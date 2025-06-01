مشيرب العقارية تستقطب علامات تجارية مرموقة عالميًا إلى حي الدوحة للتصميم

MENAFN - EIN Presswire) افتتاح صالة عرض "ليبرتي هوم" في غاليريا مشيرب هذا الخريف يثري الحوارات العالمية حول الفن والثقافة والإبداع في حي الدوحة للتصميم

الدوحة، قطر, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- في إطار سعيها لاستقطاب علامات التصميم العالمية إلى قطر، احتفلت مشيرب العقارية بشراكتها مع "ليبرتي"، وهي علامة التصميم الرائد والوجهة المرموقة في سوق التجزئة البريطانية الفاخرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليبرتي بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيسها في لندن.

وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم افتتاح صالة عرض ومقهى ليبرتي هوم في "مشيرب غاليريا" في وقت لاحق من العام الجاري، بما يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم في مشيرب قلب الدوحة باعتباره وجهة رائدة وداعمة للإبداع والتصميم والابتكار العالمي.

وكانت مشيرب العقارية قد احتفلت بهذه الشراكة المتميزة خلال احتفالية الذكرى الـ150 التي أقامتها "ليبرتي" في وقت سابق من هذا الشهر بمتجرها الرئيسي في لندن. وقد تضمنت الفعالية معرضًا أقيم تحت عنوان "أنا ونحن جميعًا ليبرتي"، وذلك لتسليط الضوء على أحد أهم وأشمل السجلات الأرشيفية لعالم التصميم بالمملكة المتحدة. ويسلط المعرض الضوء على روح الإبداع والمؤثرات الثقافية المتنوعة التي ساهمت في صناعة إرث العلامة التجارية المرموقة وبيت التصميم الرائد منذ تأسيسه في عام ١٨٧٥.

وقد مثّلت شيخة السليطي، مدير أول للمفاهيم، كلاً من مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم في هذه الفعالية، حيث انضمت إلى أبرز الأصوات في مجتمع التصميم العالمي في ليبرتي واحتفلت بالشراكة المنبثقة عن مجموعة من القيم المشتركة التي تحتفي بعوالم الإتقان والحرفية وتستلهم عناصر التراث الثقافي والتصاميم التي تستشرف آفاقًا مستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "نهنئ ليبرتي على مرور 150 عامًا من التميز في عالم التصميم والابتكار، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس إيمانًا مشتركًا بين الطرفين بأهمية الحفاظ على ملامح الهوية الثقافية ودمجها ضمن عناصر الإبداع المعاصر."

وأضاف: "لطالما كان التصميم ركيزة أساسية في جميع أرجاء مشيرب قلب الدوحة، حيث يستلهم كل شبر فيه عناصر التراث القطري المعماري ويوظفها في شكل عصري وسياقات تلتزم بمبادئ الاستدامة. لا شك أن وجود معرض ليبرتي هوم في مشيرب غاليريا سوف يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم باعتباره وجهة حيوية للإبداع والتعاون والتبادل الثقافي عبر المنطقة".

وتؤكد هذه الشراكة التزام مشيرب العقارية الراسخ بتعزيز مكانة الدوحة كوجهة رائدة للعلامات التجارية العالمية في مجال التصميم وعالم الرقي والفخامة. ومن خلال استضافة "ليبرتي"، العلامة الفاخرة في سوق التجزئة البريطانية وبيت التصميم الرائد في مجال الفنون الزخرفية منذ عام ١٨٧٥، في مشيرب قلب الدوحة، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي في حي الدوحة للتصميم.

وأضاف عادل محبوب خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي: "يشرفنا أن نشارك رؤيتنا الفنية مع مشيرب العقارية في الدوحة في مجالات الحرف اليدوية والأقمشة والتصميم الداخلي والجمال وفن العيش. وبينما تحتفل ليبرتي بمضي 150 عامًا على التزامها بتقديم تصاميم متميزة، قررنا أن نتعاون مع مشيرب العقارية لتقديم وجهة فريدة للتصميم الداخلي في الدوحة. ونحن نطمح من خلال هذا الالتزام المشترك بالفن والابتكار إلى إسعاد عملائنا القطريين وزوارنا من جميع أنحاء العالم والتعبير عن امتناننا لهم."

وسوف تضم صالة عرض ليبرتي هوم تشكيلات ليبرتي الشهيرة من الأقمشة التي تستخدم في التصاميم الداخلية والإكسسوارات المنزلية وأقمشة الأزياء في مساحة تتناغم بسلاسة مع الهوية المعمارية لمشروع مشيرب قلب الدوحة. وسوف تستعين تصاميم صالة العرض بعناصر تتماهى مع اللغة المعمارية للمشروع، مما يخلق مساحة متناغمة تحتفي بالأذواق والتصاميم البريطانية والقطرية، فيما يوفر بيئة مُنسقة تشجع على الاستكشاف والتواصل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة أوسع نطاقاً بين مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم بهدف تعزيز الاقتصاد الإبداعي في قطر من خلال شراكات عالمية مستهدفة، وتجارب تجزئة غامرة، ودعم مستدام للصناعات الثقافية والتصميمية.

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