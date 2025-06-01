السودة للتطوير تُنجز المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى“حِصن الشيخ” التراثي في رجال ألمع

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى حصن الشيخ التاريخي في وادي حٍسْوه جنوب قرية رجال ألمع، وهو أحد المباني التراثية التي تقع في منطقة جرين، إحدى مناطق تطوير مشروع قمم السودة الست.

يُعد حصن الشيخ واحدًا من ثلاثة مواقع تاريخية وتراثية تتلقى إصلاحات عاجلة، يتم تنفيذها ضمن إطار تعاون بين السودة للتطوير وجمعية القرى السياحية التعاونية برجال ألمع بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي. وتشمل المذكرة التعاون في تنفيذ إصلاحات عاجلة لحصن الشيخ، وبيت النحل، وحصن الحامدية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع تقوم بها شركة السودة للتطوير لحماية الإرث المعماري والثقافي في مناطق مشروع قمم السودة التي تضم 300 موقع تاريخي وتراثي. ومع اكتمال المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة، سيساهم حصن الشيخ في أن يكون رمزًا يُجسد الهوية التاريخية والثقافية والمعمارية للمنطقة ويعزز استمرارية الثقافة المحلية.

جدير بالذكر أن مشروع قمم السودة سيكون وجهة جبلية فاخرة تستلهم تصاميمها من الهوية العمرانية المحلية، ويضم المشروع 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، وستقدم تجارب فاخرة في السياحة والضيافة والسكن وغيرها. وسيسهم المشروع في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتحقيق أثر اقتصادي تراكمي بعيد المدى للمنطقة والمملكة ككل.

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