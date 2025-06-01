تحالف تطلق فعالية كابيتالز لندن للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات السعودي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت تحالف، الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، اليوم عن تنظيم فعالية كابيتالز لندن- ضمن إطار برنامج المستثمرين من معرض سيتي سكيب العالمي. وتضم الفعالية لقاء عمل يجمع المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات وأبرز المطورين بهدف تعزيز التعاون وتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة في سوق العقارات الأكثر حيوية في المنطقة.

وتوفر فعالية كابيتالز لندن للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع أبرز صنّاع القرار في وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كبار الممثلين من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات) والشركة الوطنية للإسكان وصندوق الاستثمارات العامة وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي وشركة البحر الأحمر الدولية وشركة المربّع الجديد ومؤسسة المسار الرياضي.

وتُقام الفعالية تحت رعاية عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وتستمر على مدى يومين (29-30 مايو الجاري) في فندق جروفنر هاوس في مايفير، وذلك بحضور نخبة المستثمرين المؤسسيين والشركاء المحدودين والمكاتب العائلية وصناديق الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية في المملكة المتحدة وأوروبا، بإجمالي أصول عقارية مدارة تتجاوز 4.4 تريليون دولار.