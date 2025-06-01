مسؤول أمريكي: ترامب قد يجري اتصالا مع نظيره الصيني هذا الأسبوع لبحث المفاوضات التجارية

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مسؤول أمريكي: ترامب قد يجري اتصالا مع نظيره الصيني هذا الأسبوع لبحث المفاوضات التجارية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 6 (كونا) –- قال مدير المجلس الإقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن يتحدث هاتفيا مع نظيره الصيني شي جي بينغ هذا الأسبوع بشان المفاوضات التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة (أي بي سي) "ما هو متوقع محادثة رائعة مع الرئيس شي حول مفاوضات التجارة هذا الأسبوع. هذا ما نتوقعه".
وأضاف "لكن خلاصة القول هي أن علينا أن نكون مستعدين في حال لم تسر الأمور كما نريد لأنه إذا كانت لدينا مدافع وليس لدينا قذائف مدفعية فلن نتمكن من خوض حرب. ونحن لا نعد أنفسنا لشيء ما. وإذا لم نكن أقوياء فحينها تحدث أمور سيئة. لذا علينا أن نظهر قوتنا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم تحديد موعد لهذا الاتصال قال هاسيت "لست متأكدا إذا كان قد تم تحديد موعد محدد. ولكن تمت مناقشة أنهما سيتحدثان عن اتفاقية جنيف التي نميل إليها جميعا".
وذكر "ونعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام. ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن الصين اضطرت إلى منحنا تراخيص لأشياء. ونعتقد أن التراخيص قد تأخرت في إصدارها. وهو أمر يرغب الرئيسان في مناقشته هذا الأسبوع".
وأضاف "هناك محادثات يومية. لذا فإن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير وفريقه وفريق الرئيس شي في الصين يتحدثون يوميا في محاولة لدفع الأمور إلى الأمام في هذا الشأن".
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال الخميس الماضي إن المباحثات التجارية التي تجريها الولايات المتحدة والصين "متعثرة بعض الشيء" مشيرا إلى أنها تتطلب تبادل رئيسي البلدين رأيهما في شأنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية "أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين "في مرحلة ما".
وأوضح "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيهما في المسألة" مضيفا "تربطهما علاقة جيدة جدا".
وبعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق في سويسرا في 12 مايو تراجعا فيه عن الزيادات الأخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس.
مع ذلك أبقت الولايات المتحدة القيود التكنولوجية التي تفرضها على بكين ولم تخفف الصين بعد القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)
ر س ر / م م ج
وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة (أي بي سي) "ما هو متوقع محادثة رائعة مع الرئيس شي حول مفاوضات التجارة هذا الأسبوع. هذا ما نتوقعه".
وأضاف "لكن خلاصة القول هي أن علينا أن نكون مستعدين في حال لم تسر الأمور كما نريد لأنه إذا كانت لدينا مدافع وليس لدينا قذائف مدفعية فلن نتمكن من خوض حرب. ونحن لا نعد أنفسنا لشيء ما. وإذا لم نكن أقوياء فحينها تحدث أمور سيئة. لذا علينا أن نظهر قوتنا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم تحديد موعد لهذا الاتصال قال هاسيت "لست متأكدا إذا كان قد تم تحديد موعد محدد. ولكن تمت مناقشة أنهما سيتحدثان عن اتفاقية جنيف التي نميل إليها جميعا".
وذكر "ونعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام. ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن الصين اضطرت إلى منحنا تراخيص لأشياء. ونعتقد أن التراخيص قد تأخرت في إصدارها. وهو أمر يرغب الرئيسان في مناقشته هذا الأسبوع".
وأضاف "هناك محادثات يومية. لذا فإن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير وفريقه وفريق الرئيس شي في الصين يتحدثون يوميا في محاولة لدفع الأمور إلى الأمام في هذا الشأن".
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال الخميس الماضي إن المباحثات التجارية التي تجريها الولايات المتحدة والصين "متعثرة بعض الشيء" مشيرا إلى أنها تتطلب تبادل رئيسي البلدين رأيهما في شأنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية "أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين "في مرحلة ما".
وأوضح "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيهما في المسألة" مضيفا "تربطهما علاقة جيدة جدا".
وبعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق في سويسرا في 12 مايو تراجعا فيه عن الزيادات الأخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس.
مع ذلك أبقت الولايات المتحدة القيود التكنولوجية التي تفرضها على بكين ولم تخفف الصين بعد القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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