري بين موسكو وكييف. (النهاية)
ر س ر
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف "أجري بناء على طلب روسيا".
واكدت ان روبيو "جدد دعوة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم".
وكان ترامب قد صرح للصحفيين في البيت الابيض أول من أمس أن كلا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عنيدان" وذلك في إشارة الى صعوبة التوصل معهما لاتفاق من شأنه انهاء النزاع العسكري بين موسكو وكييف. (النهاية)
ر س ر
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