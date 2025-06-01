السودة للتطوير تُنجز المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى“حِصن الشيخ” التراثي في رجال ألمع

السودة للتطوير تُنجز المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى“حِصن الشيخ” التراثي في رجال ألمع
يُعد حصن الشيخ واحدًا من ثلاثة مواقع تاريخية وتراثية تتلقى إصلاحات عاجلة، يتم تنفيذها ضمن إطار تعاون بين السودة للتطوير وجمعية القرى السياحية التعاونية برجال ألمع بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي. وتشمل المذكرة التعاون في تنفيذ إصلاحات عاجلة لحصن الشيخ، وبيت النحل، وحصن الحامدية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع تقوم بها شركة السودة للتطوير لحماية الإرث المعماري والثقافي في مناطق مشروع قمم السودة التي تضم 300 موقع تاريخي وتراثي. ومع اكتمال المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة، سيساهم حصن الشيخ في أن يكون رمزًا يُجسد الهوية التاريخية والثقافية والمعمارية للمنطقة ويعزز استمرارية الثقافة المحلية.
جدير بالذكر أن مشروع قمم السودة سيكون وجهة جبلية فاخرة تستلهم تصاميمها من الهوية العمرانية المحلية، ويضم المشروع 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، وستقدم تجارب فاخرة في السياحة والضيافة والسكن وغيرها. وسيسهم المشروع في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتحقيق أثر اقتصادي تراكمي بعيد المدى للمنطقة والمملكة ككل.الوسومشركة السودة للتطوير
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