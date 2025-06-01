تحالف تطلق فعالية كابيتالز لندن للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات السعودي
وتوفر فعالية كابيتالز لندن للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع أبرز صنّاع القرار في وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كبار الممثلين من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات) والشركة الوطنية للإسكان وصندوق الاستثمارات العامة وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي وشركة البحر الأحمر الدولية وشركة المربّع الجديد ومؤسسة المسار الرياضي.
وتُقام الفعالية تحت رعاية عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وتستمر على مدى يومين (29-30 مايو الجاري) في فندق جروفنر هاوس في مايفير، وذلك بحضور نخبة المستثمرين المؤسسيين والشركاء المحدودين والمكاتب العائلية وصناديق الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية في المملكة المتحدة وأوروبا، بإجمالي أصول عقارية مدارة تتجاوز 4.4 تريليون دولار.
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