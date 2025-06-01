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وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوة واشنطن لحوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوة واشنطن لحوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا

2025-06-01 11:18:15
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 6 (كونا) –- جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاحد دعوة الولايات المتحدة لعقد "حوار مباشر" بين روسيا وأوكرانيا بهدف انهاء النزاع وتحقيق سلام دائم بين البلدين المتنازعين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف "أجري بناء على طلب روسيا".
واكدت ان روبيو "جدد دعوة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم".
وكان ترامب قد صرح للصحفيين في البيت الابيض أول من أمس أن كلا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عنيدان" وذلك في إشارة الى صعوبة التوصل معهما لاتفاق من شأنه انهاء النزاع العسكري بين موسكو وكييف. (النهاية)

ر س ر


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