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مسؤول أمريكي: ترامب قد يجري اتصالا مع نظيره الصيني هذا الأسبوع لبحث المفاوضات التجارية

مسؤول أمريكي: ترامب قد يجري اتصالا مع نظيره الصيني هذا الأسبوع لبحث المفاوضات التجارية

2025-06-01 11:18:15
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 6 (كونا) –- قال مدير المجلس الإقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن يتحدث هاتفيا مع نظيره الصيني شي جي بينغ هذا الأسبوع بشان المفاوضات التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة (أي بي سي) "ما هو متوقع محادثة رائعة مع الرئيس شي حول مفاوضات التجارة هذا الأسبوع. هذا ما نتوقعه".
وأضاف "لكن خلاصة القول هي أن علينا أن نكون مستعدين في حال لم تسر الأمور كما نريد لأنه إذا كانت لدينا مدافع وليس لدينا قذائف مدفعية فلن نتمكن من خوض حرب. ونحن لا نعد أنفسنا لشيء ما. وإذا لم نكن أقوياء فحينها تحدث أمور سيئة. لذا علينا أن نظهر قوتنا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم تحديد موعد لهذا الاتصال قال هاسيت "لست متأكدا إذا كان قد تم تحديد موعد محدد. ولكن تمت مناقشة أنهما سيتحدثان عن اتفاقية جنيف التي نميل إليها جميعا".
وذكر "ونعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام. ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن الصين اضطرت إلى منحنا تراخيص لأشياء. ونعتقد أن التراخيص قد تأخرت في إصدارها. وهو أمر يرغب الرئيسان في مناقشته هذا الأسبوع".
وأضاف "هناك محادثات يومية. لذا فإن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير وفريقه وفريق الرئيس شي في الصين يتحدثون يوميا في محاولة لدفع الأمور إلى الأمام في هذا الشأن".
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال الخميس الماضي إن المباحثات التجارية التي تجريها الولايات المتحدة والصين "متعثرة بعض الشيء" مشيرا إلى أنها تتطلب تبادل رئيسي البلدين رأيهما في شأنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية "أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين "في مرحلة ما".
وأوضح "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيهما في المسألة" مضيفا "تربطهما علاقة جيدة جدا".
وبعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق في سويسرا في 12 مايو تراجعا فيه عن الزيادات الأخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس.
مع ذلك أبقت الولايات المتحدة القيود التكنولوجية التي تفرضها على بكين ولم تخفف الصين بعد القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)

ر س ر / م م ج


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